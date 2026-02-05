Największe warszawskie festiwale z trzyletnim dofinansowaniem

Festiwale muzyczne, filmowe, wydarzenia łączące różne dziedziny sztuki - dziewięć dużych imprez, dobrze znanych warszawskiej publiczności, zostało wybranych w trzyletnim konkursie "Warszawskie festiwale kulturalne - kategoria I".



Konkurs dotyczył organizacji festiwali o ugruntowanej renomie, których program zakłada prezentację wyjątkowych osiągnięć artystycznych w danej dziedzinie w kontekście międzynarodowym.

Reklama Reklama

Festiwale znane Warszawiakom

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, Festiwal Wielkanocny im. Ludwiga van Beethovena, Festiwal „Ogrody Muzyczne”, Warsaw Summer Jazz Days, Unsound, Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera, Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie, Millennium Docs Against Gravity – te festiwale zostały zarekomendowane do dofinansowania z budżetu miasta stołecznego Warszawy na lata 2026-2028. Na ten cel zostanie przeznaczona kwota 32,19 mln zł.

Rekomendację do dofinansowania z konkursu "Warszawskie festiwale kulturalne – kategoria I” otrzymały projekty festiwalowe z obszarów muzyki współczesnej, klasycznej i jazzowej, kina i kultur tradycyjnych posiadające znaczący zasięg odziaływania, rozpoznawalną markę i prestiż potwierdzone wieloletnim doświadczeniem, uznaniem widzów i ekspertów.

„Zarekomendowano dofinansowanie ofert prezentujących wysoki poziom merytoryczny, artystyczny i organizacyjny, które trwale przyczyniają się do budowania marki Warszawy jako miasta kultury o randze europejskiej” - czytamy w uzasadnieniu decyzji komisji konkursowej.