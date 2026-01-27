Tramwajowa lakiernia na Annopolu pełna ekologicznych rozwiązań

W najnowszej zajezdni Tramwajów Warszawskich na Annopolu uruchomiono zaawansowaną technologicznie lakiernię. Obiekt wykorzystuje systemy filtracji i odzysku ciepła. Jest bezpieczny dla środowiska i gwarantuje komfort okolicznym mieszkańcom.



Nowa lakiernia Tramwajów Warszawskich została zaprojektowana jako obiekt w pełni bezpieczny dla personelu oraz otoczenia. Kluczowym elementem infrastruktury są szczelne, zamknięte kabiny, w których parametry powietrza podlegają stałemu monitoringowi. System wentylacji na bieżąco odsysa opary farb oraz pyły, co zapobiega ich rozprzestrzenianiu się wewnątrz hali oraz przedostawaniu się do atmosfery. Zanieczyszczone powietrze przechodzi przez wielostopniowe układy filtracyjne, po czym jest odprowadzane na zewnątrz za pomocą emitorów dachowych.

Efektywność energetyczna i ochrona zasobów

Obiekt na Annopolu wyróżnia się zastosowaniem rozwiązań proekologicznych, które redukują koszty eksploatacji i wpływ na środowisko: