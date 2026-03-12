Skuteczna akcja na Pradze-Północ. Ponad pół kilograma narkotyków w piwnicznym oknie

Stołeczni wywiadowcy zatrzymali 41-latka, który przy ulicy Inżynierskiej ukrywał setki porcji narkotyków. W zawieszonej w oknie reklamówce policjanci znaleźli marihuanę, amfetaminę, mefedron i heroinę o łącznej wadze ponad pół kilograma.



Do zdarzenia doszło na jednym z podwórek na Pradze-Północ. Uwagę funkcjonariuszy z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego przykuło podejrzane zachowanie mężczyzny. Jak się okazało, 41-latek został przyłapany w momencie, gdy przekładał poporcjowane już substancje.

Reklama Reklama

Nielegalny towar znajdował się w reklamówce zawieszonej w uchylonym oknie prowadzącym do piwnicy. Policjanci natychmiast zabezpieczyli znalezisko i zatrzymali mieszkańca dzielnicy.

Pies tropiący i setki gotowych działek

Ze względu na charakter znaleziska, na miejsce wezwano przewodnika z psem wyszkolonym do wykrywania zapachu środków odurzających. Funkcjonariusze dokładnie przeszukali pobliskie klatki schodowe oraz piwnice, aby upewnić się, że w budynku nie ma więcej ukrytych substancji.

Foto: policja

Technik kryminalistyki, który przeprowadził wstępne oględziny, potwierdził, że w foliowych zawiniątkach znajdowało się aż 940 porcji handlowych różnych narkotyków, w tym marihuany, amfetaminy, mefedronu oraz heroiny. Wszystkie substancje trafiły do laboratorium w celu wykonania szczegółowych analiz chemicznych.