13.5°C
1021.2 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Skuteczna akcja na Pradze-Północ. Ponad pół kilograma narkotyków w piwnicznym oknie

Publikacja: 12.03.2026 16:05

41-latek został przyłapany w momencie, gdy przekładał poporcjowane już substancje.

41-latek został przyłapany w momencie, gdy przekładał poporcjowane już substancje.

Foto: policja

M.B.
Stołeczni wywiadowcy zatrzymali 41-latka, który przy ulicy Inżynierskiej ukrywał setki porcji narkotyków. W zawieszonej w oknie reklamówce policjanci znaleźli marihuanę, amfetaminę, mefedron i heroinę o łącznej wadze ponad pół kilograma.

Do zdarzenia doszło na jednym z podwórek na Pradze-Północ. Uwagę funkcjonariuszy z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego przykuło podejrzane zachowanie mężczyzny. Jak się okazało, 41-latek został przyłapany w momencie, gdy przekładał poporcjowane już substancje.

Nielegalny towar znajdował się w reklamówce zawieszonej w uchylonym oknie prowadzącym do piwnicy. Policjanci natychmiast zabezpieczyli znalezisko i zatrzymali mieszkańca dzielnicy.

Pies tropiący i setki gotowych działek

Ze względu na charakter znaleziska, na miejsce wezwano przewodnika z psem wyszkolonym do wykrywania zapachu środków odurzających. Funkcjonariusze dokładnie przeszukali pobliskie klatki schodowe oraz piwnice, aby upewnić się, że w budynku nie ma więcej ukrytych substancji.

Foto: policja

Technik kryminalistyki, który przeprowadził wstępne oględziny, potwierdził, że w foliowych zawiniątkach znajdowało się aż 940 porcji handlowych różnych narkotyków, w tym marihuany, amfetaminy, mefedronu oraz heroiny. Wszystkie substancje trafiły do laboratorium w celu wykonania szczegółowych analiz chemicznych.

Reklama
Reklama

Dowody i dalsze losy zatrzymanego

Oprócz samych narkotyków, policjanci zabezpieczyli przedmioty mogące świadczyć o handlu zabronionymi środkami: wagę elektroniczną, telefon komórkowy oraz gotówkę. Zatrzymany mężczyzna spędził noc w północnopraskiej komendzie.

Polecane
Funkcjonariusze przejęli łącznie ponad dwa kilogramy marihuany
bezpieczeństwo
Policjanci na Białołęce przejęli ponad dwa kilogramy marihuany

Według zapowiedzi funkcjonariuszy, jeszcze dzisiaj ma on zostać przekazany do dyspozycji Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ, gdzie zapadną decyzje o dalszych czynnościach procesowych.

Surowe kary za posiadanie znacznej ilości

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za samo posiadanie środków odurzających można trafić do więzienia na 3 lata.

Polecane
Mężczyzna został natychmiast przewieziony do komisariatu, gdzie policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-
bezpieczeństwo
Przejrzeli go na Roentgena. 19-latek zatrzymany z marihuaną

Sytuacja zmienia się jednak drastycznie, gdy w grę wchodzi znaczna ilość narkotyków, tak jak w przypadku zdarzenia przy ulicy Inżynierskiej. W takim scenariuszu kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 10 lat. O ostatecznym wymiarze kary dla 41-latka zadecyduje sąd.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Wystawę "Plakat polski. Kolekcja" będzie można oglądać od 14 marca
inauguracja

Propaganda z PRL i Putin jako trupia czaszka. Muzeum Plakatu powraca

Wyjątkowy dąb szypułkowy rosnący przy ulicy Jagiellońskiej otrzymał oficjalne imię „Geralt”.
flora stołeczna

Nowa atrakcja na Pradze. „Dąb Geralt” z „Wiedźmina” został pomnikiem przyrody. Znają go gracze z całego świata

Nowe przepisy pozwalają miastu finansować pomoc dla uchodźców „z własnej inicjatywy i z własnych śro
rada Warszawy

Warszawa sfinansuje pomoc dla Ukraińców. Radni przyjęli uchwałę

Całodobowe sklepy z alkoholem sukcesywnie znikają z ulic Warszawy, proes ten będzie się nasilał
rada warszawy

Nocna prohibicja przegłosowana. Zakaz od 1 czerwca 2026 roku

W trakcie podejmowania czynności służbowych pan Krzysztof nagle stracił przytomność
służby miejskie

Śmierć strażnika miejskiego na Placu Szembeka. Kontrowersje wokół warunków służby

Biurowiec Intraco nie trafi do rejestru zabytków
decyzja konserwatora

Intraco nie zostanie zabytkiem. „Brak wartości historycznych, artystycznych lub naukowych”

W pawilonach wynajmowanych przez obywatela Chin funkcjnariusze KAS zabezpieczyli tam niemal 158 tysi
bezpieczeństwo

Milionowe straty marek. Konfiskata podróbek w Wólce Kosowskiej

Mieszkańcy Warszawy coraz lepiej rozumieją, czym jest przemoc domowa w stosunku do innych oraz siebi
statystyka

Zauważamy coraz więcej przemocy domowej. Czy to wzrost przypadków?

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA