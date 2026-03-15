Jaka piecza zastępcza w Warszawie? Ruszyły konsultacje programu

Warszawa opracowuje nowy Program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2026–2028, który ma wyznaczyć strategiczne kierunki działań miasta, miejskich instytucji oraz organizacji działających w systemie opieki nad dziećmi.



Konsultacje publiczne nad projektem trwają do 30 marca 2026 r., a mieszkańców i organizacje pozarządowe urząd zachęca do zgłaszania uwag i propozycji zmian.

Reklama Reklama

Dlaczego potrzebny jest nowy program?

Dotychczasowy Program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2023–2025 zakończył się w 2025 r., co wymuszało przygotowanie jego kontynuacji. Wśród najważniejszych wyzwań miasto wskazuje m.in. niedobór rodzin zastępczych, rosnące potrzeby zdrowotne i emocjonalne dzieci, konieczność wsparcia osób opuszczających pieczeń zastępczą oraz potrzebę lepszej koordynacji między instytucjami.

Głównym celem programu jest zapewnienie „równego startu dla wszystkich” – czyli wsparcia dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Program wyznacza cztery główne kierunki działań: rozwój i profesjonalizacja rodzinnej pieczy zastępczej, doskonalenie instytucjonalnej formy pieczy, wzmocnienie całego systemu oraz rozwój wsparcia dla młodych osób opuszczających pieczę zastępczą.

W Warszawie zdecydowana większość dzieci w pieczy zastępczej przebywa w rodzinnych formach opieki (rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe i zawodowe, rodzinne domy dziecka), co jest uznawane za najkorzystniejsze dla rozwoju dziecka. Program zakłada zwiększenie liczby rodzin zastępczych, rozwój wsparcia dla opiekunów oraz działania zachęcające nowe osoby do świeczenia funkcji rodziny zastępczej.