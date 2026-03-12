Weekendowe zmiany na Bemowie. Tramwaje pojadą inaczej przez dwa tygodnie

Inaczej pojadą także składy linii 24. Od skrzyżowania z ulicą Radiową skierują się one przez Powstańców Śląskich i Górczewską aż do pętli Osiedle Górczewska.
Utrudnienia wynikają z prac prowadzonych na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich. Drogowcy zajmą się modernizacją przejścia dla pieszych przez ulicę Powstańców Śląskich, co wymaga czasowego wstrzymania ruchu tramwajowego.
Prace zaplanowano na dwa kolejne weekendy: 14-15 marca oraz 21-22 marca. W tym czasie tramwaje nie będą pojawiać się na odcinku od pętli Nowe Bemowo do skrzyżowania z ulicą Radiową.
W związku z remontem cztery linie tramwajowe zmienią swoje stałe trasy. Linia 23 zostanie skrócona i dojedzie jedynie do pętli Koło.
Podobnie zmieni się trasa linii 26, która zamiast do metra Młociny, zostanie skierowana ulicą Radiową również do pętli Koło.
Inaczej pojadą także składy linii 24. Od skrzyżowania z ulicą Radiową skierują się one przez Powstańców Śląskich i Górczewską aż do pętli Osiedle Górczewska.
Z kolei linia 28 zostanie całkowicie wycofana z ulicy Powstańców Śląskich i będzie kursować na trasie łączącej Dworzec Wschodni ze stacją Metro Młociny.
Na odcinku wyłączonym z ruchu szynowego pasażerowie będą musieli skorzystać z alternatywnych rozwiązań. Zarządca transportu zaleca, aby w miejscach, gdzie nie dojadą tramwaje, korzystać z regularnych linii autobusowych poruszających się wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich. Sytuacja wróci do normy w poniedziałki rano, po zakończeniu weekendowych etapów prac.