Warszawa stawia na zeroemisyjność. Flota autobusów elektrycznych wzrośnie dwukrotnie

Miejskie Zakłady Autobusowe rozszerzają współpracę z firmą Solaris. Dzięki wykorzystaniu prawa opcji, do stolicy trafi łącznie 158 nowoczesnych elektrobusów. To kluczowy krok w stronę ekologicznego transportu publicznego w Warszawie.



Stołeczny przewoźnik zdecydował się na dokupienie kolejnych pojazdów w ramach umowy podpisanej we wrześniu ubiegłego roku. Do pierwotnej puli 79 autobusów dołączy dodatkowe 50 przegubowców oraz 29 modeli o standardowej długości dwunastu metrów. Wartość całego kontraktu z podpoznańskim producentem przekroczy 600 mln zł. Nowe jednostki nie będą posiadały tradycyjnej wieży silnika, co jest możliwe dzięki zastosowaniu modułowej architektury napędu.

Specyfikacja techniczna i ładowanie

Pojazdy zostaną wyposażone w baterie o dużej pojemności, dostosowane do intensywnej eksploatacji w warunkach miejskich. W modelach krótkich akumulatory będą miały pojemność ponad 500 kWh, natomiast w przegubowcach wartość ta wyniesie ponad 700 kWh. Proces uzupełniania energii będzie odbywał się za pomocą standardowego złącza plug-in.

Harmonogram dostaw nowych maszyn

Pierwsza partia autobusów zakontraktowanych jesienią powinna pojawić się na warszawskich ulicach w połowie bieżącego roku. W tym samym czasie do eksploatacji trafią też pojazdy innych marek, w tym chińskie Yutongi oraz hiszpańskie Irizary. Z kolei dodatkowe Solarisy, zamówione właśnie w ramach opcji, zostaną dostarczone w pierwszej połowie przyszłego roku. Po zakończeniu wszystkich dostaw liczba elektryków w barwach MZA przekroczy 450 sztuk.