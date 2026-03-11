13.4°C
1019.3 hPa
Życie Warszawy
Tramwaje z Żoliborza zyskają nową łaźnię. Będzie czyściej i ekologicznie

Publikacja: 11.03.2026 10:50

Hala nowej myjni tramwajowej w żoliborskiej zajezdni

Hala nowej myjni tramwajowej w żoliborskiej zajezdni

Foto: mat. pras.

M.B.
W zajezdni Żoliborz ruszyły przygotowania do budowy nowoczesnej myjni przejazdowej. Inwestycja ma skrócić czas obsługi taboru i sprawić, że warszawskie tramwaje będą wyjeżdżać na tory znacznie dokładniej doczyszczone niż dotychczas.

Dobra wiadomość dla pasażerów jest taka, że pierwsze tegoroczne prace torowe nie wiążą się z żadnymi utrudnieniami w mieście. Wszystko dzieje się za bramami zajezdni. Aby prace mogły ruszyć pełną parą, drogowcy uruchomili już tymczasowy tor z nakładką.

Dzięki temu sprytnemu rozwiązaniu tramwaje zjeżdżające po służbie na Żoliborz mogą ominąć starą myjnię i bez przeszkód wjechać prosto do hali obsługi codziennej.

Inteligentne szczotki i mniej brudu

Nowa instalacja to nie tylko kwestia świeżego tynku, ale przede wszystkim nowej technologii. Myjna będzie urządzeniem zewnętrznym i przejazdowym, co znacząco usprawni pracę.

Najciekawszym elementem ma być system detekcji, który rozpozna, jaki model tramwaju właśnie wjechał na stanowisko. Dzięki temu szczotki precyzyjnie dopasują się do kształtu przodu, tyłu oraz boków konkretnego pojazdu. Można więc mieć nadzieję, że niedomyte smugi staną się rzadkim widokiem, a cały proces techniczny pójdzie po prostu szybciej.

Ekologia na dachu i w rurach

Inwestycja ma być pokazem proekologicznego podejścia do gospodarki komunalnej. Myjnia zostanie wyposażona w zamknięty obieg wody, co w połączeniu z systemem jej podczyszczania ma drastycznie zmniejszyć ogólne zużycie tego zasobu.

Co więcej, do kąpieli wagonów wykorzystywana będzie woda deszczowa. Żeby było jeszcze nowocześniej, na dachu obiektu pojawią się panele fotowoltaiczne. Energia ze słońca ma pomóc w zasileniu urządzeń, co przy obecnych cenach prądu wydaje się ruchem nie tyle modnym, co po prostu rozsądnym.

Kiedy koniec wielkiego sprzątania

Na efekty tych zmian trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, zakończenie robót i oficjalne odebranie nowej myjni nastąpi w trzecim kwartale 2026 roku.

Pozostaje liczyć na to, że do tego czasu stara infrastruktura wytrzyma napór kurzu, a nowa inwestycja rzeczywiście sprawi, że żoliborskie składy będą lśnić tak, jak zapowiadają urzędnicy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

