Życie Warszawy
Zoo prosi o pomoc przy wyborze imienia dla młodej wikunii

Publikacja: 13.03.2026 07:45

Opiekunowie zwierząt przygotowali cztery propozycje imion dla młodego samca, a ostateczny wybór pozostawili internautom.

Foto: mat. pras.

M.B.
Mieszkańcy Warszawy oraz miłośnicy zwierząt mają okazję zdecydować, jak będzie nazywać się najmłodszy lokator stołecznego ogrodu zoologicznego. Pod koniec ubiegłego roku na świat przyszedł samczyk wikunii, który teraz czeka na własne imię.

Młody osobnik czuje się bardzo dobrze i stał się już pełnoprawnym członkiem stada. Odwiedzający warszawskie zoo mogą bez przeszkód wypatrywać go na wybiegu, gdzie spędza czas pod opieką starszych osobników. Opiekunowie zwierząt przygotowali cztery propozycje imion, a ostateczny wybór pozostawili internautom.

Cztery propozycje dla młodego samca

Pracownicy zoo wytypowali imiona zaczynające się na literę R. Wśród propozycji znalazły się następujące warianty:

  • Rafi,
  • Ralf,
  • Raban,
  • Roki.

Każdy z nich ma szansę stać się oficjalnym mianem młodego samczyka, a ostateczny wynik zależy wyłącznie od liczby głosów oddanych przez sympatyków ogrodu.

Zasady udziału w plebiscycie

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem mediów społecznościowych warszawskiego ogrodu zoologicznego. Akcja ma charakter otwarty, a organizatorzy zachęcają do dzielenia się informacją o plebiscycie ze znajomymi, aby wspólnie wybrać najbardziej pasujące imię.

Czas na oddanie głosu jest ograniczony. Plebiscyt trwa do niedzieli, 22 marca. Po zakończeniu zbierania głosów i ich podliczeniu, zoo oficjalnie ogłosi, które z imion zyskało największą popularność i zostanie nadane młodej wikunii.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

