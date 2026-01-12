-4.6°C
Życie Warszawy
Nowe inwestycje w siedzibie zespołu Mazowsze zakończone

Publikacja: 12.01.2026 07:45

Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze" podczas występu

Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze" podczas występu

Foto: Tomasz Słupski

M.B.
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego oficjalnie otworzył zmodernizowaną bursę oraz przebudowany parking. Inwestycje zrealizowane w Karolinie zostały sfinansowane z budżetu samorządu województwa mazowieckiego łączną kwotą 13,2 mln zł.

Zmiany mają na celu poprawę warunków pracy artystów oraz komfortu widzów odwiedzających siedzibę jednego z najważniejszych polskich zespołów ludowych.

Kompleksowa modernizacja bursy w Karolinie

Trzeci etap prac modernizacyjnych w bursie trwał od 2024 roku. Budynek z 1955 roku wymagał gruntownej przebudowy ze względu na niefunkcjonalny układ pomieszczeń oraz zły stan techniczny instalacji. Przed remontem pokoje były niewielkie i pozbawione łazienek oraz zaplecza kuchennego.

W ramach przeprowadzonej inwestycji wykonano szereg prac strukturalnych i wykończeniowych:

  • zaadaptowano nieużytkowe poddasze na dodatkową kondygnację oraz wykonano nową konstrukcję i pokrycie dachu,
  • zainstalowano windę oraz wybudowano wewnętrzne i zewnętrzne schody betonowe z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami,
  • wymieniono stolarkę okienną, tynki, posadzki oraz wszystkie instalacje sanitarne i elektryczne,
  • wykonano hydroizolację fundamentów oraz ocieplenie budynku.
Obecnie w obiekcie znajduje się 17 pokoi dwuosobowych, jeden pokój jednoosobowy oraz dwa mieszkania dwupokojowe. Każda jednostka mieszkalna posiada własną toaletę i aneks kuchenny. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel niemal 11,3 mln zł.

Artyści z Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze" przecieli wstęgę podczas uroczystego otwarcia wyremontow

Artyści z Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze" przecieli wstęgę podczas uroczystego otwarcia wyremontowanej bursy. Na zdjęciu z prawej: Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego

Foto: Tomasz Słupski

Większy parking i nowoczesna infrastruktura dla gości

Równolegle z remontem bursy przebudowano parking przy sali widowiskowej, co pozwoliło zwiększyć liczbę miejsc postojowych o 50 proc. Powstało 35 nowych miejsc dla samochodów osobowych, w tym stanowisko dla osób z niepełnosprawnościami.

Inwestycja o wartości ponad 1,9 mln zł objęła również:

  • poszerzenie jezdni manewrowych,
  • montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych,
  • rewitalizację fontanny oraz nowe nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych.
Powstało 35 nowych miejsc dla samochodów osobowych, w tym stanowisko dla osób z niepełnosprawnościami.

Powstało 35 nowych miejsc dla samochodów osobowych, w tym stanowisko dla osób z niepełnosprawnościami.

Foto: Tomasz Słupski

Znaczenie inwestycji dla regionu

Zespół Mazowsze, działający od 1948 roku, jest ambasadorem polskiej kultury ludowej. Marszałek Adam Struzik podkreśla, że wsparcie finansowe inwestycji w Karolinie było niezbędne dla zapewnienia artystom optymalnych warunków pracy.

Według Marcina Podsędka, wiceprzewodniczącego sejmiku województwa mazowieckiego, modernizacja jest korzystna także dla publiczności chętnie odwiedzającej siedzibę zespołu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

© Copyright by GREMI MEDIA SA

