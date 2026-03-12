Biegacze opanują Bemowo. Druga edycja BeMore5K już w najbliższą niedzielę

Nad sprawnym przebiegiem imprezy i bezpieczeństwem uczestników będą czuwali policjanci oraz służby porządkowe.
Druga odsłona ulicznego biegu na dystansie pięciu kilometrów rozpocznie się o godzinie 11:00. Start i meta zostaną zlokalizowane w pobliżu Urzędu Dzielnicy Bemowo.
Uczestnicy pobiegną jedną jezdnią ulicy Powstańców Śląskich do Radiowej, a następnie skierują się w stronę Wojskowej Akademii Technicznej. Nawrót nastąpi przed ulicą Ebro, skąd biegacze wrócą tą samą drogą. Na pokonanie całej trasy przewidziano 45 minut. Osoby, które nie zdążyły się zapisać, mogą to zrobić bezpośrednio przed startem, a szczegóły dostępne są na stronie organizatora.
Pierwsze ograniczenia w ruchu pojawią się już o godz. 8. Wówczas wyłączona zostanie jezdnia ulicy Powstańców Śląskich w stronę Połczyńskiej, na odcinku od Dywizjonu 303 do Górczewskiej. Kierowcy jadący od strony Wrocławskiej będą musieli skręcić w ulicę Dywizjonu 303. Dojazd do posesji przy Bolkowskiej i Pełczyńskiego zostanie utrzymany, jednak wyjazd z tych ulic będzie możliwy wyłącznie w stronę Lotniska Bemowo.
Kolejne zmiany wejdą w życie o godz. 10:30, czyli pół godziny przed startem zawodników. Wtedy całkowicie nieprzejezdna stanie się ulica Radiowa na odcinku od Ronda Adamieckiego do Powstańców Śląskich. Zamknięte zostaną także połączenia ulic Hery, Dywizjonu 303 i Pełczyńskiego z trasą biegu oraz wyjazdy z okolicznych osiedli. Ruch na jezdni ulicy Powstańców Śląskich w kierunku Alei Reymonta będzie odbywał się bez zakłóceń.
Nad sprawnym przebiegiem imprezy i bezpieczeństwem uczestników będą czuwali policjanci oraz służby porządkowe. Piesi będą mogli przechodzić przez trasę biegu jedynie w wyznaczonych punktach i w momentach wskazanych przez obsługę. Dla zmotoryzowanych przygotowano trasę objazdową, która poprowadzi ulicami: Radiową, Dywizjonu 303, Księcia Janusza oraz Górczewską. Większość utrudnień powinna zakończyć się do godz. 12, a pełna przejezdność ulic zostanie przywrócona o godz. 13.
Warszawski Transport Publiczny wprowadził szereg zmian, które będą obowiązywać w różnych przedziałach czasowych w godz. 6-14. Dotyczy to linii autobusowych 112, 122, 220, 523 oraz tramwaju linii 20.
Linia 122 w stronę Osiedla Górczewska zostanie skierowana przez Kaliskiego i Lazurową, a w godzinach największych utrudnień przez Ciołka. Autobusy 523 również pojadą trasą zmienioną przez Lazurową. Tramwaje linii 20 w czasie trwania biegu nie dojadą do Boernerowa – zostaną skrócone do pętli Osiedle Górczewska. Z kolei linia 112 będzie miała wydłużoną trasę do przystanku Radiowa 02. Pasażerom zaleca się sprawdzenie szczegółowych komunikatów przed planowaną podróżą.