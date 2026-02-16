Nowa panorama Warszawy dzięki inwestycji za 1,65 mld złotych

Przemysłowy gigant w liczbach i deklaracjach

Skala tej inwestycji budzi respekt i czyni ją najdroższym tego typu przedsięwzięciem komunalnym w historii miasta. Rozbudowa, zrealizowana przez koreański koncern POSCO, pochłonęła rekordowe 1,65 mld zł.

Dzięki tym nakładom wydajność zakładu wzrosła niemal siedmiokrotnie w stosunku do starej infrastruktury. Podczas gdy dawny zakład unieszkodliwiał około 40 tys. ton odpadów rocznie, nowa instalacja ma być w stanie przetworzyć ich aż 265 tys. ton w skali roku – tak przynajmniej wskazują parametry techniczne obiektu.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez zakład, ta największa w kraju przepustowość pozwoli na skuteczne zagospodarowanie odpadów zmieszanych pochodzących wyłącznie z warszawskich dzielnic. Obiekt funkcjonuje w oparciu o standardy BAT (najlepszych dostępnych technik), co według deklaracji wykonawcy stawia go w technologicznej czołówce europejskich zakładów dbających o minimalizację wpływu na środowisko.

Energia z odzysku według założeń projektowych

Podstawowym celem instalacji na Targówku jest odzysk energii z materiałów, które wcześniej trafiały na składowiska. Według danych udostępnionych przez Warszawską Wytwórnię Energii, proces spalania w temperaturze powyżej 850°C pozwala na produkcję energii w wysokosprawnej kogeneracji. Szacunki zakładu zakładają, że rocznie będzie on wytwarzać co najmniej 100 tys. MWh energii elektrycznej oraz 200 tys. MWh ciepła.

Taka ilość energii ma być – według zapewnień przedstawicieli obiektu – wystarczająca do zasilenia nawet kilkudziesięciu tysięcy stołecznych gospodarstw domowych. Warto dodać, że w ramach inwestycji powstała także nowoczesna sortownia o przepustowości 30 tys. ton rocznie. Ma ona realnie wesprzeć miejskie poziomy recyklingu metali, tworzyw sztucznych oraz papieru.

Gwarancje bezpieczeństwa i monitoring

Przedstawiciele Warszawskiej Wytwórni Energii podkreślają, że gigantyczna skala utylizacji nie będzie wiązała się z uciążliwościami dla okolicznych mieszkańców. Zgodnie z oficjalnymi zapewnieniami, system podciśnienia w hali wyładunku ma blokować wydostawanie się zapachów, a zaawansowana technologia oczyszczania spalin gwarantować dotrzymanie surowych norm emisyjnych.

Tak według twórców projektu miała przedstawiać się Warszawska Wytwórnia Energii. Dziś można porównać tę wizualizację z efektem prac prowadzonych na Targówku Foto: mat. pras.

Zgodnie z deklaracjami zakładu, monitoring spalin odbywa się w trybie ciągłym, a jego wyniki mają być publicznie dostępne na specjalnej tablicy informacyjnej. Także pozostałości po procesie, takie jak żużel, mają docelowo znajdować zastosowanie w budowie dróg po uzyskaniu odpowiednich certyfikatów.

Choć 19 lutego to data oficjalnej uroczystości, miasto już teraz korzysta z mocy tego przemysłowego giganta – w samym okresie rozruchowym zutylizowano tam ponad 125 tys. ton śmieci.