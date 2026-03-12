Biegacze opanują Bemowo. Druga edycja BeMore5K już w najbliższą niedzielę

Kolejne zmiany wejdą w życie o godz. 10:30, czyli pół godziny przed startem zawodników. Wtedy całkowicie nieprzejezdna stanie się ulica Radiowa na odcinku od Ronda Adamieckiego do Powstańców Śląskich. Zamknięte zostaną także połączenia ulic Hery, Dywizjonu 303 i Pełczyńskiego z trasą biegu oraz wyjazdy z okolicznych osiedli. Ruch na jezdni ulicy Powstańców Śląskich w kierunku Alei Reymonta będzie odbywał się bez zakłóceń.

Bezpieczeństwo i zalecane objazdy

Nad sprawnym przebiegiem imprezy i bezpieczeństwem uczestników będą czuwali policjanci oraz służby porządkowe. Piesi będą mogli przechodzić przez trasę biegu jedynie w wyznaczonych punktach i w momentach wskazanych przez obsługę. Dla zmotoryzowanych przygotowano trasę objazdową, która poprowadzi ulicami: Radiową, Dywizjonu 303, Księcia Janusza oraz Górczewską. Większość utrudnień powinna zakończyć się do godz. 12, a pełna przejezdność ulic zostanie przywrócona o godz. 13.

Zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów

Warszawski Transport Publiczny wprowadził szereg zmian, które będą obowiązywać w różnych przedziałach czasowych w godz. 6-14. Dotyczy to linii autobusowych 112, 122, 220, 523 oraz tramwaju linii 20.

Linia 122 w stronę Osiedla Górczewska zostanie skierowana przez Kaliskiego i Lazurową, a w godzinach największych utrudnień przez Ciołka. Autobusy 523 również pojadą trasą zmienioną przez Lazurową. Tramwaje linii 20 w czasie trwania biegu nie dojadą do Boernerowa – zostaną skrócone do pętli Osiedle Górczewska. Z kolei linia 112 będzie miała wydłużoną trasę do przystanku Radiowa 02. Pasażerom zaleca się sprawdzenie szczegółowych komunikatów przed planowaną podróżą.