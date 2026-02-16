Koniec domysłów na rynku nieruchomości. Warszawa ujawnia ceny z aktów notarialnych

Mieszkańcy stolicy zyskali potężne narzędzie do walki z zawyżonymi cenami mieszkań. Warszawski ratusz upublicznił Rejestr Cen Nieruchomości, dzięki któremu każdy może sprawdzić, za ile realnie sprzedawane są lokale w poszczególnych dzielnicach.



Stołeczne Biuro Geodezji i Katastru zdecydowało się na krok, który znacząco zwiększa transparentność lokalnego rynku. Do tej pory osoby planujące zakup nieruchomości musiały polegać głównie na cenach ofertowych, które często odbiegają od ostatecznych kwot wpisywanych do dokumentów. Teraz w oficjalnym serwisie mapowym Warszawy udostępniono dane pochodzące bezpośrednio z aktów notarialnych.

Reklama Reklama

System pozwala sprawdzić nie tylko cenę końcową, ale także datę zawarcia transakcji oraz podstawowe parametry nieruchomości, takie jak jej rodzaj, położenie czy cechy opisowe. Co istotne dla ochrony prywatności, rejestr nie zawiera żadnych danych osobowych właścicieli.

Dostęp do tych informacji jest całkowicie bezpłatny i nie wymaga wizyty w urzędzie. Cały proces odbywa się online za pośrednictwem miejskiego portalu mapowego. Dla osób poszukujących bardziej szczegółowych zestawień lub chcących pobrać większe pakiety danych przygotowano dedykowaną stronę internetową prowadzoną przez biuro architektury. Takie rozwiązanie ułatwia samodzielną wycenę planowanej inwestycji lub sprawdzenie, czy cena proponowana przez dewelopera lub osobę prywatną mieści się w rynkowych realiach danej okolicy.

Analizy rynku i dane ofertowe w jednym miejscu

Współpraca różnych jednostek miejskich zaowocowała również publikacją cyklicznych raportów. Od listopada 2025 roku Urząd Miasta regularnie udostępnia półroczne analizy dotyczące zarówno sprzedaży, jak i wynajmu mieszkań.