Jaka piecza zastępcza w Warszawie? Ruszyły konsultacje programu

Konsultacje publiczne nad projektem trwają do 30 marca 2026 r., a mieszkańców i organizacje pozarządowe urząd zachęca do zgłaszania uwag i propozycji zmian.
Dotychczasowy Program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2023–2025 zakończył się w 2025 r., co wymuszało przygotowanie jego kontynuacji. Wśród najważniejszych wyzwań miasto wskazuje m.in. niedobór rodzin zastępczych, rosnące potrzeby zdrowotne i emocjonalne dzieci, konieczność wsparcia osób opuszczających pieczeń zastępczą oraz potrzebę lepszej koordynacji między instytucjami.
Głównym celem programu jest zapewnienie „równego startu dla wszystkich” – czyli wsparcia dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Program wyznacza cztery główne kierunki działań: rozwój i profesjonalizacja rodzinnej pieczy zastępczej, doskonalenie instytucjonalnej formy pieczy, wzmocnienie całego systemu oraz rozwój wsparcia dla młodych osób opuszczających pieczę zastępczą.
W Warszawie zdecydowana większość dzieci w pieczy zastępczej przebywa w rodzinnych formach opieki (rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe i zawodowe, rodzinne domy dziecka), co jest uznawane za najkorzystniejsze dla rozwoju dziecka. Program zakłada zwiększenie liczby rodzin zastępczych, rozwój wsparcia dla opiekunów oraz działania zachęcające nowe osoby do świeczenia funkcji rodziny zastępczej.
Część dzieci przechodzi przez placówki opiekuńczo‑wychowawcze, w których przebywają w grupach liczących maksymalnie 14 osób, w środowisku zbliżonym do rodzinnego. Program przewiduje poprawę warunków sprzyjających indywidualizacji pracy z dzieckiem, rozwój wsparcia specjalistycznego oraz systematyczne szkolenia i superwizję dla pracowników placówek.
Osoby opuszczające pieczeń zastępczą często potrzebują pomocy w rozpoczęciu samodzielnego życia. Program zakłada rozwinięcie wsparcia w obszarach mieszkania, edukacji, pracy oraz pomocy psychologicznej i prawnej, aby lepiej zapewnić młodym start.
Program jest obecnie w konsultacjach. Każdy może zapoznać się z dokumentem i powiedzieć, co o nim myśli. Można zgłosić uwagi do projektu jako osoba fizyczna albo organizacja pozarządowa, przyjść na spotkanie 18 marca (środa) od 17.00 do 19.00 w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie przy Alei Zjednoczenia 34 (pokój 43). Osoby chcące zgłosić uwagi mogą też zadzwonić podczas dyżurów telefonicznych pod numerem 22 443 14 98. Dyżury odbędą się 23 marca (poniedziałek) i 26 marca (czwartek) w godzinach 15.00 – 17.00:
Na podstawie zebranych uwag urzędnicy poprawią projekt i przekażą go do Rady Warszawy. Według planów dyskusja nad nim odbędzie się na sesji w kwietniu