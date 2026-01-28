Policyjna obława na Ursynowie. Rozbito grupę zajmującą się handlem ludźmi i narkotykami

W toku weryfikacji zatrzymanych ustalono, że 12 mężczyzn stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa
Działania operacyjne rozpoczęły się po zgłoszeniu 22-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna udał się na rozmowę rekrutacyjną do rzekomego biura call center na Ursynowie. Po zorientowaniu się, że oferowane zajęcie jest niezgodne z prawem, został zastraszony i siłą zatrzymany w budynku. Udało mu się jednak zbiec i zaalarmować służby, co stało się bezpośrednim impulsem do przeprowadzenia skoordynowanej akcji.
W akcji wzięło udział wiele jednostek policyjnych
W operacji wzięły udział liczne formacje, w tym funkcjonariusze z Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa, Oddział Prewencji, Wydział Ruchu Drogowego oraz kontrterroryści. Wsparcie zapewniło również Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które zabezpieczyło sprzęt elektroniczny i materiały dowodowe. Podczas wejścia do budynku zatrzymano łącznie 22 osoby w przedziale wiekowym od 18 do 34 lat.
Najpoważniejsze zarzuty usłyszeli dwaj obywatele Ukrainy w wieku 24 i 34 lat. Odpowiadają oni za udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Grupa ta zajmowała się handlem ludźmi, wykorzystywaniem uchodźców wojennych oraz obrotem znacznymi ilościami środków odurzających. Sąd, na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.
W toku weryfikacji zatrzymanych ustalono, że 12 mężczyzn stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, co skutkowało wszczęciem procedur deportacyjnych przez Straż Graniczną. Jednocześnie 9 osób uznano za ofiary handlu ludźmi i pracy przymusowej. Pokrzywdzeni zostali objęci opieką Fundacji La Strada oraz Krajowego Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi.
Dzień po głównej akcji doszło do incydentu drogowego. Podczas transportu dwóch zatrzymanych kobiet nieoznakowany radiowóz zderzył się z innym samochodem osobowym. W wyniku zdarzenia funkcjonariusze oraz jedna z przewożonych osób trafili do szpitala. Szczegółowe okoliczności tego wypadku są wyjaśniane w ramach odrębnego postępowania.