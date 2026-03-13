Zielona aleja wzdłuż Alej Jerozolimskich za 5 mln zł

Projekt przewiduje również dopuszczenie ruchu rowerowego na odcinku około 300 metrów. Rowerzyści będą mogli przejechać pasażem od ul. Marszałkowskiej do ul. Emilii Plater.

Projekt przewiduje dopuszczenie ruchu rowerowego na odcinku ok 300 metrów. Rowerzyści będą mogli przejechać pasażem od ul. Marszałkowskiej do ul. Emilii Plater. Foto: mat. pras.

Powrót zegara słonecznego i nowe miejsca do odpoczynku

W ramach inwestycji odtworzony zostanie także charakterystyczny element tej przestrzeni – zegar słoneczny znajdujący się na placu w osi wejścia do Kinoteki. To detal, który przez lata był rozpoznawalnym punktem w tej części miasta.

Na pasażu pojawią się również nowe ławki oraz elementy małej architektury. Projekt zakłada także budowę czterech pergoli obsadzonych pnączami. Konstrukcje mają być porośnięte winoroślą pachnącą i milinem, tworząc przyjemne miejsca do odpoczynku w cieniu.

Więcej zieleni w ścisłym centrum

Jednym z głównych założeń projektu jest znaczące zwiększenie ilości zieleni w tej części miasta. W pasażu pojawią się nowe rabaty z krzewami, bylinami i trawami ozdobnymi.

Reklama Reklama

Wśród planowanych nasadzeń znajdą się m.in. derenie, śnieguliczki, róże okrywowe, hortensje bukietowe, irgi błyszczące, ostrokrzewy czy tamaryszki drobnokwiatowe. Przestrzeń wypełnią także byliny i trawy ozdobne, takie jak kosaćce, krwawniki, kocimiętki, szałwie, zawilce czy miskanty.

Nie zabraknie również nowych drzew. Tam, gdzie pozwala na to konstrukcja stropu linii średnicowej, pojawią się większe gatunki – między innymi klony Freemana oraz lipy holenderskie. W innych miejscach zaplanowano mniejsze drzewa wielopniowe, w tym parocje perskie oraz ozdobne wiśnie „The Bride”. Łącznie w pasażu pojawi się około 40 nowych drzew.

Kolory pór roku

Dzięki przebudowie zwiększy się także powierzchnia biologicznie czynna w tej części centrum Warszawy. Po tzw. rozpłytowaniu terenu będzie jej więcej o około 800 m2.

Nowe nasadzenia mają nie tylko poprawić estetykę przestrzeni, ale też wprowadzić więcej koloru centrum miasta. Rośliny zostały dobrane tak, by zmieniały się wraz z porami roku, dzięki czemu pasaż ma wyglądać atrakcyjnie przez cały rok.