Zderzenie tramwajów na Grójeckiej. Osiem osób poszkodowanych

W środę przed południem na Ochocie doszło do groźnego zdarzenia z udziałem dwóch składów tramwajowych. W wyniku najechania linii numer 9 na stojącą jedynkę rannych zostało osiem osób. Wypadek spowodował znaczne utrudnienia w komunikacji i ruchu pojazdów.



Do wypadku doszło w rejonie skrzyżowania ulicy Grójeckiej z Niemcewicza. Według wstępnych ustaleń policji, tramwaj linii numer 1 zatrzymał się przed skrzyżowaniem na czerwonym świetle. W tym momencie nadjechał skład linii numer 9, który uderzył w tył stojącego pojazdu. Rzecznik Tramwajów Warszawskich, Witold Urbanowicz, potwierdził, że obaj motorniczy byli trzeźwi w chwili zdarzenia.

Reklama Reklama

Służby ratunkowe udzieliły pomocy łącznie ośmiu osobom. Choć zdarzenie wyglądało poważnie, przedstawiciele przewoźnika uspokajają, że stan żadnego z poszkodowanych pasażerów nie zagraża ich życiu. Na miejscu natychmiast pojawiły się zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarna oraz policja, która zabezpieczyła teren działań.

Wstrzymany ruch i trasy objazdowe

Wypadek spowodował całkowite zablokowanie torowiska na kluczowym odcinku między placem Zawiszy a placem Narutowicza. Służby techniczne Tramwajów Warszawskich pracowały nad usunięciem skutków zderzenia, co wymusiło wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla linii 1, 7, 9 oraz 24.

Tramwaje jadące od strony Okęcia kończyły trasę na placu Narutowicza, gdzie zawracały w kierunku południowym. Z kolei składy kursujące z centrum w stronę Ochoty dojeżdżały jedynie do placu Zawiszy.