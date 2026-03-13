Zoo prosi o pomoc przy wyborze imienia dla młodej wikunii

Opiekunowie zwierząt przygotowali cztery propozycje imion dla młodego samca, a ostateczny wybór pozostawili internautom.
Młody osobnik czuje się bardzo dobrze i stał się już pełnoprawnym członkiem stada. Odwiedzający warszawskie zoo mogą bez przeszkód wypatrywać go na wybiegu, gdzie spędza czas pod opieką starszych osobników. Opiekunowie zwierząt przygotowali cztery propozycje imion, a ostateczny wybór pozostawili internautom.
Pracownicy zoo wytypowali imiona zaczynające się na literę R. Wśród propozycji znalazły się następujące warianty:
Każdy z nich ma szansę stać się oficjalnym mianem młodego samczyka, a ostateczny wynik zależy wyłącznie od liczby głosów oddanych przez sympatyków ogrodu.
Głosowanie odbywa się za pośrednictwem mediów społecznościowych warszawskiego ogrodu zoologicznego. Akcja ma charakter otwarty, a organizatorzy zachęcają do dzielenia się informacją o plebiscycie ze znajomymi, aby wspólnie wybrać najbardziej pasujące imię.
Czas na oddanie głosu jest ograniczony. Plebiscyt trwa do niedzieli, 22 marca. Po zakończeniu zbierania głosów i ich podliczeniu, zoo oficjalnie ogłosi, które z imion zyskało największą popularność i zostanie nadane młodej wikunii.