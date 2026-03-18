Zderzenie tramwajów na Grójeckiej. Osiem osób poszkodowanych

Do wypadku doszło w rejonie skrzyżowania ulicy Grójeckiej z Niemcewicza. Według wstępnych ustaleń policji, tramwaj linii numer 1 zatrzymał się przed skrzyżowaniem na czerwonym świetle. W tym momencie nadjechał skład linii numer 9, który uderzył w tył stojącego pojazdu. Rzecznik Tramwajów Warszawskich, Witold Urbanowicz, potwierdził, że obaj motorniczy byli trzeźwi w chwili zdarzenia.
Służby ratunkowe udzieliły pomocy łącznie ośmiu osobom. Choć zdarzenie wyglądało poważnie, przedstawiciele przewoźnika uspokajają, że stan żadnego z poszkodowanych pasażerów nie zagraża ich życiu. Na miejscu natychmiast pojawiły się zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarna oraz policja, która zabezpieczyła teren działań.
Wypadek spowodował całkowite zablokowanie torowiska na kluczowym odcinku między placem Zawiszy a placem Narutowicza. Służby techniczne Tramwajów Warszawskich pracowały nad usunięciem skutków zderzenia, co wymusiło wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla linii 1, 7, 9 oraz 24.
Tramwaje jadące od strony Okęcia kończyły trasę na placu Narutowicza, gdzie zawracały w kierunku południowym. Z kolei składy kursujące z centrum w stronę Ochoty dojeżdżały jedynie do placu Zawiszy.
Trwają czynności mające na celu dokładne ustalenie, dlaczego doszło do najechania składów. Komisja powołana przez Tramwaje Warszawskie zabezpieczyła już monitoring oraz zapisy z rejestratorów jazdy obu wagonów. Analiza tych danych pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy zawiódł czynnik ludzki, czy może doszło do usterki technicznej układu hamulcowego.