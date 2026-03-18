Życie Warszawy
Narkotykowy arsenał na Ursynowie przejęty. Policjanci zatrzymali dwóch Azerów

Publikacja: 18.03.2026 12:00

Funkcjonariusze zatrzymali dwóch obywateli Azerbejdżanu w wieku 22 i 23 lat.

Funkcjonariusze zatrzymali dwóch obywateli Azerbejdżanu w wieku 22 i 23 lat.

Foto: policja

M.B.
Kryminalni z warszawskiej Ochoty zabezpieczyli niemal 10 kilogramów narkotyków. Dzięki skutecznej akcji na Ursynowie do aresztu trafiło dwóch obcokrajowców, którym za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi do 10 lat więzienia.

Cała sprawa zaczęła się od zdobycia przez funkcjonariuszy wiarygodnej informacji o osobach, które mogą być w posiadaniu zabronionych substancji. Policjanci specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości narkotykowej dokładnie przeanalizowali zebrane dane i zweryfikowali dostępne ślady. Trop doprowadził ich na Ursynów, gdzie pod jednym z adresów mieli przebywać podejrzewani mężczyźni.

Wśród przejętych narkotyków była marihuana

Wśród przejętych narkotyków była marihuana

Foto: policja

Podczas działań operacyjnych funkcjonariusze zatrzymali dwóch obywateli Azerbejdżanu w wieku 22 i 23 lat. Na miejscu mundurowi znaleźli i zabezpieczyli pokaźny ładunek nielegalnych substancji. Wstępne badania potwierdziły, że w przejętych paczkach znajdowało się prawie 10 kilogramów narkotyków, konkretnie marihuany oraz ketaminy.

Zarzuty prokuratorskie i areszt tymczasowy

Po zebraniu niezbędnych dowodów i przewiezieniu zatrzymanych do komendy, sprawą zajęła się prokuratura. Mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota, gdzie przedstawiono im zarzuty. Obaj odpowiedzą za posiadanie znacznej ilości środków odurzających, co jest przestępstwem opisanym w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Biorąc pod uwagę wagę sprawy oraz ilość zabezpieczonych substancji, śledczy wystąpili do sądu z wnioskiem o izolację podejrzanych. Sąd przychylił się do tej prośby, decydując o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

