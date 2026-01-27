Tramwajowa lakiernia na Annopolu pełna ekologicznych rozwiązań

Nowa lakiernia Tramwajów Warszawskich została zaprojektowana jako obiekt w pełni bezpieczny dla personelu oraz otoczenia.
Kluczowym elementem infrastruktury są szczelne, zamknięte kabiny, w których parametry powietrza podlegają stałemu monitoringowi. System wentylacji na bieżąco odsysa opary farb oraz pyły, co zapobiega ich rozprzestrzenianiu się wewnątrz hali oraz przedostawaniu się do atmosfery. Zanieczyszczone powietrze przechodzi przez wielostopniowe układy filtracyjne, po czym jest odprowadzane na zewnątrz za pomocą emitorów dachowych.
Obiekt na Annopolu wyróżnia się zastosowaniem rozwiązań proekologicznych, które redukują koszty eksploatacji i wpływ na środowisko:
Dzięki zaawansowanej automatyce oraz czujnikom monitorującym parametry pracy, proces lakierowania przebiega w sposób kontrolowany. Zastosowane technologie eliminują problem uciążliwych zapachów, co jest szczególnie istotne w kontekście sąsiedztwa terenów zamieszkanych. Obecnie w lakierni prowadzone są prace nad odświeżeniem malatury wagonów typu 105N, w tym jednostek wykorzystywanych do szkolenia przyszłych motorniczych.