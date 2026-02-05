Największe warszawskie festiwale z trzyletnim dofinansowaniem

Festiwal "Ogrody Muzyczne"
Konkurs dotyczył organizacji festiwali o ugruntowanej renomie, których program zakłada prezentację wyjątkowych osiągnięć artystycznych w danej dziedzinie w kontekście międzynarodowym.
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, Festiwal Wielkanocny im. Ludwiga van Beethovena, Festiwal „Ogrody Muzyczne”, Warsaw Summer Jazz Days, Unsound, Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera, Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie, Millennium Docs Against Gravity – te festiwale zostały zarekomendowane do dofinansowania z budżetu miasta stołecznego Warszawy na lata 2026-2028. Na ten cel zostanie przeznaczona kwota 32,19 mln zł.
Rekomendację do dofinansowania z konkursu "Warszawskie festiwale kulturalne – kategoria I” otrzymały projekty festiwalowe z obszarów muzyki współczesnej, klasycznej i jazzowej, kina i kultur tradycyjnych posiadające znaczący zasięg odziaływania, rozpoznawalną markę i prestiż potwierdzone wieloletnim doświadczeniem, uznaniem widzów i ekspertów.
„Zarekomendowano dofinansowanie ofert prezentujących wysoki poziom merytoryczny, artystyczny i organizacyjny, które trwale przyczyniają się do budowania marki Warszawy jako miasta kultury o randze europejskiej” - czytamy w uzasadnieniu decyzji komisji konkursowej.
Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy – edycje 42, 43, 44: wartość zadania 13,5 mln zł, kwota dofinansowania (wnioskowana) 6 mln zł.
Festiwal Poetycki ZŁOTA TRZYNASTKA WARSZAWSKA: wartość zadania 70,1 tys zł, kwota dofinansowania 55,6 tys. zł.
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” – edycje 69., 70. i 71.: wartość zadania 12,42 mln zł, kwota dofinansowania 6,6 mln zł.
26., 27. i 28. Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie, Warszawa 2026–2028: wartość zadania 3,55 mln zł, kwota dofinansowania 1,35 mln zł.
Warszawa Singera – Festiwal Kultury Żydowskiej XXIII, XXIV, XXV edycje: wartość zadania 6,87 mln zł, kwota dofinansowania 4,8 mln zł.
Festiwal „Ogrody Muzyczne” – edycje 26, 27 i 28 w latach 2026–28: wartość zadania 4,26 mln zł, kwota dofinansowania 2,27 mln zł.
WARSAW SUMMER JAZZ DAYS: wartość zadania 3,84 mln zł, kwota dofinansowania 1,59 mln zł.
Millennium Docs Against Gravity – Międzynarodowy Festiwal Filmowy w latach 2026–2028: wartość zadania 13,33 mln zł, kwota dofinansowania 4,95 mln zł.
Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena (edycje 30 jubileuszowa, 31 i 32): wartość zadania 8,13 mln zł, kwota dofinansowania 2,97 mln zł.
Herbata Łączy Razem – dzień praktyki i wiedzy herbacianej: wartość zadania 73, 2 tys. zł, kwota dofinansowania 58,2 tys. zł.
Unsound 2026–28: wartość zadania 12,48 mln zł, kwota dofinansowania 8,1 mln zł.