-0.8°C
1003.1 hPa
Życie Warszawy
Uwaga na gołoledź. Trudne warunki na drogach i chodnikach w czwartek

Publikacja: 04.02.2026 18:00

W czwartek czekają nas opady śniegu, które mogą zamienić się w deszcz w niektórych regionach.

W czwartek czekają nas opady śniegu, które mogą zamienić się w deszcz w niektórych regionach.

Foto: Adobe Stock

M.B.
Prognozy na najbliższą noc i czwartkowe przedpołudnie wskazują na opady marznącego deszczu. Niebezpieczna gołoledź może utrudnić poruszanie się kierowcom oraz pieszym, dlatego służby miejskie są już w pełnej gotowości.

Sytuacja pogodowa jest stale monitorowana, a dane meteorologiczne sprawdzane całodobowo, aby odpowiednie służby mogły zadziałać we właściwym momencie. W gotowości czeka 170 posypywarek, które zostaną wysłane przede wszystkim na ulice, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej.

Ekipy porządkowe zajmą się również terenami dla pieszych – piaskiem zostanie posypane ponad 4 miliony metrów kwadratowych powierzchni chodników. Miasto apeluje także do zarządców pozostałych terenów o podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo.

Jak przygotować się na trudne warunki

Mieszkańcy planujący wyjście z domu powinni przede wszystkim zadbać o odpowiednie obuwie z antypoślizgowymi podeszwami, unikając butów na obcasach czy z gładkim spodem. Warto zarezerwować sobie więcej czasu na dotarcie do celu, ponieważ w przypadku wystąpienia gołoledzi komunikacja miejska może kursować z opóźnieniami.

Wskazane jest również śledzenie bieżących komunikatów w radiu i telewizji oraz kontakt z sąsiadami i rodziną. Szczególną opieką warto otoczyć seniorów, informując ich o zbliżającym się zagrożeniu na drogach i chodnikach.

Wskazówki bezpieczeństwa dla kierowców

Osoby prowadzące samochody muszą pamiętać, że na oblodzonej jezdni droga hamowania znacznie się wydłuża. Kluczowe jest utrzymywanie większych niż zazwyczaj odległości od innych pojazdów, co daje cenny czas na reakcję w sytuacjach awaryjnych.

Aby uniknąć poślizgu, należy wystrzegać się gwałtownego przyspieszania, ostrego hamowania oraz nagłych skrętów kierownicą. Spokojna i przewidywalna jazda to w takich warunkach jedyny sposób na bezpieczne dotarcie do celu.

Źródło: zyciewarszawy.pl

