Państwowe Muzeum Archeologiczne znów działa. Od kiedy nowe wystawy czasowe?

– Przed muzeum otwiera się nowy rozdział. Dzięki inwestycji przestrzeń wystawiennicza i edukacyjna dwukrotnie się powiększyła. Powstały nowoczesne i funkcjonalne sale do prowadzenia ciekawych warsztatów i inspirujących spotkań, a muzeum zyskało miejsce na nowe wystawy – zaznacza marszałek Adam Struzik.

W trakcie powojennej odbudowy Arsenał został podniesiony z ruin a jego bryłę odtworzono zgodnie ze stanem z 1938 r. Foto: mat. arch.

Przebudowa Arsenału Warszawskiego

W skrzydle wschodnim utworzono nowoczesną siedzibę biblioteki muzeum, która liczy 75 tys. woluminów i zawiera jedne z najcenniejszych zbiorów archeologicznych w Polsce. Powiększono również czytelnię. Teraz wejście do nich prowadzi wprost z dziedzińca.

Modernizację przeszedł też dziedziniec, gdzie będą obywać się spotkania i imprezy plenerowe. Wykonano nową nawierzchnię z płyt betonowych i granitowych, a także wydzielono miejsce na zieleń.

Dzięki temu czytelnicy mogą korzystać z księgozbioru niezależnie od godzin pracy muzeum. Poddasze skrzydła zaadaptowano na potrzeby Działu Wystaw i Popularyzacji, pokoi gościnnych i administracyjnych. Powstały nowe pomieszczenia dla zbiorów dokumentacji naukowej, Działu Inwentaryzacji i Gabinetu Numizmatycznego. Budynek wyposażono w instalację wentylacyjną i klimatyzację.

Na parterze budynku powstały nowe sale dydaktyczne. Natomiast całe pierwsze piętro dostosowano do osób starszych i z niepełnosprawnością. Foto: Michał Słaby / mazovia.pl

Prace objęły też skrzydło północne. Na parterze budynku powstały nowe sale dydaktyczne. Natomiast całe pierwsze piętro dostosowano do osób starszych i z niepełnosprawnością. Zamontowano też windę łączącą trzy kondygnacje, a cenne drzwi i portale zostały odnowione. Po obu stronach skrzydeł wschodniego i zachodniego powstały też trawniki z automatycznym systemem nawadniania.

Modernizację przeszedł też dziedziniec, gdzie będą obywać się spotkania i imprezy plenerowe. Wykonano nową nawierzchnię z płyt betonowych i granitowych, a także wydzielono miejsce na zieleń. Zamontowano oświetlenie, a wejście do muzeum przeniesiono w dawne miejsce i prowadzi do ul. Długiej przez odnowiony dziedziniec.

Muzeum ma w planach również modernizację dwóch pozostałych skrzydeł Arsenału Warszawskiego (trwa kolejna procedura przetargowa). W jednym ze skrzydeł zostaną unowocześnione pracownie konserwatorskie, w tym ceramiki, metali i drewna. Modernizacja obejmie także pracownię kopii.

Jak zaznacza Krzysztof Strzałkowski, radny województwa mazowieckiego, przewodniczący sejmikowej komisji budżetu i finansów, muzeum odzyskało dawny blask. – Kończy się kilkuletni proces modernizacji budynku muzeum. Przypomnijmy, że znajduje się ono w zabytkowym Arsenale Warszawskim w samym centrum w stolicy. Mieszkańcy Warszawy, a w szczególności uczniowie, nie mogli się już doczekać.

Największym zainteresowaniem cieszą się warsztaty „Lepienie naczyń z gliny metodą pradziejową”

Za złotówkę do Państwowego Muzeum Archeologicznego

W latach 2024–2025 z oferty muzeum w ramach programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu” skorzystało ok. 20 tys. dzieci. Ze względu na trwający remont pracownicy muzeum prowadzili zajęcia w szkołach, przywożąc ze sobą materiały, np. ilustracje oraz kopie i repliki zabytków. Obecnie zajęcia odbywają się hybrydowo – częściowo w muzeum i częściowo w szkołach. Także w tym roku uczniowie za symboliczną złotówkę mogą wziąć udział w ciekawych zajęciach warsztatowych.

Powstały nowoczesne i funkcjonalne sale do prowadzenia ciekawych warsztatów Foto: Michał Słaby / mazovia.pl

– Program „Kulturalna szkoła na Mazowszu” funkcjonuje już od kilku lat i wzięło w nim udział ponad 500 tys. dzieci i młodzieży wraz z opiekunami. Mogą one odwiedzić nasze instytucje kultury za złotówkę, pozostałą część biletu dopłaca samorząd województwa. Zlikwidowaliśmy dzięki temu barierę ekonomiczną w dostępie do instytucji kultury. Państwowe Muzeum Archeologiczne uczestniczy w tym programie, a teraz będą nowe powierzchnie, nowe wystawy, więc chętnych do zwiedzania będzie dużo więcej – zaznacza Ludwik Rakowski, przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego.

Muzeum przygotuje w tym roku dla zwiedzających osiem wystaw czasowych, dwie z nich od 2 marca

Największym zainteresowaniem cieszą się warsztaty „Lepienie naczyń z gliny metodą pradziejową”, podczas których dzieci wykonują własne naczynia z gliny techniką sprzed wynalezienia koła garncarskiego.

Uczniowie chętnie biorą też udział w zajęciach „Odtwarzanie w modelinie paciorków szklanych”, podczas których poznają historię i metody produkcji paciorków ze szkła, a potem własnoręcznie tworzą koraliki. Gotowe wyroby dzieci zabierają do domu.

Kolejne warsztaty to „Tkanie kolorowych krajek metodą pradziejową”. Młodzież próbuje swoich sił w tkaniu krajek, czyli wąskich pasków utkanej włóczki, na starosłowiańskich narzędziach tkackich – bardkach.

Z kolei „W średniowiecznym skryptorium” to lekcje, podczas których uczniowie malują i zdobią inicjał na syntetycznym pergaminie na wzór tych ze średniowiecznych ksiąg. Gotowe prace uczniowie zabierają do domu.

Odbywają się także zajęcia „Amulety”, „Zabawki z gliny” czy „Początki Państwa Polskiego”. Dzięki inwestycji wszystkie te zajęcia i warsztaty odbywają się w nowoczesnych i komfortowych salach.

Po modernizacji, na czas której wystawy, lekcje i warsztaty w siedzibie placówki zostały zawieszone, placówka wznawia działalność. W nowoczesnych salach edukacyjnych będzie prowadzić ciekawe i dostosowane do programów szkolnych zajęcia. Muzeum przygotuje w tym roku dla zwiedzających osiem wystaw czasowych, dwie z nich od 2 marca. Są to „Skarby wieków średnich” i „Nad Wisłą, na Urzeczu”.

Wojciech Brzeziński, dyrektor muzeum Do końca 2027 r. jest przewidywana realizacja wystawy stałej prezentującej najdawniejsze dzieje ziem Polski od epoki kamienia po późne średniowiecze.

Oprócz wystaw czasowych muzeum pracuje nad stworzeniem wystawy stałej. Samorząd Mazowsza w całości sfinansował projekt tej wystawy, którego koszt to prawie 650 tys. zł.

– Do końca 2027 r. jest przewidywana realizacja wystawy stałej prezentującej najdawniejsze dzieje ziem Polski od epoki kamienia po późne średniowiecze. Pokażemy na niej ok. 3500 zabytków, liczne modele, animacje, filmy. Trwa obecnie przetarg na realizację tej wystawy – podkreśla Wojciech Brzeziński, dyrektor muzeum.