Kolejny etap modernizacji linii WKD. Czas na wymianę szyn

Ruszyła kluczowa faza remontu torowiska między Podkową Leśną a Warszawą. Inwestycja finansowana z KPO poprawi komfort i bezpieczeństwo pasażerów, a nowe elementy infrastruktury mają służyć nawet przez pół wieku.



Prace nad renowacją nawierzchni kolejowej na linii WKD wchodzą w nową fazę. Od 10 marca rozpoczęła się wymiana szyn na poszczególnych odcinkach, co stanowi kontynuację działań mających na celu usprawnienie komunikacji w aglomeracji warszawskiej. Całe przedsięwzięcie jest realizowane dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Reklama Reklama

Wymiana rozjazdów i torów WKD, niektóre pochodziły z lat 80. XX wieku Foto: mat. pras.

Podsumowanie dotychczasowych prac

Pierwsza faza robót zasadniczych zakończyła się sukcesem na początku lutego 2026 roku. W tym czasie ekipy remontowe wymieniły łącznie 15 rozjazdów na trzech kluczowych stacjach:

Na stacji Komorów zamontowano 5 nowych rozjazdów w październiku 2025 roku.

W Podkowie Leśnej Głównej pod koniec listopada 2025 roku wymieniono 4 sztuki.

Na stacji Warszawa Śródmieście WKD prace objęły 6 rozjazdów i zakończyły się na przełomie stycznia i lutego br.

Dotychczasowy koszt prac na tych stacjach wyniósł 4,54 mln PLN netto. Co istotne, roboty wykonano zgodnie z harmonogramem, mimo niesprzyjającej aury – jesiennych opadów deszczu oraz niskich temperatur na początku bieżącego roku.