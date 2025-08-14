Warszawa kupuje 120 autobusów z silnikiem diesla. Będą przystosowane do ewakuacji ludności

Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na zakup 120 przegubowych autobusów. Pojazdy będą nie tylko służyć do codziennego transportu, ale zostaną również włączone w system obrony cywilnej, by mogły pomóc w ewakuacji mieszkańców w sytuacjach kryzysowych.



Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg, w ramach którego do Warszawy ma trafić 120 nowych autobusów. Przetarg dotyczy 18-metrowych, przegubowych pojazdów, a pierwsze z nich mają pojawić się na ulicach stolicy jesienią 2026 roku. Co istotne, nowa flota będzie miała podwójne przeznaczenie – wożąc pasażerów na co dzień, będzie jednocześnie przygotowana do transportu ludzi w sytuacjach nadzwyczajnych.

Zgodnie z warunkami przetargu, pojazdy będą zasilane olejem napędowym. Jest to strategiczna decyzja podyktowana potrzebami obrony cywilnej

Szczegóły zamówienia

Przetarg został podzielony na dwie części, z których każda obejmuje zakup 60 autobusów. Producenci mają czas na składanie ofert do 16 września. W ramach zamówienia możliwe jest także dokupienie dodatkowych 100 pojazdów. Nowe autobusy będą w pełni dostosowane do standardów Warszawskiego Transportu Publicznego.

Oznacza to, że będą to pojazdy niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację oraz system informacji pasażerskiej. Dla osób z niepełnosprawnościami przewidziano szereg udogodnień, takich jak przyciski z alfabetem Braille’a, rampy dla wózków inwalidzkich i funkcja tzw. „przyklęku”, czyli pochylenia autobusu. W trosce o bezpieczeństwo, każdy pojazd zostanie wyposażony również w blokady alkoholowe dla kierowców.