Zielona aleja wzdłuż Alej Jerozolimskich za 5 mln zł

Odnowiony ciąg pieszy na wizualizacji
Warszawscy radni zdecydowali o przeznaczeniu 5 mln zł na budowę tzw. Zielonej Alei Centralnej. To projekt przebudowy terenu przez który przebiegają Pasaże Kazimiery Iłłakowiczówny, Wisławy Szymborskiej i Zuzanny Ginczanki. Biegną one na tyłach Dworca PKP Warszawa Śródmieście – od „patelni” przy wejściu do stacji Metro Centrum aż do ul. Emilii Plater.
Jedno z najbardziej ruchliwych miejsc w centrum stolicy ma zmienić się w reprezentacyjny deptak z większą ilością zieleni i przestrzenią do odpoczynku. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku i potrwać około czterech miesięcy od momentu podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu.
Jedną z najważniejszych zmian będzie wymiana nawierzchni. Obecnie pasaż pokrywają głównie betonowe płyty, które utrudniają poruszanie się pieszym, zwłaszcza osobom z walizkami czy wózkami.
Po przebudowie pojawi się kamienna nawierzchnia, która ma stać się bardziej estetyczna i wygodna dla mieszkańców oraz turystów.
Projekt przewiduje również dopuszczenie ruchu rowerowego na odcinku około 300 metrów. Rowerzyści będą mogli przejechać pasażem od ul. Marszałkowskiej do ul. Emilii Plater.
Projekt przewiduje dopuszczenie ruchu rowerowego na odcinku ok 300 metrów. Rowerzyści będą mogli przejechać pasażem od ul. Marszałkowskiej do ul. Emilii Plater.
W ramach inwestycji odtworzony zostanie także charakterystyczny element tej przestrzeni – zegar słoneczny znajdujący się na placu w osi wejścia do Kinoteki. To detal, który przez lata był rozpoznawalnym punktem w tej części miasta.
Na pasażu pojawią się również nowe ławki oraz elementy małej architektury. Projekt zakłada także budowę czterech pergoli obsadzonych pnączami. Konstrukcje mają być porośnięte winoroślą pachnącą i milinem, tworząc przyjemne miejsca do odpoczynku w cieniu.
Jednym z głównych założeń projektu jest znaczące zwiększenie ilości zieleni w tej części miasta. W pasażu pojawią się nowe rabaty z krzewami, bylinami i trawami ozdobnymi.
Wśród planowanych nasadzeń znajdą się m.in. derenie, śnieguliczki, róże okrywowe, hortensje bukietowe, irgi błyszczące, ostrokrzewy czy tamaryszki drobnokwiatowe. Przestrzeń wypełnią także byliny i trawy ozdobne, takie jak kosaćce, krwawniki, kocimiętki, szałwie, zawilce czy miskanty.
Nie zabraknie również nowych drzew. Tam, gdzie pozwala na to konstrukcja stropu linii średnicowej, pojawią się większe gatunki – między innymi klony Freemana oraz lipy holenderskie. W innych miejscach zaplanowano mniejsze drzewa wielopniowe, w tym parocje perskie oraz ozdobne wiśnie „The Bride”. Łącznie w pasażu pojawi się około 40 nowych drzew.
Dzięki przebudowie zwiększy się także powierzchnia biologicznie czynna w tej części centrum Warszawy. Po tzw. rozpłytowaniu terenu będzie jej więcej o około 800 m2.
Nowe nasadzenia mają nie tylko poprawić estetykę przestrzeni, ale też wprowadzić więcej koloru centrum miasta. Rośliny zostały dobrane tak, by zmieniały się wraz z porami roku, dzięki czemu pasaż ma wyglądać atrakcyjnie przez cały rok.