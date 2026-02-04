Najlepsza architektura Warszawy. Ruszyła 12. edycja prestiżowego konkursu

Warszawiacy mogą już zgłaszać budynki i wydarzenia, które w 2025 roku najlepiej zmieniły przestrzeń stolicy. Na wskazanie ulubionych inwestycji mieszkańcy, projektanci i inwestorzy mają czas tylko do 8 lutego.



Konkurs ma na celu wyróżnienie projektów, które łączą estetykę z odpowiedzialnością i szacunkiem dla użytkownika. Prezydent Warszawy podkreśla, że dobra architektura to nie tylko efektowna forma, ale przede wszystkim dialog z otoczeniem i tworzenie miejsc przyjaznych do życia. Pod uwagę brane są nie tylko wielkie inwestycje, ale również lokalne skwery czy zrewitalizowane kamienice, które stają się wizytówkami poszczególnych dzielnic.

Reklama Reklama

Kto i co może zgłosić

Plebiscyt jest otwarty dla wszystkich osób zainteresowanych wyglądem stolicy. Propozycje mogą przesyłać zarówno mieszkańcy, jak i profesjonaliści: zespoły projektowe, inwestorzy czy wydawnictwa. Zgłoszenia przyjmowane są w kilku kategoriach, obejmujących między innymi:

budynki użyteczności publicznej oraz obiekty komercyjne,

architekturę mieszkaniową,

nowe życie budynków, czyli projekty rewitalizacyjne,

projektowanie przestrzeni publicznej, np. mosty czy skwery,

wydarzenia architektoniczne i publikacje.

Aby zgłosić swojego faworyta, należy skorzystać z formularza elektronicznego na stronie nagroda-architektoniczna.pl.