Miliard na transport. Wybrano firmę do obsługi linii autobusowych nowoczesnego taboru

Zarząd Transportu Miejskiego podpisał z firmą Relobus umowę wartą ponad miliard złotych na obsługę linii autobusowych nowoczesnego taboru pojazdów hybrydowych. Autobusy, wyposażone w zaawansowane systemy bezpieczeństwa i ekologiczny układ napędowy, wyjadą na stołeczne ulice w 2026 roku, znacząco odświeżając miejski tabor.



Warszawa kontynuuje intensywny program modernizacji taboru komunikacji miejskiej. Istotnym elementem tej strategii jest nowo podpisana umowa pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego (ZTM) a firmą Relobus na świadczenie usług przewozowych. Kontrakt, którego łączna wartość osiągnęła 1,1 mld zł, dotyczy obsługi stołecznych linii przez sto nowych autobusów hybrydowych. Pojazdy te, podzielone na dwa typy, zaczną wozić pasażerów pod koniec 2026 roku.

Reklama Reklama

Dwa kontrakty na dwa typy pojazdów

Umowa z Relobusem została podzielona na dwa niezależne kontrakty, różniące się specyfikacją taboru oraz terminami rozpoczęcia usług. Pierwsza część, o wartości 539 mln zł brutto, dotyczy 50 nowych autobusów hybrydowych o długości 9 metrów. Te krótsze pojazdy rozpoczną kursowanie 26 października 2026 roku.

Druga umowa, warta 601 mln zł brutto, obejmuje dostawę kolejnej „pięćdziesiątki”, tym razem 18-metrowych przegubowców. Ta partia nowoczesnych pojazdów wyjedzie na stołeczne ulice nieco później, bo 1 grudnia 2026 roku. Obydwa kontrakty mają obowiązywać przez okres 10 lat, a przewoźnik został zobowiązany do wykonania maksymalnie 4,2 miliona wozokilometrów rocznie w ramach każdego z nich.

Warszawski standard przejazdów

Wszystkie dostarczane pojazdy będą utrzymane w tzw. standardzie warszawskim i pomalowane w barwy Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP). Najważniejszym aspektem technicznym jest ich hybrydowy układ napędowy z systemem start-stop. Jest to rozwiązanie ekologiczne – podczas postoju na przystankach silnik autobusu zostaje automatycznie wyłączony. Ma to na celu nie tylko ograniczenie emisji zanieczyszczeń, ale także zmniejszenie hałasu w przestrzeni miejskiej.