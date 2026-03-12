9 mln zł na zdrowie Warszawiaków. Miasto stawia na profilaktykę i wsparcie psychiczne

Radni Warszawy zdecydowali o przyznaniu niemal 9 mln zł na programy zdrowotne. Środki trafią na edukację onkologiczną dorosłych oraz wsparcie dzieci w kryzysie psychicznym. Realizacja projektów potrwa do końca 2028 roku.



Podczas XXIII sesji Rady m.st. Warszawy zapadły kluczowe decyzje dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców stolicy. Radni pochylili się nad dwoma projektami uchwał, które mają realnie wpłynąć na wczesną wykrywalność nowotworów oraz poprawę kondycji psychicznej najmłodszych warszawiaków. Oba programy, „SPRAWDZAM!” oraz „WSPIERAM!”, uzyskały zielone światło i zostaną sfinansowane z budżetu miasta.

Jednoznaczne poparcie radnych dla nowych inicjatyw

Głosowania nad projektami uchwał pokazały dużą zgodność warszawskich samorządowców w kwestiach zdrowotnych. Projekt dotyczący profilaktyki onkologicznej został przyjęty przy 51 głosach „za”. Nikt nie był przeciw, a trzy osoby wstrzymały się od głosu. W przypadku programu ochrony zdrowia psychicznego dzieci wszyscy obecni na sali radni – łącznie 54 osoby – zagłosowali za przyjęciem uchwały. Poparcie oznacza, że miasto zainwestuje w oba obszary łącznie 8,8 mln zł w ciągu najbliższych trzech lat.

Samobadanie jako klucz do walki z nowotworami

Program „SPRAWDZAM!” to szeroko zakrojona inicjatywa edukacyjna. Miasto przeznaczyło na ten cel 7,5 mln zł. Kwota ta została rozłożona na równe roczne transze po 2,5 mln zł w latach 2026–2028. Głównym założeniem jest nauka dorosłych mieszkańców Warszawy poprawnego samobadania piersi oraz jąder. Statystyki pokazują, że wczesne wykrycie zmian drastycznie zwiększa szanse na skuteczne leczenie.

Program będzie realizowany w 13 miejskich podmiotach leczniczych, co przekłada się na sieć 84 poradni POZ we wszystkich dzielnicach. Skala działań jest imponująca. Miasto planuje, że każdego roku ok. 100 tys. osób otrzyma materiały informacyjne. Dodatkowo 32 tys. pacjentów rocznie weźmie udział w praktycznych warsztatach. Podczas szkoleń personel medyczny wykorzysta specjalistyczne fantomy, które pozwalają nauczyć się rozpoznawania niepokojących guzków w bezpiecznych warunkach.