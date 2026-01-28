0.1°C
1000.8 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Policyjna obława na Ursynowie. Rozbito grupę zajmującą się handlem ludźmi i narkotykami

Publikacja: 28.01.2026 09:25

W toku weryfikacji zatrzymanych ustalono, że 12 mężczyzn stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państ

W toku weryfikacji zatrzymanych ustalono, że 12 mężczyzn stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa

Foto: policja

M.B.
Służby zlikwidowały nielegalne call center w Warszawie, uwalniając ofiary pracy przymusowej i zabezpieczając narkotyki. W operacji zatrzymano 22 osoby, a dwóm liderom grupy grozi obecnie kara do 25 lat pozbawienia wolności.

Działania operacyjne rozpoczęły się po zgłoszeniu 22-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna udał się na rozmowę rekrutacyjną do rzekomego biura call center na Ursynowie. Po zorientowaniu się, że oferowane zajęcie jest niezgodne z prawem, został zastraszony i siłą zatrzymany w budynku. Udało mu się jednak zbiec i zaalarmować służby, co stało się bezpośrednim impulsem do przeprowadzenia skoordynowanej akcji.

W akcji wzięło udział wiele jednostek policyjnych

W akcji wzięło udział wiele jednostek policyjnych

Foto: policja

Skoordynowana akcja wielu jednostek

W operacji wzięły udział liczne formacje, w tym funkcjonariusze z Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa, Oddział Prewencji, Wydział Ruchu Drogowego oraz kontrterroryści. Wsparcie zapewniło również Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które zabezpieczyło sprzęt elektroniczny i materiały dowodowe. Podczas wejścia do budynku zatrzymano łącznie 22 osoby w przedziale wiekowym od 18 do 34 lat.

Zarzuty i tymczasowe aresztowania

Najpoważniejsze zarzuty usłyszeli dwaj obywatele Ukrainy w wieku 24 i 34 lat. Odpowiadają oni za udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Grupa ta zajmowała się handlem ludźmi, wykorzystywaniem uchodźców wojennych oraz obrotem znacznymi ilościami środków odurzających. Sąd, na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Foto: policja

Reklama
Reklama

Deportacje i pomoc dla osób pokrzywdzonych

W toku weryfikacji zatrzymanych ustalono, że 12 mężczyzn stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, co skutkowało wszczęciem procedur deportacyjnych przez Straż Graniczną. Jednocześnie 9 osób uznano za ofiary handlu ludźmi i pracy przymusowej. Pokrzywdzeni zostali objęci opieką Fundacji La Strada oraz Krajowego Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi.

Polecane
Pojawiły się nowe doniesienia w sprawie tragedii w warszawskim szpitalu na ul. Madalińskiego / zdjęc
śledztwo
Nowe ustalenia dotyczące śmierci ciężarnej w szpitalu na Madalińskiego

Wypadek podczas czynności procesowych

Dzień po głównej akcji doszło do incydentu drogowego. Podczas transportu dwóch zatrzymanych kobiet nieoznakowany radiowóz zderzył się z innym samochodem osobowym. W wyniku zdarzenia funkcjonariusze oraz jedna z przewożonych osób trafili do szpitala. Szczegółowe okoliczności tego wypadku są wyjaśniane w ramach odrębnego postępowania.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Radni będą dyskutowali o bezpieczeństwie na ul. Grochowskiej
po tragedii na pradze

Komisja Rady Pragi-Południe zajmie się bezpieczeństwem na ul. Grochowskiej

W związku z obecnością w budynku mężczyzny, który zabarykadował się w jednym z pokojów i mogł mieć b
bezpieczeństwo

Akcja kontrterrorystów na Targówku. Zabarykadował się w domu ze zwłokami

Działania służb porządkowych rozpoczęły się o godzinie 2:45. Do pracy skierowano 170 pługoposypyware
miasto zimą

Warszawa walczy ze śniegiem. To 51. akcja służb w tym sezonie

Mimo śniegu i mrozu TR Wa(rszawa) budowa
instytucje kultury

Mimo śniegu i mrozu TR Wa(rszawa) budowa

W okresie od maja 2024 roku do października 2025 roku w stolicy uśmiercono 881 dzików
zwierzę warszawskie

Warszawa w błędnym kole odstrzałów. Eksperci i społecznicy apelują o humanitarny przełom w sprawie dzików

Intraco od lat budzi emocje wśród architektów, urbanistów i mieszkańców.
przestrzeń miejska

Wyburzenie Intraco wstrzymane. Czy biurowiec z PRL zostanie zabytkiem?

Z Dworca Warszawa Zachodnia ma korzystać docelowo nawet powyżej 100 tys. osób dobowo.
handel

W Galerii Warszawa Zachodnia otwarte są tylko trzy sklepy

Zabytkowe dekoracje znajdują się w podziemnej części Dworca Warszawa-Śródmieście.
zabytki

Sąd podtrzymał decyzję konserwatora. Mozaiki Fangora na Dworcu Śródmieście do pilnej renowacji

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA