Życie Warszawy
Najlepsza architektura Warszawy. Ruszyła 12. edycja prestiżowego konkursu

Publikacja: 04.02.2026 19:00

Nagroda za rozwiązania zapewniające dostępność za rok 2025 - Centrum Aktywności Międzypokoleniowej n

Nagroda za rozwiązania zapewniające dostępność za rok 2025 - Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na Ochocie przy ul. Korotyńskiego 13

Foto: Filip Domaszczyński

M.B.
Warszawiacy mogą już zgłaszać budynki i wydarzenia, które w 2025 roku najlepiej zmieniły przestrzeń stolicy. Na wskazanie ulubionych inwestycji mieszkańcy, projektanci i inwestorzy mają czas tylko do 8 lutego.

Konkurs ma na celu wyróżnienie projektów, które łączą estetykę z odpowiedzialnością i szacunkiem dla użytkownika. Prezydent Warszawy podkreśla, że dobra architektura to nie tylko efektowna forma, ale przede wszystkim dialog z otoczeniem i tworzenie miejsc przyjaznych do życia. Pod uwagę brane są nie tylko wielkie inwestycje, ale również lokalne skwery czy zrewitalizowane kamienice, które stają się wizytówkami poszczególnych dzielnic.

Kto i co może zgłosić

Plebiscyt jest otwarty dla wszystkich osób zainteresowanych wyglądem stolicy. Propozycje mogą przesyłać zarówno mieszkańcy, jak i profesjonaliści: zespoły projektowe, inwestorzy czy wydawnictwa. Zgłoszenia przyjmowane są w kilku kategoriach, obejmujących między innymi:

  • budynki użyteczności publicznej oraz obiekty komercyjne,
  • architekturę mieszkaniową,
  • nowe życie budynków, czyli projekty rewitalizacyjne,
  • projektowanie przestrzeni publicznej, np. mosty czy skwery,
  • wydarzenia architektoniczne i publikacje.

Aby zgłosić swojego faworyta, należy skorzystać z formularza elektronicznego na stronie nagroda-architektoniczna.pl.

Harmonogram i głosowanie mieszkańców

Po zakończeniu etapu zgłoszeń do pracy przystąpi jury złożone z ekspertów. Oprócz nagród branżowych, przewidziano również wyróżnienie od samych warszawiaków. Głosowanie w plebiscycie mieszkańców zaplanowano na przełom kwietnia i maja. Wszystkich zwycięzców 12. edycji poznamy podczas uroczystej gali w czerwcu.

Warto przypomnieć, że w poprzedniej edycji najwyższe uznanie zdobyło Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które otrzymało Grand Prix. Nagrodę mieszkańców odebrali natomiast twórcy Muzeum Fabryki Czekolady E.Wedel.

Organizatorem wydarzenia jest Prezydent m.st. Warszawy przy współpracy z branżowymi stowarzyszeniami architektów i urbanistów.

Źródło: zyciewarszawy.pl

