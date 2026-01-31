-11.3°C
Ofiara handlu ludźmi ranna w wypadku radiowozu. Zawieszono policjanta

Publikacja: 31.01.2026 16:59

Funkcjonariusz, który kierował radiowozem nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowany

Foto: pexels.com

Kacper Komaiszko
Warszawska policja poinformowała dziś o zawieszeniu funkcjonariusza, który 16 stycznia spowodował wypadek na skrzyżowaniu ulic Okopowej i Leszno. Nieoznakowanym radiowozem przewożono wówczas 18-latkę, która w stanie krytycznym trafiła do szpitala.

W wydanym 31 stycznia komunikacie Komenda Stołeczna Policji potwierdziła, że kierujący pojazdem funkcjonariusz wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, używając sygnałów uprzywilejowania bez posiadanych do tego uprawnień. Do wypadku doszło podczas transportu osób zatrzymanych dzień wcześniej na Ursynowie w związku z rozbiciem grupy przestępczej. W radiowozie znajdowała się 18-letnia Anastazja, która miała ręce skute kajdankami z tyłu i nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa. Choć początkowo przewożono ją jako osobę zatrzymaną, dzień po wypadku śledczy zmienili jej status na pokrzywdzoną i ofiarę handlu ludźmi.

Okoliczności zdarzenia i brak uprawnień kierowcy

Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Okopowej i Leszno. Nieoznakowany radiowóz marki Opel, poruszający się z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi, uderzył w Skodę. Badanie alkomatem wykazało, że wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

W toku czynności wyjaśniających ustalono, że funkcjonariusz siedzący za kierownicą posiadał prawo jazdy kategorii B, jednak nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Policja potwierdziła, że kierowca zignorował sygnał czerwony na sygnalizatorze. W wyniku zderzenia ranny został jeden z policjantów oraz obie przewożone kobiety. 18-latka, która przewożona była w kajdankach bez zapiętych pasów trafiła do szpitala w stanie krytycznym.

Konsekwencje służbowe i postępowania karne

Komendant Rejonowy Policji Warszawa II podjął decyzję o zawieszeniu funkcjonariusza w służbie. Komenda Stołeczna Policji wdrożyła postępowanie w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz karnej. Równolegle czynności prowadzi Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.

Sprawę wypadku bada Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola w ramach odrębnego postępowania przygotowawczego. Śledczy sprawdzają, czy doszło do niedopełnienia obowiązków oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym przez funkcjonariusza nieposiadającego odpowiednich uprawnień do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego.

