Mazowsze stawia na bezpieczeństwo. 320 mln zł na schrony i ukrycia

Samorządy z województwa mazowieckiego mogą już przygotowywać wnioski o dofinansowanie ochrony ludności. Od 23 lutego rusza nabór na modernizację i tworzenie obiektów zbiorowej ochrony, na co przeznaczono aż 320 mln zł.



Inwestycje w bezpieczeństwo stają się priorytetem, a celem nowego programu jest zwiększenie odporności lokalnych społeczności na sytuacje kryzysowe. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski ogłosił, że łącznie w 2026 roku region otrzyma ponad 710 mln zł w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Pierwszy etap skupia się na konkretnych pracach budowlanych i dokumentacji, które pozwolą dostosować istniejące budynki do funkcji ochronnych.

Środki z pierwszej puli można przeznaczyć przede wszystkim na remonty i dostosowanie dawnych obiektów ochronnych do dzisiejszych przepisów

Kto może ubiegać się o fundusze

Nabór skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z całego województwa mazowieckiego. Z tej konkretnej ścieżki wyłączone są miasto stołeczne Warszawa, Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Państwowa Straż Pożarna, dla których przewidziano oddzielne procedury.

Pozostałe gminy i powiaty mają czas na złożenie dokumentów od 23 lutego do 4 marca. Proces odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego serwisu internetowego.