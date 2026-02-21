0.9°C
Życie Warszawy
Mazowsze stawia na bezpieczeństwo. 320 mln zł na schrony i ukrycia

Publikacja: 21.02.2026 12:36

Budowa i modernizacja infrastruktury to dopiero początek działań zaplanowanych na ten rok.

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

M.B.
Samorządy z województwa mazowieckiego mogą już przygotowywać wnioski o dofinansowanie ochrony ludności. Od 23 lutego rusza nabór na modernizację i tworzenie obiektów zbiorowej ochrony, na co przeznaczono aż 320 mln zł.

Inwestycje w bezpieczeństwo stają się priorytetem, a celem nowego programu jest zwiększenie odporności lokalnych społeczności na sytuacje kryzysowe. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski ogłosił, że łącznie w 2026 roku region otrzyma ponad 710 mln zł w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Pierwszy etap skupia się na konkretnych pracach budowlanych i dokumentacji, które pozwolą dostosować istniejące budynki do funkcji ochronnych.

Środki z pierwszej puli można przeznaczyć przede wszystkim na remonty i dostosowanie dawnych obiektów ochronnych do dzisiejszych przepisów

Kto może ubiegać się o fundusze

Nabór skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z całego województwa mazowieckiego. Z tej konkretnej ścieżki wyłączone są miasto stołeczne Warszawa, Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Państwowa Straż Pożarna, dla których przewidziano oddzielne procedury.

Pozostałe gminy i powiaty mają czas na złożenie dokumentów od 23 lutego do 4 marca. Proces odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego serwisu internetowego.

Największym beneficjentem dotacji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
obrona cywilna
Co z budową schronów? Trzaskowski podpisał umowę

Na co samorządy wydadzą pieniądze

Środki z pierwszej puli można przeznaczyć przede wszystkim na remonty i dostosowanie dawnych obiektów ochronnych do dzisiejszych przepisów. Pieniądze pomogą też zaadaptować inne pomieszczenia, takie jak piwnice czy garaże, na miejsca zbiorowej ochrony.

Samorządy mogą sfinansować z tych funduszy nie tylko same roboty budowlane oraz zakup wyposażenia, ale również niezbędne ekspertyzy, opinie techniczne i projekty budowlane. Program dopuszcza także finansowanie opracowania programów funkcjonalno-użytkowych dla obiektów planowanych w kolejnych latach.

Drugi etap programu zostanie poświęcony edukacji oraz szkoleniom dla mieszkańców

Schron czy ukrycie: co powstanie w regionie

W ramach programu fundusze zostaną podzielone na różne typy konstrukcji, zależnie od ich przeznaczenia.

  • Najbardziej zaawansowane są schrony – to w pełni szczelne obiekty z systemami filtrowentylacyjnymi, chroniące przed promieniowaniem czy skażeniem.
  • Mniej skomplikowane są ukrycia, które mają zabezpieczać mieszkańców głównie przed falą uderzeniową i odłamkami.
  • Najpowszechniejszą formą będą jednak miejsca doraźnego schronienia. Są to odpowiednio przygotowane obiekty codziennego użytku, które w razie zagrożenia stają się bezpieczną przystanią dla mieszkańców przed dalszą ewakuacją.
W ramach programu wybudowane zostaną nowe schrony i ukrycia
obrona cywilna
Ponad 200 mln zł na obronę. Powstaną schrony i systemy alarmowania

Kolejne etapy wsparcia dla Mazowsza

Budowa i modernizacja infrastruktury to dopiero początek działań zaplanowanych na ten rok. Po zakończeniu naboru na obiekty techniczne, wojewoda zapowiada kolejne kroki.

Drugi etap programu zostanie poświęcony edukacji oraz szkoleniom dla mieszkańców, aby każdy wiedział, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.

Na samym końcu, o ile pozwolą na to dostępne środki, planowane jest doposażenie magazynów w brakujący sprzęt ratunkowy i ochronny.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

