Narkotykowy arsenał na Ursynowie przejęty. Policjanci zatrzymali dwóch Azerów

Cała sprawa zaczęła się od zdobycia przez funkcjonariuszy wiarygodnej informacji o osobach, które mogą być w posiadaniu zabronionych substancji. Policjanci specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości narkotykowej dokładnie przeanalizowali zebrane dane i zweryfikowali dostępne ślady. Trop doprowadził ich na Ursynów, gdzie pod jednym z adresów mieli przebywać podejrzewani mężczyźni.
Podczas działań operacyjnych funkcjonariusze zatrzymali dwóch obywateli Azerbejdżanu w wieku 22 i 23 lat. Na miejscu mundurowi znaleźli i zabezpieczyli pokaźny ładunek nielegalnych substancji. Wstępne badania potwierdziły, że w przejętych paczkach znajdowało się prawie 10 kilogramów narkotyków, konkretnie marihuany oraz ketaminy.
Po zebraniu niezbędnych dowodów i przewiezieniu zatrzymanych do komendy, sprawą zajęła się prokuratura. Mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota, gdzie przedstawiono im zarzuty. Obaj odpowiedzą za posiadanie znacznej ilości środków odurzających, co jest przestępstwem opisanym w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.
Biorąc pod uwagę wagę sprawy oraz ilość zabezpieczonych substancji, śledczy wystąpili do sądu z wnioskiem o izolację podejrzanych. Sąd przychylił się do tej prośby, decydując o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadanie dużej ilości narkotyków wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Zatrzymanym mężczyznom grozi teraz kara pozbawienia wolności na czas od roku do 10 lat. Obecnie dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota, która wyjaśnia wszystkie okoliczności związane z pochodzeniem i planowanym przeznaczeniem zabezpieczonych środków.