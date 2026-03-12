13.5°C
1021.2 hPa
Życie Warszawy
Reklama

9 mln zł na zdrowie Warszawiaków. Miasto stawia na profilaktykę i wsparcie psychiczne

Publikacja: 12.03.2026 15:50

Programy, „SPRAWDZAM!” oraz „WSPIERAM!” zostaną sfinansowane z budżetu miasta.

Programy, „SPRAWDZAM!” oraz „WSPIERAM!” zostaną sfinansowane z budżetu miasta.

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Radni Warszawy zdecydowali o przyznaniu niemal 9 mln zł na programy zdrowotne. Środki trafią na edukację onkologiczną dorosłych oraz wsparcie dzieci w kryzysie psychicznym. Realizacja projektów potrwa do końca 2028 roku.

Podczas XXIII sesji Rady m.st. Warszawy zapadły kluczowe decyzje dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców stolicy. Radni pochylili się nad dwoma projektami uchwał, które mają realnie wpłynąć na wczesną wykrywalność nowotworów oraz poprawę kondycji psychicznej najmłodszych warszawiaków. Oba programy, „SPRAWDZAM!” oraz „WSPIERAM!”, uzyskały zielone światło i zostaną sfinansowane z budżetu miasta.

Jednoznaczne poparcie radnych dla nowych inicjatyw

Głosowania nad projektami uchwał pokazały dużą zgodność warszawskich samorządowców w kwestiach zdrowotnych. Projekt dotyczący profilaktyki onkologicznej został przyjęty przy 51 głosach „za”. Nikt nie był przeciw, a trzy osoby wstrzymały się od głosu. W przypadku programu ochrony zdrowia psychicznego dzieci wszyscy obecni na sali radni – łącznie 54 osoby – zagłosowali za przyjęciem uchwały. Poparcie oznacza, że miasto zainwestuje w oba obszary łącznie 8,8 mln zł w ciągu najbliższych trzech lat.

Polecane
Tabliczki antysuicydalne można znaleźć na każdym z warszawskich mostów
zdrowie psychiczne
„Nie rezygnuj z życia”. Liczba telefonów o pomoc wzrosła o 36 procent

Samobadanie jako klucz do walki z nowotworami

Program „SPRAWDZAM!” to szeroko zakrojona inicjatywa edukacyjna. Miasto przeznaczyło na ten cel 7,5 mln zł. Kwota ta została rozłożona na równe roczne transze po 2,5 mln zł w latach 2026–2028. Głównym założeniem jest nauka dorosłych mieszkańców Warszawy poprawnego samobadania piersi oraz jąder. Statystyki pokazują, że wczesne wykrycie zmian drastycznie zwiększa szanse na skuteczne leczenie.

Program będzie realizowany w 13 miejskich podmiotach leczniczych, co przekłada się na sieć 84 poradni POZ we wszystkich dzielnicach. Skala działań jest imponująca. Miasto planuje, że każdego roku ok. 100 tys. osób otrzyma materiały informacyjne. Dodatkowo 32 tys. pacjentów rocznie weźmie udział w praktycznych warsztatach. Podczas szkoleń personel medyczny wykorzysta specjalistyczne fantomy, które pozwalają nauczyć się rozpoznawania niepokojących guzków w bezpiecznych warunkach.

Reklama
Reklama

Oba programy, „SPRAWDZAM!” oraz „WSPIERAM!”, uzyskały zielone światło i zostaną sfinansowane z budżetu miasta.

Ratunek dla dzieci po kryzysach psychicznych

Równolegle Warszawa uruchamia program „WSPIERAM!”, dedykowany młodym pacjentom. Decyzja ta jest odpowiedzią na alarmujące dane NFZ. Wynika z nich, że liczba dzieci objętych pomocą psychiatryczną wzrosła w ciągu roku o 22 proc. Szacuje się, że w samej stolicy wsparcia z powodu zaburzeń psychicznych może wymagać nawet 31 tys. młodych ludzi.

Na realizację tego celu miasto przeznaczyło ponad 1,29 mln zł. Realizatorem projektu został Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej. Program skupia się na zapobieganiu nawrotom kryzysów i unikaniu hospitalizacji. W ramach działań przewidziano około 2000 godzin indywidualnej psychoedukacji rocznie. Pomoc otrzyma nie tylko dziecko, ale również jego najbliższe otoczenie – rodzice i opiekunowie.

Kompleksowe formy wsparcia w Szpitalu Wolskim

Program „WSPIERAM!” oferuje zróżnicowane formy terapii dostosowane do wieku i potrzeb uczestników. Oprócz indywidualnych spotkań z psychologiem, młodzi warszawiacy będą mogli uczestniczyć w Treningach Umiejętności Społecznych (TUS). Są to zajęcia grupowe, które uczą budowania relacji rówieśniczych i radzenia sobie z emocjami.

Polecane
Organizatorzy podkreślają, że wiedza z zakresu pierwszej pomocy, która w krytycznej chwili może urat
ratownictwo
Jak uratować komuś życie? Bezpłatne warsztaty na Ursynowie

Ważnym elementem jest także socjoterapia. Wykorzystuje ona techniki takie jak drama czy bajkoterapia. Miasto nie zapomniało o kadrach – część funduszy zostanie przeznaczona na szkolenia dla personelu medycznego i pedagogicznego. Ma to podnieść jakość opieki i pozwolić na szybsze reagowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia psychicznego.

Reklama
Reklama

Kto i jak może skorzystać z pomocy?

Z programu „WSPIERAM!” mogą skorzystać dzieci i młodzież w wieku od 5 do 19 lat mieszkające w Warszawie. Warunkiem jest wcześniejsze doświadczenie kryzysu psychicznego. Co istotne, oferta jest otwarta dla wszystkich spełniających kryteria, nie tylko dla dotychczasowych pacjentów Szpitala Wolskiego.

O kwalifikacji do programu decydują specjaliści – psycholodzy i terapeuci zatrudnieni u realizatora. Miejska dotacja sprawia, że wszystkie te specjalistyczne świadczenia będą dla mieszkańców całkowicie bezpłatne.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Tabliczki antysuicydalne można znaleźć na każdym z warszawskich mostów
zdrowie psychiczne

„Nie rezygnuj z życia”. Liczba telefonów o pomoc wzrosła o 36 procent

Potrzeby fizjologiczne kobiet są naturalną częścią życia i powinny być traktowane z należytą uwagą w
promocja zdrowia

Dzień Kobiet w Westfield Mokotów. Wsparcie zamiast kwiatów

Organizatorzy podkreślają, że wiedza z zakresu pierwszej pomocy, która w krytycznej chwili może urat
ratownictwo

Jak uratować komuś życie? Bezpłatne warsztaty na Ursynowie

Mapa defibrylatorów AED dostępnych na terenie Warszawy znajduje się na stronie „Urządzenia AED – War
pierwsza pomoc

Uaktualnijmy mapę defibrylatorów AED. Dla wspólnego dobra

Za instalację AED w przestrzeni publicznej odpowiadają władze samorządowe, zarządcy obiektów oraz in
Zdrowie

Defibrylatory ratują życie. Ale gdzie można znaleźć takie urządzenia?

Protestujący przygotowali listę sześciu kluczowych postulatów, które zostaną przekazane premierowi o
polityka

Czarny marsz dyrektorów przed Ministerstwem Zdrowia o przyszłość szpitali

Dla urzędu miasta zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i  młodzieży, również w wymiarze wsparcia psychi
społeczeństwo

Depresja i skłonności samobójcze. Jak Warszawa wspiera zdrowie psychiczne młodzieży?

Mazowiecki Szpital Bródnowski rusza z prekursorskim projektem terapii genowych w leczeniu chorób móz
leczenie

Szpital Bródnowski przeciw chorobie Parkinsona. Prawie 140 mln zł na terapię genową

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA