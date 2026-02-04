Najlepsza architektura Warszawy. Ruszyła 12. edycja prestiżowego konkursu

Nagroda za rozwiązania zapewniające dostępność za rok 2025 - Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na Ochocie przy ul. Korotyńskiego 13
Konkurs ma na celu wyróżnienie projektów, które łączą estetykę z odpowiedzialnością i szacunkiem dla użytkownika. Prezydent Warszawy podkreśla, że dobra architektura to nie tylko efektowna forma, ale przede wszystkim dialog z otoczeniem i tworzenie miejsc przyjaznych do życia. Pod uwagę brane są nie tylko wielkie inwestycje, ale również lokalne skwery czy zrewitalizowane kamienice, które stają się wizytówkami poszczególnych dzielnic.
Plebiscyt jest otwarty dla wszystkich osób zainteresowanych wyglądem stolicy. Propozycje mogą przesyłać zarówno mieszkańcy, jak i profesjonaliści: zespoły projektowe, inwestorzy czy wydawnictwa. Zgłoszenia przyjmowane są w kilku kategoriach, obejmujących między innymi:
Aby zgłosić swojego faworyta, należy skorzystać z formularza elektronicznego na stronie nagroda-architektoniczna.pl.
Po zakończeniu etapu zgłoszeń do pracy przystąpi jury złożone z ekspertów. Oprócz nagród branżowych, przewidziano również wyróżnienie od samych warszawiaków. Głosowanie w plebiscycie mieszkańców zaplanowano na przełom kwietnia i maja. Wszystkich zwycięzców 12. edycji poznamy podczas uroczystej gali w czerwcu.
Warto przypomnieć, że w poprzedniej edycji najwyższe uznanie zdobyło Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które otrzymało Grand Prix. Nagrodę mieszkańców odebrali natomiast twórcy Muzeum Fabryki Czekolady E.Wedel.
Organizatorem wydarzenia jest Prezydent m.st. Warszawy przy współpracy z branżowymi stowarzyszeniami architektów i urbanistów.