Ofiara handlu ludźmi ranna w wypadku radiowozu. Zawieszono policjanta

Funkcjonariusz, który kierował radiowozem nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
W wydanym 31 stycznia komunikacie Komenda Stołeczna Policji potwierdziła, że kierujący pojazdem funkcjonariusz wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, używając sygnałów uprzywilejowania bez posiadanych do tego uprawnień. Do wypadku doszło podczas transportu osób zatrzymanych dzień wcześniej na Ursynowie w związku z rozbiciem grupy przestępczej. W radiowozie znajdowała się 18-letnia Anastazja, która miała ręce skute kajdankami z tyłu i nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa. Choć początkowo przewożono ją jako osobę zatrzymaną, dzień po wypadku śledczy zmienili jej status na pokrzywdzoną i ofiarę handlu ludźmi.
Zgodnie z informacją przekazaną przez Policję, 18-latka oraz druga kobieta zostały zatrzymane 15 stycznia podczas działań przeciwko grupie przestępczej zajmującej się handlem ludźmi. W trakcie transportu do jednostki na warszawskiej Woli obie kobiety miały status osób zatrzymanych. Z tego powodu funkcjonariusze podjęli decyzję o założeniu im kajdanek na ręce trzymane z tyłu.
Dopiero dzień po wypadku, na podstawie analizy zgromadzonego materiału dowodowego, prokuratura uznała obie kobiety za osoby pokrzywdzone i ofiary działania rozbitej grupy. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba, potwierdził w rozmowie z mediami, że w momencie przewożenia do prokuratury istniało jedynie podejrzenie, że kobieta nie jest osobą pokrzywdzoną.
Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Okopowej i Leszno. Nieoznakowany radiowóz marki Opel, poruszający się z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi, uderzył w Skodę. Badanie alkomatem wykazało, że wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
W toku czynności wyjaśniających ustalono, że funkcjonariusz siedzący za kierownicą posiadał prawo jazdy kategorii B, jednak nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Policja potwierdziła, że kierowca zignorował sygnał czerwony na sygnalizatorze. W wyniku zderzenia ranny został jeden z policjantów oraz obie przewożone kobiety. 18-latka, która przewożona była w kajdankach bez zapiętych pasów trafiła do szpitala w stanie krytycznym.
Komendant Rejonowy Policji Warszawa II podjął decyzję o zawieszeniu funkcjonariusza w służbie. Komenda Stołeczna Policji wdrożyła postępowanie w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz karnej. Równolegle czynności prowadzi Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.
Sprawę wypadku bada Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola w ramach odrębnego postępowania przygotowawczego. Śledczy sprawdzają, czy doszło do niedopełnienia obowiązków oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym przez funkcjonariusza nieposiadającego odpowiednich uprawnień do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego.