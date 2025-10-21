6.4°C
Życie Warszawy

Miliard na transport. Wybrano firmę do obsługi linii autobusowych nowoczesnego taboru

Publikacja: 21.10.2025 18:00

Hybrydowy autobus tureckiej marki Otokar na warszawskich ulicach

Hybrydowy autobus tureckiej marki Otokar na warszawskich ulicach

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Zarząd Transportu Miejskiego podpisał z firmą Relobus umowę wartą ponad miliard złotych na obsługę linii autobusowych nowoczesnego taboru pojazdów hybrydowych. Autobusy, wyposażone w zaawansowane systemy bezpieczeństwa i ekologiczny układ napędowy, wyjadą na stołeczne ulice w 2026 roku, znacząco odświeżając miejski tabor.

Warszawa kontynuuje intensywny program modernizacji taboru komunikacji miejskiej. Istotnym elementem tej strategii jest nowo podpisana umowa pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego (ZTM) a firmą Relobus na świadczenie usług przewozowych. Kontrakt, którego łączna wartość osiągnęła 1,1 mld zł, dotyczy obsługi stołecznych linii przez sto nowych autobusów hybrydowych. Pojazdy te, podzielone na dwa typy, zaczną wozić pasażerów pod koniec 2026 roku.

Dwa kontrakty na dwa typy pojazdów

Umowa z Relobusem została podzielona na dwa niezależne kontrakty, różniące się specyfikacją taboru oraz terminami rozpoczęcia usług. Pierwsza część, o wartości 539 mln zł brutto, dotyczy 50 nowych autobusów hybrydowych o długości 9 metrów. Te krótsze pojazdy rozpoczną kursowanie 26 października 2026 roku.

Druga umowa, warta 601 mln zł brutto, obejmuje dostawę kolejnej „pięćdziesiątki”, tym razem 18-metrowych przegubowców. Ta partia nowoczesnych pojazdów wyjedzie na stołeczne ulice nieco później, bo 1 grudnia 2026 roku. Obydwa kontrakty mają obowiązywać przez okres 10 lat, a przewoźnik został zobowiązany do wykonania maksymalnie 4,2 miliona wozokilometrów rocznie w ramach każdego z nich.

Do napaści na kierowcę autobusu doszło krótko po godzinie 20. Na zdjęciu: podejrzany o atak
bezpieczeństwo
Agresywny pasażer zaatakował kierowcę autobusu

Warszawski standard przejazdów

Wszystkie dostarczane pojazdy będą utrzymane w tzw. standardzie warszawskim i pomalowane w barwy Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP). Najważniejszym aspektem technicznym jest ich hybrydowy układ napędowy z systemem start-stop. Jest to rozwiązanie ekologiczne – podczas postoju na przystankach silnik autobusu zostaje automatycznie wyłączony. Ma to na celu nie tylko ograniczenie emisji zanieczyszczeń, ale także zmniejszenie hałasu w przestrzeni miejskiej.

Wyposażenie pojazdów skupia się na bezpieczeństwie i komforcie. Na pokładzie znajdzie się klimatyzacja, system informacji pasażerskiej oraz ułatwienia dla osób o ograniczonej mobilności. Znaczący nacisk położono na zaawansowane technologie wspomagające prowadzącego pojazd:

• Ostrzeganie o zderzeniu z pieszym i rowerzystą.

• Informacja o martwym polu.

• Ostrzeganie o senności i poziomie uwagi kierowcy.

• System kontroli dostępu do pojazdu, który uniemożliwia jego uruchomienie przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu.

• Automatyczny system detekcji i gaszenia pożaru komory silnika oraz układu ogrzewania.

Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił właśnie przetarg na zakup 120 przegubowych pojazdów
komunikacja
Warszawa kupuje 120 autobusów z silnikiem diesla

Gwarancje zatrudnienia

ZTM zadbał również o aspekt socjalny pracowników. Kontrakt zobowiązuje firmę Relobus do zatrudnienia wszystkich kluczowych pracowników – w tym kierowców, dyspozytorów i pracowników służby nadzoru ruchu – wyłącznie na podstawie umowy o pracę.

Flota WTP powiększa się dynamicznie nie tylko dzięki hybrydom. Miejskie Zakłady Autobusowe (MZA) podpisały w ostatnich dniach umowy na dostawy autobusów elektrycznych – w efekcie, niemal 200 nowych pojazdów zasilanych energią elektryczną wyjedzie na ulice już w przyszłym roku. Równocześnie ZTM analizuje oferty złożone w przetargu na kupno 120 przegubowców. Oczekuje się, że te pojazdy również pojawią się na warszawskich ulicach w 2026 roku, co oznacza kompleksową wymianę taboru w stolicy.

Źródło: zyciewarszawy.pl

