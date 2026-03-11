18°C
1017.9 hPa
Życie Warszawy
Kolejny etap modernizacji linii WKD. Czas na wymianę szyn

Publikacja: 11.03.2026 13:40

Głównym celem modernizacji jest przywrócenie pierwotnych parametrów linii i likwidacja ograniczeń pr

Głównym celem modernizacji jest przywrócenie pierwotnych parametrów linii i likwidacja ograniczeń prędkości.

Foto: www.wkd.com.pl

M.B.
Ruszyła kluczowa faza remontu torowiska między Podkową Leśną a Warszawą. Inwestycja finansowana z KPO poprawi komfort i bezpieczeństwo pasażerów, a nowe elementy infrastruktury mają służyć nawet przez pół wieku.

Prace nad renowacją nawierzchni kolejowej na linii WKD wchodzą w nową fazę. Od 10 marca rozpoczęła się wymiana szyn na poszczególnych odcinkach, co stanowi kontynuację działań mających na celu usprawnienie komunikacji w aglomeracji warszawskiej. Całe przedsięwzięcie jest realizowane dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Wymiana rozjazdów i torów WKD, niektóre pochodziły z lat 80. XX wieku

Wymiana rozjazdów i torów WKD, niektóre pochodziły z lat 80. XX wieku

Foto: mat. pras.

Podsumowanie dotychczasowych prac

Pierwsza faza robót zasadniczych zakończyła się sukcesem na początku lutego 2026 roku. W tym czasie ekipy remontowe wymieniły łącznie 15 rozjazdów na trzech kluczowych stacjach:

  • Na stacji Komorów zamontowano 5 nowych rozjazdów w październiku 2025 roku.
  • W Podkowie Leśnej Głównej pod koniec listopada 2025 roku wymieniono 4 sztuki.
  • Na stacji Warszawa Śródmieście WKD prace objęły 6 rozjazdów i zakończyły się na przełomie stycznia i lutego br.

Dotychczasowy koszt prac na tych stacjach wyniósł 4,54 mln PLN netto. Co istotne, roboty wykonano zgodnie z harmonogramem, mimo niesprzyjającej aury – jesiennych opadów deszczu oraz niskich temperatur na początku bieżącego roku.

Nowe tory WKD będą służyły bez wymiany następne 40 lat, rozjazdy mogą posłużyć jeszcze dłużej, bo pó

Nowe tory WKD będą służyły bez wymiany następne 40 lat, rozjazdy mogą posłużyć jeszcze dłużej, bo pół wieku

Foto: mat. pras.

Harmonogram prac na najbliższe miesiące

Nowy etap inwestycji obejmuje wymianę szyn na odcinku o łącznej długości blisko 19 km toru podwójnego. Harmonogram przewiduje następujące terminy zamknięć torowych:

  • 10 marca – 1 kwietnia 2026 r.: wymiana szyn w torze nr 1 na odcinku Warszawa Raków – Komorów.
  • 8 kwietnia – 3 maja 2026 r.: prace w torze nr 2 na odcinku Warszawa Raków – Komorów.
  • 4 maja – 28 maja 2026 r.: roboty na obu torach szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna.

Wszystkie działania, w tym renowacja nawierzchni na przejazdach kolejowo-drogowych, mają zakończyć się do 31 maja 2026 roku.

Prowadzone prace na linii WKD są powodem znacżących utrudnień dla pasażerów

Prowadzone prace na linii WKD są powodem znacżących utrudnień dla pasażerów

Foto: mat. pras.

Korzyści dla pasażerów i trwałość techniczna

Głównym celem modernizacji jest przywrócenie pierwotnych parametrów linii i likwidacja ograniczeń prędkości. Pociągi będą mogły poruszać się z bezpieczną prędkością eksploatacyjną do 80 km/h. Zastosowanie nowoczesnych technologii, takich jak tor bezstykowy i spawanie rozjazdów, znacząco podnosi trwałość infrastruktury.

Spółka przeprowadzi kompleksową naprawę połączoną z modyfikacją 14 szt. elektrycznych zespołów trakc
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

