Życie Warszawy

Warszawa kupuje 120 autobusów z silnikiem diesla. Będą przystosowane do ewakuacji ludności

Publikacja: 14.08.2025 17:30

Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił właśnie przetarg na zakup 120 przegubowych pojazdów

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na zakup 120 przegubowych autobusów. Pojazdy będą nie tylko służyć do codziennego transportu, ale zostaną również włączone w system obrony cywilnej, by mogły pomóc w ewakuacji mieszkańców w sytuacjach kryzysowych.

Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg, w ramach którego do Warszawy ma trafić 120 nowych autobusów. Przetarg dotyczy 18-metrowych, przegubowych pojazdów, a pierwsze z nich mają pojawić się na ulicach stolicy jesienią 2026 roku. Co istotne, nowa flota będzie miała podwójne przeznaczenie – wożąc pasażerów na co dzień, będzie jednocześnie przygotowana do transportu ludzi w sytuacjach nadzwyczajnych.

Zgodnie z warunkami przetargu, pojazdy będą zasilane olejem napędowym. Jest to strategiczna decyzja podyktowana potrzebami obrony cywilnej

Szczegóły zamówienia

Przetarg został podzielony na dwie części, z których każda obejmuje zakup 60 autobusów. Producenci mają czas na składanie ofert do 16 września. W ramach zamówienia możliwe jest także dokupienie dodatkowych 100 pojazdów. Nowe autobusy będą w pełni dostosowane do standardów Warszawskiego Transportu Publicznego.

Oznacza to, że będą to pojazdy niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację oraz system informacji pasażerskiej. Dla osób z niepełnosprawnościami przewidziano szereg udogodnień, takich jak przyciski z alfabetem Braille’a, rampy dla wózków inwalidzkich i funkcja tzw. „przyklęku”, czyli pochylenia autobusu. W trosce o bezpieczeństwo, każdy pojazd zostanie wyposażony również w blokady alkoholowe dla kierowców.

Autobusy w służbie obrony cywilnej

Nowe autobusy mają poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, ponieważ zostaną włączone do powszechnego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej. W razie potrzeby, na przykład w przypadku klęski żywiołowej lub innych zagrożeń, pojazdy będą mogły być wykorzystywane do ewakuacji ludzi.

Co więcej, autobusy będą przystosowane do przewozu osób w pozycji leżącej na noszach lub leżankach, dzięki specjalnym systemom mocowania. Adaptacja do transportu medycznego ma być szybka i łatwa, możliwa do wykonania bez specjalistycznych narzędzi lub przy użyciu sprzętu znajdującego się na wyposażeniu pojazdu.

Zasilanie i źródło finansowania

Zgodnie z warunkami przetargu, pojazdy będą zasilane olejem napędowym. Jest to strategiczna decyzja podyktowana potrzebami obrony cywilnej – w przypadku konfliktu zbrojnego czy klęski żywiołowej dostęp do innych źródeł energii, np. elektryczności, może być utrudniony. Zakup autobusów zostanie dofinansowany z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, o co będzie starał się Zarząd Transportu Miejskiego. Nowa flota trafi do eksploatacji w Miejskich Zakładach Autobusowych.

