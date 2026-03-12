9 mln zł na zdrowie Warszawiaków. Miasto stawia na profilaktykę i wsparcie psychiczne

Programy, „SPRAWDZAM!” oraz „WSPIERAM!” zostaną sfinansowane z budżetu miasta.
Podczas XXIII sesji Rady m.st. Warszawy zapadły kluczowe decyzje dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców stolicy. Radni pochylili się nad dwoma projektami uchwał, które mają realnie wpłynąć na wczesną wykrywalność nowotworów oraz poprawę kondycji psychicznej najmłodszych warszawiaków. Oba programy, „SPRAWDZAM!” oraz „WSPIERAM!”, uzyskały zielone światło i zostaną sfinansowane z budżetu miasta.
Głosowania nad projektami uchwał pokazały dużą zgodność warszawskich samorządowców w kwestiach zdrowotnych. Projekt dotyczący profilaktyki onkologicznej został przyjęty przy 51 głosach „za”. Nikt nie był przeciw, a trzy osoby wstrzymały się od głosu. W przypadku programu ochrony zdrowia psychicznego dzieci wszyscy obecni na sali radni – łącznie 54 osoby – zagłosowali za przyjęciem uchwały. Poparcie oznacza, że miasto zainwestuje w oba obszary łącznie 8,8 mln zł w ciągu najbliższych trzech lat.
Program „SPRAWDZAM!” to szeroko zakrojona inicjatywa edukacyjna. Miasto przeznaczyło na ten cel 7,5 mln zł. Kwota ta została rozłożona na równe roczne transze po 2,5 mln zł w latach 2026–2028. Głównym założeniem jest nauka dorosłych mieszkańców Warszawy poprawnego samobadania piersi oraz jąder. Statystyki pokazują, że wczesne wykrycie zmian drastycznie zwiększa szanse na skuteczne leczenie.
Program będzie realizowany w 13 miejskich podmiotach leczniczych, co przekłada się na sieć 84 poradni POZ we wszystkich dzielnicach. Skala działań jest imponująca. Miasto planuje, że każdego roku ok. 100 tys. osób otrzyma materiały informacyjne. Dodatkowo 32 tys. pacjentów rocznie weźmie udział w praktycznych warsztatach. Podczas szkoleń personel medyczny wykorzysta specjalistyczne fantomy, które pozwalają nauczyć się rozpoznawania niepokojących guzków w bezpiecznych warunkach.
Równolegle Warszawa uruchamia program „WSPIERAM!”, dedykowany młodym pacjentom. Decyzja ta jest odpowiedzią na alarmujące dane NFZ. Wynika z nich, że liczba dzieci objętych pomocą psychiatryczną wzrosła w ciągu roku o 22 proc. Szacuje się, że w samej stolicy wsparcia z powodu zaburzeń psychicznych może wymagać nawet 31 tys. młodych ludzi.
Na realizację tego celu miasto przeznaczyło ponad 1,29 mln zł. Realizatorem projektu został Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej. Program skupia się na zapobieganiu nawrotom kryzysów i unikaniu hospitalizacji. W ramach działań przewidziano około 2000 godzin indywidualnej psychoedukacji rocznie. Pomoc otrzyma nie tylko dziecko, ale również jego najbliższe otoczenie – rodzice i opiekunowie.
Program „WSPIERAM!” oferuje zróżnicowane formy terapii dostosowane do wieku i potrzeb uczestników. Oprócz indywidualnych spotkań z psychologiem, młodzi warszawiacy będą mogli uczestniczyć w Treningach Umiejętności Społecznych (TUS). Są to zajęcia grupowe, które uczą budowania relacji rówieśniczych i radzenia sobie z emocjami.
Ważnym elementem jest także socjoterapia. Wykorzystuje ona techniki takie jak drama czy bajkoterapia. Miasto nie zapomniało o kadrach – część funduszy zostanie przeznaczona na szkolenia dla personelu medycznego i pedagogicznego. Ma to podnieść jakość opieki i pozwolić na szybsze reagowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia psychicznego.
Z programu „WSPIERAM!” mogą skorzystać dzieci i młodzież w wieku od 5 do 19 lat mieszkające w Warszawie. Warunkiem jest wcześniejsze doświadczenie kryzysu psychicznego. Co istotne, oferta jest otwarta dla wszystkich spełniających kryteria, nie tylko dla dotychczasowych pacjentów Szpitala Wolskiego.
O kwalifikacji do programu decydują specjaliści – psycholodzy i terapeuci zatrudnieni u realizatora. Miejska dotacja sprawia, że wszystkie te specjalistyczne świadczenia będą dla mieszkańców całkowicie bezpłatne.