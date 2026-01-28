Policyjna obława na Ursynowie. Rozbito grupę zajmującą się handlem ludźmi i narkotykami

Służby zlikwidowały nielegalne call center w Warszawie, uwalniając ofiary pracy przymusowej i zabezpieczając narkotyki. W operacji zatrzymano 22 osoby, a dwóm liderom grupy grozi obecnie kara do 25 lat pozbawienia wolności.



Działania operacyjne rozpoczęły się po zgłoszeniu 22-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna udał się na rozmowę rekrutacyjną do rzekomego biura call center na Ursynowie. Po zorientowaniu się, że oferowane zajęcie jest niezgodne z prawem, został zastraszony i siłą zatrzymany w budynku. Udało mu się jednak zbiec i zaalarmować służby, co stało się bezpośrednim impulsem do przeprowadzenia skoordynowanej akcji.

Skoordynowana akcja wielu jednostek

W operacji wzięły udział liczne formacje, w tym funkcjonariusze z Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa, Oddział Prewencji, Wydział Ruchu Drogowego oraz kontrterroryści. Wsparcie zapewniło również Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które zabezpieczyło sprzęt elektroniczny i materiały dowodowe. Podczas wejścia do budynku zatrzymano łącznie 22 osoby w przedziale wiekowym od 18 do 34 lat.

Zarzuty i tymczasowe aresztowania

Najpoważniejsze zarzuty usłyszeli dwaj obywatele Ukrainy w wieku 24 i 34 lat. Odpowiadają oni za udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Grupa ta zajmowała się handlem ludźmi, wykorzystywaniem uchodźców wojennych oraz obrotem znacznymi ilościami środków odurzających. Sąd, na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.