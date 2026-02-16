Nowa panorama Warszawy dzięki inwestycji za 1,65 mld złotych

Warszawska Wytwórnia Energii przed oficjalnym uruchmieniem instalacji, które nastąpi 19 lutego.
Warszawa zyska już wkrótce nowy, niezwykle intrygujący punkt widokowy oraz unikalne miejsce na mapie edukacyjnej stolicy. Na Targówku, w sercu industrialnego krajobrazu przy ulicy Zabranieckiej, powstała przestrzeń, która łączy naturę z nowoczesną architekturą.
Mowa o 80-metrowym kominie z tarasem widokowym oraz dachach pokrytych 20 tys. m2 zieleni. W tej niezwykłej scenerii, pośród łąk kwietnych i miejskiej pasieki, mieszkańcy będą mogli poznawać tajniki ekologii, patrząc na panoramę miasta z zupełnie nowej perspektywy.
Wszystkie te atrakcje stanowią jednak oprawę dla obiektu o znacznie bardziej surowym i kluczowym przeznaczeniu. Opisana przestrzeń to integralna część Warszawskiej Wytwórni Energii – największej w Polsce i jednej z najpotężniejszych w całej Europie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Choć oficjalne, uroczyste uruchomienie nastąpi 19 lutego, obiekt od wielu miesięcy już pracuje utylizując to, czego nie udało się odzyskać w procesie recyklingu.
Skala tej inwestycji budzi respekt i czyni ją najdroższym tego typu przedsięwzięciem komunalnym w historii miasta. Rozbudowa, zrealizowana przez koreański koncern POSCO, pochłonęła rekordowe 1,65 mld zł.
Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez zakład, ta największa w kraju przepustowość pozwoli na skuteczne zagospodarowanie odpadów zmieszanych pochodzących wyłącznie z warszawskich dzielnic.
Dzięki tym nakładom wydajność zakładu wzrosła niemal siedmiokrotnie w stosunku do starej infrastruktury. Podczas gdy dawny zakład unieszkodliwiał około 40 tys. ton odpadów rocznie, nowa instalacja ma być w stanie przetworzyć ich aż 265 tys. ton w skali roku – tak przynajmniej wskazują parametry techniczne obiektu.
Podstawowym celem instalacji na Targówku jest odzysk energii z materiałów, które wcześniej trafiały na składowiska. Według danych udostępnionych przez Warszawską Wytwórnię Energii, proces spalania w temperaturze powyżej 850°C pozwala na produkcję energii w wysokosprawnej kogeneracji. Szacunki zakładu zakładają, że rocznie będzie on wytwarzać co najmniej 100 tys. MWh energii elektrycznej oraz 200 tys. MWh ciepła.
Taka ilość energii ma być – według zapewnień przedstawicieli obiektu – wystarczająca do zasilenia nawet kilkudziesięciu tysięcy stołecznych gospodarstw domowych. Warto dodać, że w ramach inwestycji powstała także nowoczesna sortownia o przepustowości 30 tys. ton rocznie. Ma ona realnie wesprzeć miejskie poziomy recyklingu metali, tworzyw sztucznych oraz papieru.
Przedstawiciele Warszawskiej Wytwórni Energii podkreślają, że gigantyczna skala utylizacji nie będzie wiązała się z uciążliwościami dla okolicznych mieszkańców. Zgodnie z oficjalnymi zapewnieniami, system podciśnienia w hali wyładunku ma blokować wydostawanie się zapachów, a zaawansowana technologia oczyszczania spalin gwarantować dotrzymanie surowych norm emisyjnych.
Tak według twórców projektu miała przedstawiać się Warszawska Wytwórnia Energii. Dziś można porównać tę wizualizację z efektem prac prowadzonych na Targówku
Zgodnie z deklaracjami zakładu, monitoring spalin odbywa się w trybie ciągłym, a jego wyniki mają być publicznie dostępne na specjalnej tablicy informacyjnej. Także pozostałości po procesie, takie jak żużel, mają docelowo znajdować zastosowanie w budowie dróg po uzyskaniu odpowiednich certyfikatów.
Choć 19 lutego to data oficjalnej uroczystości, miasto już teraz korzysta z mocy tego przemysłowego giganta – w samym okresie rozruchowym zutylizowano tam ponad 125 tys. ton śmieci.