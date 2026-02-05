Nowa droga rowerowa na Mickiewicza. Plac Wilsona połączy się z Dworcem Gdańskim

Nowy odcinek nie tylko uzupełni brakującą infrastrukturę, ale przede wszystkim połączy dziś „urwane” trasy, które dla rowerzystów są prawdziwymi teleportami donikąd.
Warszawska sieć tras rowerowych rośnie o kolejny kluczowy fragment. Miasto ogłosiło przetarg na budowę drogi dla rowerów na ulicy Mickiewicza – od placu Wilsona do wiaduktów w rejonie Dworca Gdańskiego. Nowy odcinek nie tylko uzupełni brakującą infrastrukturę, ale przede wszystkim połączy dziś „urwane” trasy, które dla rowerzystów są prawdziwymi teleportami donikąd.
Skrzyżowanie ulic Mickiewicza z gen. Zajączka to punkt gdzie obecnie urywa się ścieżka rowerowa prowadząca z południa Warszawy
Planowany odcinek będzie miał ponad kilometr długości i scali istniejące drogi rowerowe po obu stronach inwestycji. Trasa zostanie poprowadzona konsekwentnie po zachodniej stronie ulicy Mickiewicza, ale pojawią się też łączniki na drugą stronę jezdni. Na placu Wilsona zaplanowano komplet przejazdów rowerowych i pełne wpięcie w istniejącą infrastrukturę.
Od północy nowa droga połączy się z trasami rowerowymi na ulicach Krasińskiego i Słowackiego oraz z pasami rowerowymi na dalszym odcinku Mickiewicza. Kluczowe będzie także dowiązanie do obu dróg rowerowych na wiadukcie nad torami kolejowymi, które dziś kończą się nagle przy skrzyżowaniu z ulicą gen. Zajączka.
Choć inwestycja dotyczy jednego odcinka, jej znaczenie jest dużo szersze. To kolejny element budowy spójnej trasy rowerowej północ–południe, która w przyszłości pozwoli przejechać z Żoliborza przez Śródmieście, Mokotów i Ursynów aż do granicy miasta, a nawet dalej – do Piaseczna. Łącznie to około 25 kilometrów ciągłej infrastruktury rowerowej.
– To droga o ogromnym potencjale w skali całej Warszawy. Cieszę się, że tym razem skupiamy się mocno na potrzebach Żoliborza – podkreśla radny Piotr Wertenstein-Żuławski, przewodniczący Komisji Infrastruktury i Inwestycji.
Nowa inwestycja naturalnie uzupełnia oddany niedawno pierwszy etap drogi rowerowej na ulicy Andersa. Ten ponadkilometrowy fragment połączył wiadukt nad torami z rejonem ulicy Nowolipki. Teraz miasto pracuje nad wydłużeniem tej trasy w obu kierunkach.
Równolegle trwa projektowanie drugiego etapu na Andersa (Nowolipki – plac Bankowy), rozbudowa infrastruktury rowerowej na Marszałkowskiej oraz projekt ostatniego brakującego odcinka na Puławskiej między ulicami Dolną i Goworka. Wszystko po to, by cała trasa N–S zaczęła działać jak spójna całość.
Droga rowerowa na Mickiewicza powstanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a właściwie – „doprojektuj i wybuduj”. Miasto ma już zatwierdzony projekt organizacji ruchu, a wykonawca zajmie się przygotowaniem szczegółowych projektów branżowych i realizacją robót w terenie.
Na wszystkie formalności i budowę przewidziano łącznie 570 dni od podpisania umowy, czyli około półtora roku. Oferty w przetargu można składać do 9 marca. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nową trasą rowerową będzie można pojechać w drugiej połowie 2027 roku.
Nowa droga rowerowa będzie w całości odseparowana od jezdni. Inwestycja zostanie skoordynowana z remontami chodników, przystanków komunikacji miejskiej oraz budową nowych zatok parkingowych. Projekt zakłada także dalsze zazielenianie okolicy i jest spójny z niedawnymi nasadzeniami drzew na placu Wilsona.