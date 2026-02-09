-7.6°C
Życie Warszawy
Warszawa stawia na zeroemisyjność. Flota autobusów elektrycznych wzrośnie dwukrotnie

Publikacja: 09.02.2026 13:00

Nowe autobusy zostaną wyposażone w baterie o dużej pojemności, dostosowane do intensywnej eksploatacji w warunkach miejskich.

Foto: mat. pras.

M.B.
Miejskie Zakłady Autobusowe rozszerzają współpracę z firmą Solaris. Dzięki wykorzystaniu prawa opcji, do stolicy trafi łącznie 158 nowoczesnych elektrobusów. To kluczowy krok w stronę ekologicznego transportu publicznego w Warszawie.

Stołeczny przewoźnik zdecydował się na dokupienie kolejnych pojazdów w ramach umowy podpisanej we wrześniu ubiegłego roku. Do pierwotnej puli 79 autobusów dołączy dodatkowe 50 przegubowców oraz 29 modeli o standardowej długości dwunastu metrów. Wartość całego kontraktu z podpoznańskim producentem przekroczy 600 mln zł. Nowe jednostki nie będą posiadały tradycyjnej wieży silnika, co jest możliwe dzięki zastosowaniu modułowej architektury napędu.

Pierwsza partia autobusów zakontraktowanych jesienią powinna pojawić się na warszawskich ulicach w połowie bieżącego roku. 

Specyfikacja techniczna i ładowanie

Pojazdy zostaną wyposażone w baterie o dużej pojemności, dostosowane do intensywnej eksploatacji w warunkach miejskich. W modelach krótkich akumulatory będą miały pojemność ponad 500 kWh, natomiast w przegubowcach wartość ta wyniesie ponad 700 kWh. Proces uzupełniania energii będzie odbywał się za pomocą standardowego złącza plug-in.

Harmonogram dostaw nowych maszyn

Pierwsza partia autobusów zakontraktowanych jesienią powinna pojawić się na warszawskich ulicach w połowie bieżącego roku. W tym samym czasie do eksploatacji trafią też pojazdy innych marek, w tym chińskie Yutongi oraz hiszpańskie Irizary. Z kolei dodatkowe Solarisy, zamówione właśnie w ramach opcji, zostaną dostarczone w pierwszej połowie przyszłego roku. Po zakończeniu wszystkich dostaw liczba elektryków w barwach MZA przekroczy 450 sztuk.

Inwestycje w tabor spalinowy

Mimo silnego nacisku na elektromobilność, flota przechodzi również modernizację w segmencie pojazdów tradycyjnych. Zarząd Transportu Miejskiego zamówił 120 przegubowych Solarisów zasilanych olejem napędowym. Pojazdy te mają pełnić funkcję uzupełniającą, a w sytuacjach nadzwyczajnych, wymagających szybkiej reakcji, będą mogły być wykorzystywane do zadań związanych z ewakuacją ludności.

Źródło: zyciewarszawy.pl

