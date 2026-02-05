Nowa droga rowerowa na Mickiewicza. Plac Wilsona połączy się z Dworcem Gdańskim

Trasa z lokalnym znaczeniem i miejskim potencjałem

Choć inwestycja dotyczy jednego odcinka, jej znaczenie jest dużo szersze. To kolejny element budowy spójnej trasy rowerowej północ–południe, która w przyszłości pozwoli przejechać z Żoliborza przez Śródmieście, Mokotów i Ursynów aż do granicy miasta, a nawet dalej – do Piaseczna. Łącznie to około 25 kilometrów ciągłej infrastruktury rowerowej.

– To droga o ogromnym potencjale w skali całej Warszawy. Cieszę się, że tym razem skupiamy się mocno na potrzebach Żoliborza – podkreśla radny Piotr Wertenstein-Żuławski, przewodniczący Komisji Infrastruktury i Inwestycji.

Z Andersa w Mickiewicza, krok po kroku

Nowa inwestycja naturalnie uzupełnia oddany niedawno pierwszy etap drogi rowerowej na ulicy Andersa. Ten ponadkilometrowy fragment połączył wiadukt nad torami z rejonem ulicy Nowolipki. Teraz miasto pracuje nad wydłużeniem tej trasy w obu kierunkach.

Równolegle trwa projektowanie drugiego etapu na Andersa (Nowolipki – plac Bankowy), rozbudowa infrastruktury rowerowej na Marszałkowskiej oraz projekt ostatniego brakującego odcinka na Puławskiej między ulicami Dolną i Goworka. Wszystko po to, by cała trasa N–S zaczęła działać jak spójna całość.

„Zaprojektuj i wybuduj”, czyli szybciej i sprawniej

Droga rowerowa na Mickiewicza powstanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a właściwie – „doprojektuj i wybuduj”. Miasto ma już zatwierdzony projekt organizacji ruchu, a wykonawca zajmie się przygotowaniem szczegółowych projektów branżowych i realizacją robót w terenie.

Na wszystkie formalności i budowę przewidziano łącznie 570 dni od podpisania umowy, czyli około półtora roku. Oferty w przetargu można składać do 9 marca. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nową trasą rowerową będzie można pojechać w drugiej połowie 2027 roku.

Bezpiecznie, zielono i wygodnie

Nowa droga rowerowa będzie w całości odseparowana od jezdni. Inwestycja zostanie skoordynowana z remontami chodników, przystanków komunikacji miejskiej oraz budową nowych zatok parkingowych. Projekt zakłada także dalsze zazielenianie okolicy i jest spójny z niedawnymi nasadzeniami drzew na placu Wilsona.