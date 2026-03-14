Warszawskie Centrum Sportów Wodnych w Porcie Żerańskim. Do przygotowania inwestycji pozostało 9 miesięcy

Kanał Żerański od lat stanowi wyjątkowy punkt na sportowej mapie stolicy. To właśnie tutaj trenuje większość zawodników z warszawskich klubów wodnych. Spokojna woda przyciąga kajakarzy, wioślarzy oraz przedstawicieli dyscyplin takich jak kajak-polo, SUP czy narciarstwo wodne. Miejsce to cieszy się renomą kuźni talentów. Na przestrzeni lat swoje umiejętności szlifowało tu ponad 40 olimpijczyków. Obecnie z akwenu korzysta między innymi kadra narodowa. Polscy zawodnicy trenujący na Żeraniu regularnie zdobywają medale na mistrzostwach świata i pucharach Europy.
Przełom w sprawie budowy profesjonalnego ośrodka nastąpił w ubiegłym roku. Podczas Sesji Rady Warszawy w czerwcu 2025 radni podjęli decyzję finansową. Na przygotowanie inwestycji pod nazwą Warszawskie Centrum Sportów Wodnych wraz z Portem Żerańskim przeznaczono 2,5 miliona złotych. Środki te mają pozwolić na sfinalizowanie wszelkich formalności do 2027 roku. Decyzja ta jest efektem wieloletnich starań strony społecznej. Inicjatywę od 2015 roku aktywnie wspierało Stowarzyszenie Moja Białołęka. Pod wnioskiem o ratowanie sportowego potencjału tego miejsca podpisało się ponad dwa tysiące osób oraz pięć klubów sportowych.
Trening sportów wodnych na Kanale Żerańskim
Mimo zabezpieczenia funduszy proces inwestycyjny budzi niepokój lokalnych samorządowców. Na początku marca 2026 roku radna Agnieszka Borowska skierowała w tej sprawie oficjalną interpelację do prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Autorka pisma domaga się przedstawienia konkretnego harmonogramu oraz zakresu planowanych robót. Dokument zwraca uwagę na drastyczne dysproporcje między sukcesami sportowców a warunkami, w jakich muszą oni trenować. Radna wskazuje na brak podstawowej infrastruktury sanitarnej oraz płynącą z kranów brunatną wodę.
Na stronie internetowej Zarządu Zieleni, który nadzoruje teren inwestycji, możemy znaleźć informacje o pierwszych konkretnych założeniach projektowych. Zakończono prace nad koncepcją urbanistyczną, a obecnie trwają działania nad dokumentacją architektoniczną. Projekt zakłada połączenie funkcji sportowej, technicznej oraz rekreacyjnej. Jednocześnie miasto planuje otworzyć ten teren dla wszystkich mieszkańców. Wzdłuż południowego brzegu basenu ma powstać szeroki deptak, a na północnym brzegu zostaną zamontowane nowoczesne pomosty.
Przed władzami Warszawy stoi teraz trudne zadanie terminowego rozliczenia przyznanych środków. Do końca etapu przygotowawczego, wyznaczonego na 2027 rok, pozostało zaledwie dziewięć miesięcy. Samorządowcy kładą duży nacisk na to, aby nowa infrastruktura miała charakter niekomercyjny. Centrum powinno służyć nie tylko wyczynowym sportowcom, ale przede wszystkim amatorom i lokalnej społeczności. Mieszkańcy liczą, że nowoczesny obiekt w końcu zastąpi tymczasowe i wysłużone siedziby klubów, które obecnie działają nad Kanałem Żerańskim.