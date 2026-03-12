15.6°C
Weekendowe zmiany na Bemowie. Tramwaje pojadą inaczej przez dwa tygodnie

Publikacja: 12.03.2026 14:30

Inaczej pojadą także składy linii 24. Od skrzyżowania z ulicą Radiową skierują się one przez Powstańców Śląskich i Górczewską aż do pętli Osiedle Górczewska.

Foto: Danuta Matłoch

M.B.
W najbliższe dwa weekendy marca pasażerów na Bemowie czekają spore zmiany w kursowaniu tramwajów. Ze względu na remont przejścia dla pieszych przy ulicy Pirenejskiej, składy nie pojadą odcinkiem między Nowym Bemowem a ulicą Radiową.

Utrudnienia wynikają z prac prowadzonych na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich. Drogowcy zajmą się modernizacją przejścia dla pieszych przez ulicę Powstańców Śląskich, co wymaga czasowego wstrzymania ruchu tramwajowego.

Na odcinku wyłączonym z ruchu szynowego pasażerowie będą musieli skorzystać z alternatywnych rozwiązań.

Foto: mat. pras.

Prace zaplanowano na dwa kolejne weekendy: 14-15 marca oraz 21-22 marca. W tym czasie tramwaje nie będą pojawiać się na odcinku od pętli Nowe Bemowo do skrzyżowania z ulicą Radiową.

Nowe trasy linii 23, 24, 26 i 28

W związku z remontem cztery linie tramwajowe zmienią swoje stałe trasy. Linia 23 zostanie skrócona i dojedzie jedynie do pętli Koło.

Podobnie zmieni się trasa linii 26, która zamiast do metra Młociny, zostanie skierowana ulicą Radiową również do pętli Koło.

Sytuacja wróci do normy w poniedziałki rano, po zakończeniu weekendowych etapów prac.

Foto: mat. pras.

Inaczej pojadą także składy linii 24. Od skrzyżowania z ulicą Radiową skierują się one przez Powstańców Śląskich i Górczewską aż do pętli Osiedle Górczewska.

Z kolei linia 28 zostanie całkowicie wycofana z ulicy Powstańców Śląskich i będzie kursować na trasie łączącej Dworzec Wschodni ze stacją Metro Młociny.

