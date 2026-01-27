1.3°C
Życie Warszawy
Tramwajowa lakiernia na Annopolu pełna ekologicznych rozwiązań

Publikacja: 27.01.2026 07:45

Nowa lakiernia Tramwajów Warszawskich została zaprojektowana jako obiekt w pełni bezpieczny dla personelu oraz otoczenia.

Foto: mat. pras.

M.B.
W najnowszej zajezdni Tramwajów Warszawskich na Annopolu uruchomiono zaawansowaną technologicznie lakiernię. Obiekt wykorzystuje systemy filtracji i odzysku ciepła. Jest bezpieczny dla środowiska i gwarantuje komfort okolicznym mieszkańcom.

Nowa lakiernia Tramwajów Warszawskich została zaprojektowana jako obiekt w pełni bezpieczny dla personelu oraz otoczenia. Kluczowym elementem infrastruktury są szczelne, zamknięte kabiny, w których parametry powietrza podlegają stałemu monitoringowi. System wentylacji na bieżąco odsysa opary farb oraz pyły, co zapobiega ich rozprzestrzenianiu się wewnątrz hali oraz przedostawaniu się do atmosfery. Zanieczyszczone powietrze przechodzi przez wielostopniowe układy filtracyjne, po czym jest odprowadzane na zewnątrz za pomocą emitorów dachowych.

Efektywność energetyczna i ochrona zasobów

Obiekt na Annopolu wyróżnia się zastosowaniem rozwiązań proekologicznych, które redukują koszty eksploatacji i wpływ na środowisko:

  • System odzysku ciepła umożliwia ponowne wykorzystanie energii generowanej w procesie suszenia lakieru.
  • Zautomatyzowane układy sterowania pozwalają na znaczące ograniczenie zużycia energii elektrycznej oraz redukcję emisji.
  • W gospodarce wodnej obiektu wykorzystuje się wodę opadową do realizacji celów technicznych i porządkowych.
Bezpieczeństwo i brak uciążliwości dla otoczenia

Dzięki zaawansowanej automatyce oraz czujnikom monitorującym parametry pracy, proces lakierowania przebiega w sposób kontrolowany. Zastosowane technologie eliminują problem uciążliwych zapachów, co jest szczególnie istotne w kontekście sąsiedztwa terenów zamieszkanych. Obecnie w lakierni prowadzone są prace nad odświeżeniem malatury wagonów typu 105N, w tym jednostek wykorzystywanych do szkolenia przyszłych motorniczych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

