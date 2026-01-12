Nowe inwestycje w siedzibie zespołu Mazowsze zakończone

Obecnie w obiekcie znajduje się 17 pokoi dwuosobowych, jeden pokój jednoosobowy oraz dwa mieszkania dwupokojowe. Każda jednostka mieszkalna posiada własną toaletę i aneks kuchenny. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel niemal 11,3 mln zł.

Artyści z Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze" przecieli wstęgę podczas uroczystego otwarcia wyremontowanej bursy. Na zdjęciu z prawej: Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego Foto: Tomasz Słupski

Większy parking i nowoczesna infrastruktura dla gości

Równolegle z remontem bursy przebudowano parking przy sali widowiskowej, co pozwoliło zwiększyć liczbę miejsc postojowych o 50 proc. Powstało 35 nowych miejsc dla samochodów osobowych, w tym stanowisko dla osób z niepełnosprawnościami.

Inwestycja o wartości ponad 1,9 mln zł objęła również:

poszerzenie jezdni manewrowych,

montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych,

rewitalizację fontanny oraz nowe nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych.

Powstało 35 nowych miejsc dla samochodów osobowych, w tym stanowisko dla osób z niepełnosprawnościami. Foto: Tomasz Słupski

Znaczenie inwestycji dla regionu

Zespół Mazowsze, działający od 1948 roku, jest ambasadorem polskiej kultury ludowej. Marszałek Adam Struzik podkreśla, że wsparcie finansowe inwestycji w Karolinie było niezbędne dla zapewnienia artystom optymalnych warunków pracy.

Według Marcina Podsędka, wiceprzewodniczącego sejmiku województwa mazowieckiego, modernizacja jest korzystna także dla publiczności chętnie odwiedzającej siedzibę zespołu.