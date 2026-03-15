Brakuje pomieszczeń socjalnych dla kierowców. Jakie są plany miasta?

MZA realizuje program budowy i organizacji nowych zapleczy socjalnych.
Jak tłumaczy sekretarz, Zarząd Transportu Miejskiego ściśle współpracuje w tej sprawie ze spółką Miejskie Zakłady Autobusowe. Dotychczas wykonano remonty 12 budynków ekspedycji znajdujących się na stanie majątkowym Zarządu Transportu Miejskiego.
„Stan pozostałych budynków i pomieszczeń socjalnych zarządzanych przez ZTM (8 szt.) został określony jako bardzo dobry” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.
Ponadto Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o. zapewnia swoim kierowcom dostęp do ok. 40 obiektów i pomieszczeń socjalnych. Spółka posiada 5 własnych budynków ekspedycji: Bródno-Podgrodzie, Chomiczówka, Międzylesie, Szczęśliwice, Targówek;
Spółka użytkuje, na podstawie umów z Zarządem Transportu Miejskiego, 20 obiektów, które są własnością ZTM: Dw. Wschodni od strony ul. Lubelskiej, Esperanto, Gocław, Hallera, Marymont, Marysin Wawerski, Metro Wilanowska, Młociny, Ostroroga, Pętla Winnica, P +R Al. Krakowska 5, P+R Stokłosy, sadyba, Stare Bemowo, Stegny, Ursus Niedźwiadek, Wiatraczna, Wilanów, Witolin, Żerań;
„Spółka wynajmuje pomieszczenia socjalne w 7 lokalizacjach: budynek Krajowej Izby Gospodarczej ul. Trębacka 4, budynek Politechniki Warszawskiej ul. Konwiktorska 2, budynek Złotych Tarasów, Dw. PKS Warszawa – Zachodnia, Lotnisko Chopina „Leśniczówka”, PKP Warszawa – Wschodnia, stacja metra Bródno” – wylicza sekretarz;
W ramach wzajemnego udostępniania pomieszczeń socjalnych Spółka MZA uzyska dostęp do 6 obiektów będących w dyspozycji Tramwajów Warszawskich Sp. z o. o.: Cmentarz Wolski, Górczewska, Koło, Nowe Bemowo, Pl. Narutowicza, Żerań Wschodni.
Jednocześnie MZA realizuje program budowy i organizacji nowych zapleczy socjalnych. W grudniu 2025 roku zostały uruchomione dwa dodatkowe zaplecza socjalne: na stacji metra „Bródno” (Targówek) oraz w rejonie Lotniska Chopina (Włochy). Rozpoczęto również roboty budowlane – adaptacja pomieszczeń na cele socjalne na terenie Dworca Centralnego.
W programie pozyskania zapleczy socjalnych, realizowanym przez MZA w porozumieniu z ZTM, zaplanowano uruchomienie 13 dodatkowych obiektów zapleczy. Dla lokalizacji, gdzie mają powstać nowe obiekty opracowano dokumentację projektową budowy wolnostojących parterowych budynków o powierzchni użytkowej od ok. 42 m2 do ok. 53 m2. Forma i kolorystyka budynków zostały uzgodnione z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.
„Należy wspomnieć, że do realizacji obiektów konieczne jest uzyskanie prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanych przez dzielnicowe organy administracji architektonicznej. Do uzyskania pozwolenia na budowę niezbędne jest m.in. posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Uzyskanie pozytywnej decyzji jest uwarunkowane zgodnością planowanego zamierzania z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obowiązującym w danej lokalizacji” – napisał sekretarz.
Niezbędne jest również uzyskanie zgód gestorów sieci infrastruktury technicznej na doprowadzanie do obiektów wody, sieci kanalizacyjnej, łączy informatycznych i energii elektrycznej, uzgodnienie projektów organizacji ruchu, uzyskanie warunków zabudowy w przypadku braku MPZP, itp.
„Mając powyższe na uwadze uprzejmie informuję, Miejskie Zakłady Autobusowe dokładają wszelkich starań, aby w terminie przewidzianych przepisami zapewnić pracownikom dostęp do toalet i zapleczy socjalnych. W przypadku braku możliwości realizacji obiektów budowlanych rozważane jest także stosowanie, w okresie przejściowym, rozwiązań etapowych” – skonkludował Fijałkowski