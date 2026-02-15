Wolski Dzień Kota 2026. Kto zostanie Kotem Roku?

Z okazji Światowego Dnia Kota organizacje pozarządowe działające na Woli tradycyjnie ogłosiły konkurs na Najbardziej Wolskiego Kota.



Zgłoszenia można przesyłać na Facebookiu, dopisując imię kota lub kotki, rejon w którym mieszka (np. Śmietanka z Gibalskiego, Marcel z ul. Rabsztyńskiej itd.) oraz krótkie uzasadnienie, co świadczy o jego lub jej wolskości.

Konkurs na Najbardziej Wolskiego Kota

Spośród nadesłanych zdjęć zostaną wybrani zwycięzcy w dwóch kategoriach: nagroda internautów i internautek (za zdjęcia, które otrzymają najwięcej polubień) oraz nagroda jury, przyznana przez reprezentantów organizatorów. W jury tradycyjnie zasiadają: Stowarzyszenie Wola Mieszkańców i inne zasłużone dla dzielnicy wolskie organizacje.

– Co roku dostajemy ponad setkę zgłoszeń, zarówno kotów domowych, jak i tych miejskich – mówi Aneta Skubida, prezes stowarzyszenia Wola Mieszkańców. – Jury co roku ma ciężki orzech do zgryzienia, bo wolskie koty zawsze są bardzo wolskie, więc wybrać tego najbardziej wolskiej jest ciężko. Z reguły to, co decyduje, to spojrzenia, mina czy poza.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w poniedziałek 16 lutego o północy. Głosowanie internautów i internautek potrwa do wtorku 17 lutego godz. 17.02 (to nie jest pomyłka – przyp. red.). Zwycięzców organizatorzy ogłoszą w Światowym Dniu Kota (17 lutego) wieczorem.