Warszawa przejmuje finansowanie pomocy dla Ukraińców. Radni przyjęli uchwałę

Nowe przepisy pozwalają miastu finansować pomoc dla uchodźców „z własnej inicjatywy i z własnych środków”.
Czwartkowa sesja Rady Warszawy przyniosła przełom w lokalnej polityce społecznej. Radni pochylili się nad projektem uchwały, która ma zapobiec kryzysowi humanitarnemu w stolicy. Nowe przepisy pozwalają miastu finansować pomoc dla uchodźców „z własnej inicjatywy i z własnych środków”. Jest to bezpośrednia reakcja na zmiany krajowe, które weszły w życie 5 materia 2026 roku.
Debata nad nowymi przepisami wzbudziła spore zainteresowanie, choć sam wynik głosowania odzwierciedlał wyraźny podział sił w Radzie Miasta. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 44 radnych, głównie z klubów Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy. Przeciw zagłosowała tylko jedna osoba, a 13 radnych, reprezentujących opozycję, wstrzymało się od głosu.
Podczas dyskusji radni opozycji dopytywali o koszty i brak szczegółowych kryteriów w samym dokumencie. Ostatecznie jednak dokument przeszedł, a przepisy weszły w życie z mocą wsteczną od 5 marca. Dzięki temu rozwiązaniu Warszawa uniknęła luki prawnej, która mogłaby sparaliżować pracę miejskich ośrodków.
Uchwała precyzyjnie określa cztery główne obszary, w których miasto będzie teraz samodzielnie wydawać pieniądze. Pierwszym i najważniejszym jest zapewnienie zakwaterowania zbiorowego wraz z całodziennym wyżywieniem.
Miasto bierze na siebie również prowadzenie działań informacyjnych dla obcokrajowców.
Kolejny filar to wsparcie procesu adaptacji i integracji społecznej. Stolica chce pomagać uchodźcom w aktywizacji zawodowej, by docelowo mogli oni usamodzielnić się na rynku pracy.
Czwarty punkt dotyczy osób najbardziej schorowanych i starszych. Warszawa zagwarantowała kontynuację ich pobytu w domach pomocy społecznej.
Największą zmianą względem przepisów ogólnopolskich jest zakres podmiotowy nowej pomocy. Rządowa ustawa, podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego, drastycznie ograniczyła krąg osób uprawnionych do darmowego schronienia. Obecnie państwo finansuje opiekę głównie dla tzw. „grup wrażliwych”, czyli dzieci, kobiet w ciąży czy osób niepełnosprawnych.
Warszawska uchwała idzie znacznie dalej. Jak wyjaśniła podczas sesji dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Marta Jakubiak, miasto chce uniknąć sytuacji, w której kilkaset osób nagle znalazłoby się na bruku. Chodzi o uchodźców, którzy nie wpisują się w sztywne definicje rządu, ale nadal potrzebują podstawowego wsparcia socjalnego.