1.1°C
999.2 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Nowa droga rowerowa na Mickiewicza. Plac Wilsona połączy się z Dworcem Gdańskim

Publikacja: 05.02.2026 16:00

Nowy odcinek nie tylko uzupełni brakującą infrastrukturę, ale przede wszystkim połączy dziś „urwane”

Nowy odcinek nie tylko uzupełni brakującą infrastrukturę, ale przede wszystkim połączy dziś „urwane” trasy, które dla rowerzystów są prawdziwymi teleportami donikąd.

Foto: mat. pras.

M.B.
Ruszył przetarg na ponad kilometrowy odcinek drogi rowerowej od placu Wilsona do wiaduktów przy Dworcu Gdańskim. To ważny krok w budowie trasy północ–południe przez centrum miasta.

Warszawska sieć tras rowerowych rośnie o kolejny kluczowy fragment. Miasto ogłosiło przetarg na budowę drogi dla rowerów na ulicy Mickiewicza – od placu Wilsona do wiaduktów w rejonie Dworca Gdańskiego. Nowy odcinek nie tylko uzupełni brakującą infrastrukturę, ale przede wszystkim połączy dziś „urwane” trasy, które dla rowerzystów są prawdziwymi teleportami donikąd.

Skrzyżowanie ulic Mickiewicza z gen. Zajączka to punkt gdzie obecnie urywa się ścieżka rowerowa prow

Skrzyżowanie ulic Mickiewicza z gen. Zajączka to punkt gdzie obecnie urywa się ścieżka rowerowa prowadząca z południa Warszawy

Foto: mat. pras.

Jeden kilometr, który zmienia wszystko

Planowany odcinek będzie miał ponad kilometr długości i scali istniejące drogi rowerowe po obu stronach inwestycji. Trasa zostanie poprowadzona konsekwentnie po zachodniej stronie ulicy Mickiewicza, ale pojawią się też łączniki na drugą stronę jezdni. Na placu Wilsona zaplanowano komplet przejazdów rowerowych i pełne wpięcie w istniejącą infrastrukturę.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nową trasą rowerową będzie można pojechać w drugiej połowie 2027 roku.

Od północy nowa droga połączy się z trasami rowerowymi na ulicach Krasińskiego i Słowackiego oraz z pasami rowerowymi na dalszym odcinku Mickiewicza. Kluczowe będzie także dowiązanie do obu dróg rowerowych na wiadukcie nad torami kolejowymi, które dziś kończą się nagle przy skrzyżowaniu z ulicą gen. Zajączka.

Reklama
Reklama

Trasa z lokalnym znaczeniem i miejskim potencjałem

Choć inwestycja dotyczy jednego odcinka, jej znaczenie jest dużo szersze. To kolejny element budowy spójnej trasy rowerowej północ–południe, która w przyszłości pozwoli przejechać z Żoliborza przez Śródmieście, Mokotów i Ursynów aż do granicy miasta, a nawet dalej – do Piaseczna. Łącznie to około 25 kilometrów ciągłej infrastruktury rowerowej.

– To droga o ogromnym potencjale w skali całej Warszawy. Cieszę się, że tym razem skupiamy się mocno na potrzebach Żoliborza – podkreśla radny Piotr Wertenstein-Żuławski, przewodniczący Komisji Infrastruktury i Inwestycji.

Polecane
Dzięki zaangażowaniu szkół, przedszkoli, rodziców i nauczycieli Rowerowy Maj pomaga budować kulturę
z perspektywy siodełka
Rowerowy Maj 2026 wraca do Warszawy. Trwają zapisy szkół i przedszkoli

Z Andersa w Mickiewicza, krok po kroku

Nowa inwestycja naturalnie uzupełnia oddany niedawno pierwszy etap drogi rowerowej na ulicy Andersa. Ten ponadkilometrowy fragment połączył wiadukt nad torami z rejonem ulicy Nowolipki. Teraz miasto pracuje nad wydłużeniem tej trasy w obu kierunkach.

Równolegle trwa projektowanie drugiego etapu na Andersa (Nowolipki – plac Bankowy), rozbudowa infrastruktury rowerowej na Marszałkowskiej oraz projekt ostatniego brakującego odcinka na Puławskiej między ulicami Dolną i Goworka. Wszystko po to, by cała trasa N–S zaczęła działać jak spójna całość.

„Zaprojektuj i wybuduj”, czyli szybciej i sprawniej

Droga rowerowa na Mickiewicza powstanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a właściwie – „doprojektuj i wybuduj”. Miasto ma już zatwierdzony projekt organizacji ruchu, a wykonawca zajmie się przygotowaniem szczegółowych projektów branżowych i realizacją robót w terenie.

Reklama
Reklama
Polecane
W warszawskim hubie powstaje nowa generacja pojazdów, w tym modele SMARTbike 2 UE oraz elektryczne e
Z PERSPEKTYWY SIODEŁKA
Nextbike z gigantycznym hubem operacyjnym w Warszawie

Na wszystkie formalności i budowę przewidziano łącznie 570 dni od podpisania umowy, czyli około półtora roku. Oferty w przetargu można składać do 9 marca. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nową trasą rowerową będzie można pojechać w drugiej połowie 2027 roku.

Bezpiecznie, zielono i wygodnie

Nowa droga rowerowa będzie w całości odseparowana od jezdni. Inwestycja zostanie skoordynowana z remontami chodników, przystanków komunikacji miejskiej oraz budową nowych zatok parkingowych. Projekt zakłada także dalsze zazielenianie okolicy i jest spójny z niedawnymi nasadzeniami drzew na placu Wilsona.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W czasie ferii funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 13 kilogramów substancji narkotycznych i psychotr
bezpieczeństwo

„Czyste Ferie 2026” w Warszawie. Tysiące policjantów, setki kontroli

Radni Targówka w sprawie Mostu Krasińskiego byli jednomyślni
planowanie miasta

Radni Targówka za Mostem Krasińskiego. W opozycji tylko Żoliborz

Nowe oznakowanie pojawiło się w 350 punktach na terenie całej Warszawy.
przestrzeń miejska

Kod QR w sprawach niecierpiących zwłoki. Którędy do toalety?

Badania wykazały, że pierwotnie budynek miał odcień kremowo-beżowy, imitujący dolomit wenecki.
remont

Wielki remont Muzeum Etnograficznego czas zacząć

Robotnicy pojawią się na terenie gminy Łomianki, gdzie zajmą się usuwaniem drzew znajdujących się mi
drogi

S7 pod Warszawą: rusza kolejny etap prac

Jeszcze w połowie stycznia powiatowy inspektorat w Garwolinie przekonywał, że psy w Sobolewie są w b
zwierzę warszawskie

„Mogliśmy zostać wprowadzeni w błąd”. Wojewoda i lekarze weterynarii po aferze w Sobolewie

Ptasi Punkt Przyjęć to ocieplony, w pełni wyposażony budynek zaprojektowany specjalnie dla potrzeb P
zwierzę warszawskie

Ptasi Punkt Przyjęć już działa. Pomoc dla dzikich ptaków 24 h/dobę

Prognozowany jest marznący deszcz, który szybko zamienia nawierzchnie w lodowisko.
prognoza

Gołoledź nie odpuszcza. Ostrzeżenie IMGW przedłużone

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA