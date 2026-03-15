Życie Warszawy
Brakuje pomieszczeń socjalnych dla kierowców. Jakie są plany miasta?

Publikacja: 15.03.2026 09:18

MZA realizuje program budowy i organizacji nowych zapleczy socjalnych.

Zapewnienie toalet oraz pomieszczeń socjalnych dla kierowców jest zadaniem skomplikowanym proceduralnie i technicznie, w związku z tym również czasochłonnym – napisał sekretarz miasta Maciej Fijałkowski w odpowiedzi na interpelację radnej Kamili Gołebiowskiej..

Jak tłumaczy sekretarz, Zarząd Transportu Miejskiego ściśle współpracuje w tej sprawie ze spółką Miejskie Zakłady Autobusowe. Dotychczas wykonano remonty 12 budynków ekspedycji znajdujących się na stanie majątkowym Zarządu Transportu Miejskiego.

Budynki ekspedycji autobusowej w Warszawie

„Stan pozostałych budynków i pomieszczeń socjalnych zarządzanych przez ZTM (8 szt.) został określony jako bardzo dobry” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Ponadto Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o. zapewnia swoim kierowcom dostęp do ok. 40 obiektów i pomieszczeń socjalnych. Spółka posiada 5 własnych budynków ekspedycji: Bródno-Podgrodzie, Chomiczówka, Międzylesie, Szczęśliwice, Targówek;

Spółka użytkuje, na podstawie umów z Zarządem Transportu Miejskiego, 20 obiektów, które są własnością ZTM: Dw. Wschodni od strony ul. Lubelskiej, Esperanto, Gocław, Hallera, Marymont, Marysin Wawerski, Metro Wilanowska, Młociny, Ostroroga, Pętla Winnica, P +R Al. Krakowska 5, P+R Stokłosy, sadyba, Stare Bemowo, Stegny, Ursus Niedźwiadek, Wiatraczna, Wilanów, Witolin, Żerań;

Nowe autobusy zostaną wyposażone w baterie o dużej pojemności, dostosowane do intensywnej eksploatac
tabor
Warszawa stawia na zeroemisyjność. Flota autobusów elektrycznych wzrośnie dwukrotnie
„Spółka wynajmuje pomieszczenia socjalne w 7 lokalizacjach: budynek Krajowej Izby Gospodarczej ul. Trębacka 4, budynek Politechniki Warszawskiej ul. Konwiktorska 2, budynek Złotych Tarasów, Dw. PKS Warszawa – Zachodnia, Lotnisko Chopina „Leśniczówka”, PKP Warszawa – Wschodnia, stacja metra Bródno” – wylicza sekretarz;

W ramach wzajemnego udostępniania pomieszczeń socjalnych Spółka MZA uzyska dostęp do 6 obiektów będących w dyspozycji Tramwajów Warszawskich Sp. z o. o.: Cmentarz Wolski, Górczewska, Koło, Nowe Bemowo, Pl. Narutowicza, Żerań Wschodni.

Jednocześnie MZA realizuje program budowy i organizacji nowych zapleczy socjalnych. W grudniu 2025 roku zostały uruchomione dwa dodatkowe zaplecza socjalne: na stacji metra „Bródno” (Targówek) oraz w rejonie Lotniska Chopina (Włochy). Rozpoczęto również roboty budowlane – adaptacja pomieszczeń na cele socjalne na terenie Dworca Centralnego.

Program pozyskania zapleczy socjalnych

W programie pozyskania zapleczy socjalnych, realizowanym przez MZA w porozumieniu z ZTM, zaplanowano uruchomienie 13 dodatkowych obiektów zapleczy. Dla lokalizacji, gdzie mają powstać nowe obiekty opracowano dokumentację projektową budowy wolnostojących parterowych budynków o powierzchni użytkowej od ok. 42 m2 do ok. 53 m2. Forma i kolorystyka budynków zostały uzgodnione z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

Hybrydowy autobus tureckiej marki Otokar na warszawskich ulicach
transport kołowy
Wybrano firmę do obsługi linii z nowoczesnym taborem

„Należy wspomnieć, że do realizacji obiektów konieczne jest uzyskanie prawomocnych decyzji o  pozwoleniu na budowę wydawanych przez dzielnicowe organy administracji architektonicznej. Do  uzyskania pozwolenia na budowę niezbędne jest m.in. posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Uzyskanie pozytywnej decyzji jest uwarunkowane zgodnością planowanego zamierzania z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obowiązującym w danej lokalizacji” – napisał sekretarz.

Niezbędne jest również uzyskanie zgód gestorów sieci infrastruktury technicznej na doprowadzanie do obiektów wody, sieci kanalizacyjnej, łączy informatycznych i energii elektrycznej, uzgodnienie projektów organizacji ruchu, uzyskanie warunków zabudowy w przypadku braku MPZP, itp.

„Mając powyższe na uwadze uprzejmie informuję, Miejskie Zakłady Autobusowe dokładają wszelkich starań, aby w terminie przewidzianych przepisami zapewnić pracownikom dostęp do toalet i zapleczy socjalnych. W przypadku braku możliwości realizacji obiektów budowlanych rozważane jest także stosowanie, w okresie przejściowym, rozwiązań etapowych” – skonkludował Fijałkowski

Koleje Mazowieckie uruchamiają nocne połączenia z portlu lotniczego Warszawa-Modlin
kolej

Nocne pociągi z lotniska Modlin do Warszawy. Nowy rozkład Kolei Mazowieckich

Stare, zniszczone elementy zostaną zastąpione nowymi betonowymi płytami o wymiarach 50x50 cm.
przebudowa

Nowy chodnik przy Mołdawskiej. Zmiany dla pieszych na Ochocie

Nowe rozkłady pojawią się w przystankowych gablotach w nocy z piątku na sobotę
komunikacja szynowa

Od soboty nowe rozkłady jazdy tramwajów. Zmiany obejmą całą Warszawę

W ubiegłym roku na terenie Warszawy prowadzone były kontrole pojazdów elektrycznych poruszających si
z perspektywy siodełka

Kurierzy rowerowi zagrażają pieszym? Radny pyta o reakcję miasta

Na peronach 3 i 4 pasażerowie mogą już korzystać ze schodów ruchomych, wind oraz nowych wiat chronią
infrastruktura kolejowa

Historia na ścianach i szybsze przesiadki. Nowy tunel na Warszawie Gdańskiej prawie gotowy

Pociągi poprowadzą miedzy innymi lokomotywa EP05-23, znana jako Czesio, a także popularne Siódemki,
kolej retro

Nieśpieszny rusza do Zakopanego z Dworca Głównego już 17 kwietnia

Inaczej pojadą także składy linii 24. Od skrzyżowania z ulicą Radiową skierują się one przez Powstań
remont na torach

Zmiany na Bemowie. Tramwaje pojadą inaczej przez dwa tygodnie

Nad sprawnym przebiegiem imprezy i bezpieczeństwem uczestników będą czuwali policjanci oraz służby p
impreza masowa

Biegacze opanują Bemowo. Druga edycja BeMore5K w niedzielę

Reklama
Reklama
