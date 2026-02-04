Uwaga na gołoledź. Trudne warunki na drogach i chodnikach w czwartek

Prognozy na najbliższą noc i czwartkowe przedpołudnie wskazują na opady marznącego deszczu. Niebezpieczna gołoledź może utrudnić poruszanie się kierowcom oraz pieszym, dlatego służby miejskie są już w pełnej gotowości.



Sytuacja pogodowa jest stale monitorowana, a dane meteorologiczne sprawdzane całodobowo, aby odpowiednie służby mogły zadziałać we właściwym momencie. W gotowości czeka 170 posypywarek, które zostaną wysłane przede wszystkim na ulice, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej.

Ekipy porządkowe zajmą się również terenami dla pieszych – piaskiem zostanie posypane ponad 4 miliony metrów kwadratowych powierzchni chodników. Miasto apeluje także do zarządców pozostałych terenów o podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo.

Jak przygotować się na trudne warunki

Mieszkańcy planujący wyjście z domu powinni przede wszystkim zadbać o odpowiednie obuwie z antypoślizgowymi podeszwami, unikając butów na obcasach czy z gładkim spodem. Warto zarezerwować sobie więcej czasu na dotarcie do celu, ponieważ w przypadku wystąpienia gołoledzi komunikacja miejska może kursować z opóźnieniami.

Wskazane jest również śledzenie bieżących komunikatów w radiu i telewizji oraz kontakt z sąsiadami i rodziną. Szczególną opieką warto otoczyć seniorów, informując ich o zbliżającym się zagrożeniu na drogach i chodnikach.