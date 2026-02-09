Warszawa stawia na zeroemisyjność. Flota autobusów elektrycznych wzrośnie dwukrotnie

Nowe autobusy zostaną wyposażone w baterie o dużej pojemności, dostosowane do intensywnej eksploatacji w warunkach miejskich.
Stołeczny przewoźnik zdecydował się na dokupienie kolejnych pojazdów w ramach umowy podpisanej we wrześniu ubiegłego roku. Do pierwotnej puli 79 autobusów dołączy dodatkowe 50 przegubowców oraz 29 modeli o standardowej długości dwunastu metrów. Wartość całego kontraktu z podpoznańskim producentem przekroczy 600 mln zł. Nowe jednostki nie będą posiadały tradycyjnej wieży silnika, co jest możliwe dzięki zastosowaniu modułowej architektury napędu.
Pojazdy zostaną wyposażone w baterie o dużej pojemności, dostosowane do intensywnej eksploatacji w warunkach miejskich. W modelach krótkich akumulatory będą miały pojemność ponad 500 kWh, natomiast w przegubowcach wartość ta wyniesie ponad 700 kWh. Proces uzupełniania energii będzie odbywał się za pomocą standardowego złącza plug-in.
Pierwsza partia autobusów zakontraktowanych jesienią powinna pojawić się na warszawskich ulicach w połowie bieżącego roku. W tym samym czasie do eksploatacji trafią też pojazdy innych marek, w tym chińskie Yutongi oraz hiszpańskie Irizary. Z kolei dodatkowe Solarisy, zamówione właśnie w ramach opcji, zostaną dostarczone w pierwszej połowie przyszłego roku. Po zakończeniu wszystkich dostaw liczba elektryków w barwach MZA przekroczy 450 sztuk.
Mimo silnego nacisku na elektromobilność, flota przechodzi również modernizację w segmencie pojazdów tradycyjnych. Zarząd Transportu Miejskiego zamówił 120 przegubowych Solarisów zasilanych olejem napędowym. Pojazdy te mają pełnić funkcję uzupełniającą, a w sytuacjach nadzwyczajnych, wymagających szybkiej reakcji, będą mogły być wykorzystywane do zadań związanych z ewakuacją ludności.