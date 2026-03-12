15.6°C
Warszawa przejmuje finansowanie pomocy dla Ukraińców. Radni przyjęli uchwałę

Publikacja: 12.03.2026 14:00

Nowe przepisy pozwalają miastu finansować pomoc dla uchodźców „z własnej inicjatywy i z własnych środków”.

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Władze Warszawy zdecydowały o kontynuowaniu wsparcia dla uchodźców z własnych środków budżetowych. Decyzja ta zapadła tuż po wygaśnięciu ogólnopolskiej specustawy. Miasto zapewni schronienie i wyżywienie kilkuset osobom. Koszt tej pomocy wynosi obecnie ok. 360 tys. zł miesięcznie.

Czwartkowa sesja Rady Warszawy przyniosła przełom w lokalnej polityce społecznej. Radni pochylili się nad projektem uchwały, która ma zapobiec kryzysowi humanitarnemu w stolicy. Nowe przepisy pozwalają miastu finansować pomoc dla uchodźców „z własnej inicjatywy i z własnych środków”. Jest to bezpośrednia reakcja na zmiany krajowe, które weszły w życie 5 materia 2026 roku.

Wyniki głosowania i polityczne emocje

Debata nad nowymi przepisami wzbudziła spore zainteresowanie, choć sam wynik głosowania odzwierciedlał wyraźny podział sił w Radzie Miasta. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 44 radnych, głównie z klubów Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy. Przeciw zagłosowała tylko jedna osoba, a 13 radnych, reprezentujących opozycję, wstrzymało się od głosu.

Podczas dyskusji radni opozycji dopytywali o koszty i brak szczegółowych kryteriów w samym dokumencie. Ostatecznie jednak dokument przeszedł, a przepisy weszły w życie z mocą wsteczną od 5 marca. Dzięki temu rozwiązaniu Warszawa uniknęła luki prawnej, która mogłaby sparaliżować pracę miejskich ośrodków.

Szeroki wachlarz miejskiego wsparcia

Uchwała precyzyjnie określa cztery główne obszary, w których miasto będzie teraz samodzielnie wydawać pieniądze. Pierwszym i najważniejszym jest zapewnienie zakwaterowania zbiorowego wraz z całodziennym wyżywieniem.

Miasto bierze na siebie również prowadzenie działań informacyjnych dla obcokrajowców.

Kolejny filar to wsparcie procesu adaptacji i integracji społecznej. Stolica chce pomagać uchodźcom w aktywizacji zawodowej, by docelowo mogli oni usamodzielnić się na rynku pracy.

Czwarty punkt dotyczy osób najbardziej schorowanych i starszych. Warszawa zagwarantowała kontynuację ich pobytu w domach pomocy społecznej.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

