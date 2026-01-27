Nowe ustalenia ws. śmierci ciężarnej w Warszawie. Lekarz zadzwonił na policję

Pojawiły się nowe doniesienia w sprawie tragedii w warszawskim szpitalu na ul. Madalińskiego / zdjęcie ilustracyjne
Zdarzenie, do którego doszło 9 grudnia, jako pierwsza miesiąc później ujawniła „Gazeta Wyborcza”. Pacjentka o imieniu Kalina będąca w 14. tygodniu ciąży zgłosiła się do szpitala na zaplanowany niewielki zabieg ginekologiczny związany z utrzymaniem ciąży. W trakcie zabiegu, który rozpoczął się przed godz. 9 rano, podano jej maskę z tlenem mającą w czasie znieczulenia pomóc jej w oddychaniu. Po tym stan kobiety gwałtownie się pogorszył. Konieczna była resuscytacja, a później podłączenie do respiratora i przewiezienie do Szpitala MSWiA przy ul. Wołoskiej. Ostatecznie jednak po 10 dniach kobieta zmarła.
W toku śledztwa okazało się, że prawdopodobnie anestezjolog nieświadomie podał pacjentce podtlenek azotu zamiast tlenu, co było skutkiem nieprawidłowego działania instalacji szpitalnej.
Jak ustaliła „Gazeta Wyborcza” w rozmowie z oficer prasową asp. szt. Martą Haberską z Komendy Rejonowej Policji na Mokotowie, wspomniany anestezjolog o godz. 14:15 zadzwonił do tamtejszej komendy. Poprosił o przyjazd do szpitala funkcjonariuszy i zabezpieczenie sprzętu medycznego w jednej z sal operacyjnych.
Wezwanie przez anestezjologa policji nie dziwi chirurga z innego szpitala, który w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” przyznał, że anestezjolodzy zazwyczaj współpracują z placówkami na podstawie kontraktu. Z tego powodu szpitale nie odpowiadają za popełnione przez nich błędy.
- Nie dziwi mnie, że anestezjolog wezwał policję. Szpital odpowiada za prawidłowe działanie sprzętu. Jeśli ten był wadliwy, powinien go zabezpieczyć podmiot niezależny – przyznał wspomniany chirurg.
Wezwani policjanci, jak poinformowała asp. szt. Marta Haberska, zjawili się w szpitalu na ul. Madalińskiego po godz. 16. Jednak ze względu na brak uprawnień oraz specjalistycznej wiedzy, zlecili zabezpieczenie sprzętu personelowi szpitala. Wówczas placówka wyłączyła z użytkowania salę, w której operowano panią Kalinę, jednak zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyła w prokuraturze dopiero 12 grudnia, informuje „Gazeta Wyborcza”.
Według jej nieoficjalnych ustaleń, lekarze ze szpitala MSWiA przy ul. Wołoskiej, do którego jeszcze 9 grudnia trafiła pacjentka, o przyczynie jej stanu zdrowia prawdopodobnie dowiedzieli się dopiero dzień później. Na karcie informacyjnej ze szpitala na Madalińskiego podane miało być podejrzenie zatoru płucnego.
Źródłem błędu, który przyczynił się do śmierci pacjentki, było prawdopodobnie niewłaściwe podłączenie węży w kolumnie anestezjologicznej zapewniające m.in. dostęp do gazów medycznych, wykazano w toku śledztwa.
Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, serwis wszystkich kolumn anestezjologicznych w szpitalu na ul. Madalińskiego przeprowadzono w sierpniu 2025 roku. Wówczas wymieniono węże, które doprowadzają gazy do tych kolumn.
Właściciel firmy serwisującej, w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” podkreślił, że sprzęt po serwisie został pomyślnie przetestowany w obecności pracowników technicznych szpitala. „Przedsiębiorca podkreśla też, że pracę zakończył w sierpniu, a podtlenek azotu podano pacjentce w grudniu. Tymczasem pracownicy techniczni szpitala informowali go, że w międzyczasie w kolumnach grzebały jeszcze dwie inne firmy wynajęte przez szpital” – pisze „Gazeta Wyborcza”.
Sprawę przejęła niedawno Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Tam prowadzi ją prokurator posiadający duże doświadczenie w sprawach związanych z błędami medycznymi.