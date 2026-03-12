15.6°C
1020.5 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Biegacze opanują Bemowo. Druga edycja BeMore5K już w najbliższą niedzielę

Publikacja: 12.03.2026 12:30

Nad sprawnym przebiegiem imprezy i bezpieczeństwem uczestników będą czuwali policjanci oraz służby p

Nad sprawnym przebiegiem imprezy i bezpieczeństwem uczestników będą czuwali policjanci oraz służby porządkowe.

Foto: Jacek Deneka

M.B.
W niedzielę, 15 marca, ok. 2500 osób wystartuje w biegu BeMore5K. Wydarzenie spowoduje czasowe zamknięcie ulic Powstańców Śląskich oraz Radiowej. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na objazdy do godz. 14.

Druga odsłona ulicznego biegu na dystansie pięciu kilometrów rozpocznie się o godzinie 11:00. Start i meta zostaną zlokalizowane w pobliżu Urzędu Dzielnicy Bemowo.

Foto: mat. pras.

Uczestnicy pobiegną jedną jezdnią ulicy Powstańców Śląskich do Radiowej, a następnie skierują się w stronę Wojskowej Akademii Technicznej. Nawrót nastąpi przed ulicą Ebro, skąd biegacze wrócą tą samą drogą. Na pokonanie całej trasy przewidziano 45 minut. Osoby, które nie zdążyły się zapisać, mogą to zrobić bezpośrednio przed startem, a szczegóły dostępne są na stronie organizatora.

Harmonogram zamykania ulic

Pierwsze ograniczenia w ruchu pojawią się już o godz. 8. Wówczas wyłączona zostanie jezdnia ulicy Powstańców Śląskich w stronę Połczyńskiej, na odcinku od Dywizjonu 303 do Górczewskiej. Kierowcy jadący od strony Wrocławskiej będą musieli skręcić w ulicę Dywizjonu 303. Dojazd do posesji przy Bolkowskiej i Pełczyńskiego zostanie utrzymany, jednak wyjazd z tych ulic będzie możliwy wyłącznie w stronę Lotniska Bemowo.

Polecane
Wykonawcą została grupa firm tworzących konsorcjum: Polimex Infrastruktura (lider), Polimex Mostosta
infrastruktura sportowa
Modernizacja Ośrodka Namysłowska rusza. Jest umowa na pierwszy etap inwestycji
Reklama
Reklama

Kolejne zmiany wejdą w życie o godz. 10:30, czyli pół godziny przed startem zawodników. Wtedy całkowicie nieprzejezdna stanie się ulica Radiowa na odcinku od Ronda Adamieckiego do Powstańców Śląskich. Zamknięte zostaną także połączenia ulic Hery, Dywizjonu 303 i Pełczyńskiego z trasą biegu oraz wyjazdy z okolicznych osiedli. Ruch na jezdni ulicy Powstańców Śląskich w kierunku Alei Reymonta będzie odbywał się bez zakłóceń.

Polecane
Więcej szczegółów Staw Koziorożca, widok od strony ulicy Obrońców Pokoju
tereny zielone
Nowe kąpielisko i plaża nad Stawem Koziorożca? Chcą badania jakości wody

Bezpieczeństwo i zalecane objazdy

Nad sprawnym przebiegiem imprezy i bezpieczeństwem uczestników będą czuwali policjanci oraz służby porządkowe. Piesi będą mogli przechodzić przez trasę biegu jedynie w wyznaczonych punktach i w momentach wskazanych przez obsługę. Dla zmotoryzowanych przygotowano trasę objazdową, która poprowadzi ulicami: Radiową, Dywizjonu 303, Księcia Janusza oraz Górczewską. Większość utrudnień powinna zakończyć się do godz. 12, a pełna przejezdność ulic zostanie przywrócona o godz. 13.

Polecane
Oprócz skateparku i lodowiska powstanie także sala uniwersalna lub siłownia, magazyny sprzętu sporto
infrastruktura sportowa
Sport przez cały rok. Nowa hala z lodowiskiem i skateparkiem na Bemowie

Zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów

Warszawski Transport Publiczny wprowadził szereg zmian, które będą obowiązywać w różnych przedziałach czasowych w godz. 6-14. Dotyczy to linii autobusowych 112, 122, 220, 523 oraz tramwaju linii 20.

Linia 122 w stronę Osiedla Górczewska zostanie skierowana przez Kaliskiego i Lazurową, a w godzinach największych utrudnień przez Ciołka. Autobusy 523 również pojadą trasą zmienioną przez Lazurową. Tramwaje linii 20 w czasie trwania biegu nie dojadą do Boernerowa – zostaną skrócone do pętli Osiedle Górczewska. Z kolei linia 112 będzie miała wydłużoną trasę do przystanku Radiowa 02. Pasażerom zaleca się sprawdzenie szczegółowych komunikatów przed planowaną podróżą.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Pociągi poprowadzą miedzy innymi lokomotywa EP05-23, znana jako Czesio, a także popularne Siódemki,
kolej retro

Warszawa Główna przywita pociąg retro. Rusza Nieśpieszny do Zakopanego

Inaczej pojadą także składy linii 24. Od skrzyżowania z ulicą Radiową skierują się one przez Powstań
remont na torach

Zmiany na Bemowie. Tramwaje pojadą inaczej przez dwa tygodnie

Wraz z nadejściem cieplejszych dni wykonawca rozpoczyna intensywne działania na powierzchni.
przebudowa

Budowa trasy tramwajowej na Ochocie wkracza w kolejny etap

Do testów wybrano elektryczny zespół trakcyjny serii EN97 wyprodukowany przez firmę PESA Bydgoszcz u
kolej

Pierwszy autonomiczny pociąg w Polsce na torach WKD? PKP z przełomowym projektem

Głównym celem modernizacji jest przywrócenie pierwotnych parametrów linii i likwidacja ograniczeń pr
kolej

Kolejny etap modernizacji linii WKD. Czas na wymianę szyn

Hala nowej myjni tramwajowej w żoliborskiej zajezdni
remont na szynach

Tramwaje zyskają nową łaźnię. Będzie czyściej i ekologicznie

Po zakończeniu inwestycji ulica Grzybowska zyska zupełnie nową jakość.
przebudowa

Nowe utrudnienia. Kolejny etap remontu Grzybowskiej

Przejazd kolejowy w Rembertowie, już wkrótce będzie to kadr stricte archiwalny
infrastruktura drogowa

Rusza budowa tunelu pod torami w Rembertowie. To będą ostatnie takie korki

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA