Życie Warszawy
Koniec domysłów na rynku nieruchomości. Warszawa ujawnia ceny z aktów notarialnych

Publikacja: 16.02.2026 13:35

System pozwala sprawdzić nie tylko cenę końcową, ale także datę zawarcia transakcji oraz podstawowe parametry nieruchomości, takie jak jej rodzaj, położenie czy cechy opisowe.

Foto: Adobe Stock

M.B.
Mieszkańcy stolicy zyskali potężne narzędzie do walki z zawyżonymi cenami mieszkań. Warszawski ratusz upublicznił Rejestr Cen Nieruchomości, dzięki któremu każdy może sprawdzić, za ile realnie sprzedawane są lokale w poszczególnych dzielnicach.

Stołeczne Biuro Geodezji i Katastru zdecydowało się na krok, który znacząco zwiększa transparentność lokalnego rynku. Do tej pory osoby planujące zakup nieruchomości musiały polegać głównie na cenach ofertowych, które często odbiegają od ostatecznych kwot wpisywanych do dokumentów. Teraz w oficjalnym serwisie mapowym Warszawy udostępniono dane pochodzące bezpośrednio z aktów notarialnych.

System pozwala sprawdzić nie tylko cenę końcową, ale także datę zawarcia transakcji oraz podstawowe parametry nieruchomości, takie jak jej rodzaj, położenie czy cechy opisowe. Co istotne dla ochrony prywatności, rejestr nie zawiera żadnych danych osobowych właścicieli.

Dostęp do tych informacji jest całkowicie bezpłatny i nie wymaga wizyty w urzędzie. Cały proces odbywa się online za pośrednictwem miejskiego portalu mapowego. Dla osób poszukujących bardziej szczegółowych zestawień lub chcących pobrać większe pakiety danych przygotowano dedykowaną stronę internetową prowadzoną przez biuro architektury. Takie rozwiązanie ułatwia samodzielną wycenę planowanej inwestycji lub sprawdzenie, czy cena proponowana przez dewelopera lub osobę prywatną mieści się w rynkowych realiach danej okolicy.

Analizy rynku i dane ofertowe w jednym miejscu

Współpraca różnych jednostek miejskich zaowocowała również publikacją cyklicznych raportów. Od listopada 2025 roku Urząd Miasta regularnie udostępnia półroczne analizy dotyczące zarówno sprzedaży, jak i wynajmu mieszkań.

Opracowania te są unikalne, ponieważ łączą dwa źródła wiedzy: dane ofertowe z popularnego serwisu OtoDom oraz twarde dane z Rejestru Cen Nieruchomości. Dzięki temu zestawieniu Biuro Strategii i Analiz jest w stanie pokazać pełny obraz stołecznego rynku, uwzględniając różnicę między oczekiwaniami sprzedających a możliwościami kupujących.

Miasto na wyciągnięcie ręki w smartfonie

Sam serwis mapowy, w którym osadzono rejestr cen, oferuje znacznie szerszy wachlarz funkcji niż tylko podgląd kosztów zakupu lokali. Narzędzie zostało przystosowane do pracy na urządzeniach mobilnych, co pozwala korzystać z niego podczas spacerów po mieście. Użytkownicy mogą dowolnie konfigurować wygląd mapy, wybierając między różnymi wersjami kolorystycznymi czy mapami wysokościowymi.

Szczególną atrakcją dla pasjonatów historii Warszawy jest dostęp do archiwalnych zdjęć lotniczych. Kolekcja obejmuje materiały rejestrowane od 1945 roku, co pozwala na prześledzenie, jak zmieniała się zabudowa konkretnych działek na przestrzeni dekad. System umożliwia również generowanie własnych kompozycji mapowych oraz ich wydruk, co bywa pomocne przy załatwianiu spraw formalnych lub planowaniu remontów i przebudów.

Źródło: zyciewarszawy.pl

