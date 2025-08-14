Warszawa kupuje 120 autobusów z silnikiem diesla. Będą przystosowane do ewakuacji ludności

Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił właśnie przetarg na zakup 120 przegubowych pojazdów
Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg, w ramach którego do Warszawy ma trafić 120 nowych autobusów. Przetarg dotyczy 18-metrowych, przegubowych pojazdów, a pierwsze z nich mają pojawić się na ulicach stolicy jesienią 2026 roku. Co istotne, nowa flota będzie miała podwójne przeznaczenie – wożąc pasażerów na co dzień, będzie jednocześnie przygotowana do transportu ludzi w sytuacjach nadzwyczajnych.
Przetarg został podzielony na dwie części, z których każda obejmuje zakup 60 autobusów. Producenci mają czas na składanie ofert do 16 września. W ramach zamówienia możliwe jest także dokupienie dodatkowych 100 pojazdów. Nowe autobusy będą w pełni dostosowane do standardów Warszawskiego Transportu Publicznego.
Oznacza to, że będą to pojazdy niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację oraz system informacji pasażerskiej. Dla osób z niepełnosprawnościami przewidziano szereg udogodnień, takich jak przyciski z alfabetem Braille’a, rampy dla wózków inwalidzkich i funkcja tzw. „przyklęku”, czyli pochylenia autobusu. W trosce o bezpieczeństwo, każdy pojazd zostanie wyposażony również w blokady alkoholowe dla kierowców.
Nowe autobusy mają poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, ponieważ zostaną włączone do powszechnego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej. W razie potrzeby, na przykład w przypadku klęski żywiołowej lub innych zagrożeń, pojazdy będą mogły być wykorzystywane do ewakuacji ludzi.
Co więcej, autobusy będą przystosowane do przewozu osób w pozycji leżącej na noszach lub leżankach, dzięki specjalnym systemom mocowania. Adaptacja do transportu medycznego ma być szybka i łatwa, możliwa do wykonania bez specjalistycznych narzędzi lub przy użyciu sprzętu znajdującego się na wyposażeniu pojazdu.
Zgodnie z warunkami przetargu, pojazdy będą zasilane olejem napędowym. Jest to strategiczna decyzja podyktowana potrzebami obrony cywilnej – w przypadku konfliktu zbrojnego czy klęski żywiołowej dostęp do innych źródeł energii, np. elektryczności, może być utrudniony. Zakup autobusów zostanie dofinansowany z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, o co będzie starał się Zarząd Transportu Miejskiego. Nowa flota trafi do eksploatacji w Miejskich Zakładach Autobusowych.