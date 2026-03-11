Kolejny etap modernizacji linii WKD. Czas na wymianę szyn

Głównym celem modernizacji jest przywrócenie pierwotnych parametrów linii i likwidacja ograniczeń prędkości.
Prace nad renowacją nawierzchni kolejowej na linii WKD wchodzą w nową fazę. Od 10 marca rozpoczęła się wymiana szyn na poszczególnych odcinkach, co stanowi kontynuację działań mających na celu usprawnienie komunikacji w aglomeracji warszawskiej. Całe przedsięwzięcie jest realizowane dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
Wymiana rozjazdów i torów WKD, niektóre pochodziły z lat 80. XX wieku
Pierwsza faza robót zasadniczych zakończyła się sukcesem na początku lutego 2026 roku. W tym czasie ekipy remontowe wymieniły łącznie 15 rozjazdów na trzech kluczowych stacjach:
Dotychczasowy koszt prac na tych stacjach wyniósł 4,54 mln PLN netto. Co istotne, roboty wykonano zgodnie z harmonogramem, mimo niesprzyjającej aury – jesiennych opadów deszczu oraz niskich temperatur na początku bieżącego roku.
Nowe tory WKD będą służyły bez wymiany następne 40 lat, rozjazdy mogą posłużyć jeszcze dłużej, bo pół wieku
Nowy etap inwestycji obejmuje wymianę szyn na odcinku o łącznej długości blisko 19 km toru podwójnego. Harmonogram przewiduje następujące terminy zamknięć torowych:
Wszystkie działania, w tym renowacja nawierzchni na przejazdach kolejowo-drogowych, mają zakończyć się do 31 maja 2026 roku.
Prowadzone prace na linii WKD są powodem znacżących utrudnień dla pasażerów
Głównym celem modernizacji jest przywrócenie pierwotnych parametrów linii i likwidacja ograniczeń prędkości. Pociągi będą mogły poruszać się z bezpieczną prędkością eksploatacyjną do 80 km/h. Zastosowanie nowoczesnych technologii, takich jak tor bezstykowy i spawanie rozjazdów, znacząco podnosi trwałość infrastruktury.
Nowe rozjazdy zastąpiły urządzenia pamiętające jeszcze lata 80. ubiegłego wieku. Szacuje się, że zmodernizowane torowisko będzie mogło być bezpiecznie użytkowane przez co najmniej 40 lat, a w przypadku rozjazdów nawet przez pół wieku. Całkowita wartość projektu to 41,8 mln PLN, z czego 33,88 mln PLN stanowią wydatki kwalifikowalne podlegające pełnej refundacji ze środków unijnych.