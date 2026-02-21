Mazowsze stawia na bezpieczeństwo. 320 mln zł na schrony i ukrycia

Budowa i modernizacja infrastruktury to dopiero początek działań zaplanowanych na ten rok.
Inwestycje w bezpieczeństwo stają się priorytetem, a celem nowego programu jest zwiększenie odporności lokalnych społeczności na sytuacje kryzysowe. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski ogłosił, że łącznie w 2026 roku region otrzyma ponad 710 mln zł w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
Pierwszy etap skupia się na konkretnych pracach budowlanych i dokumentacji, które pozwolą dostosować istniejące budynki do funkcji ochronnych.
Nabór skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z całego województwa mazowieckiego. Z tej konkretnej ścieżki wyłączone są miasto stołeczne Warszawa, Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Państwowa Straż Pożarna, dla których przewidziano oddzielne procedury.
Pozostałe gminy i powiaty mają czas na złożenie dokumentów od 23 lutego do 4 marca. Proces odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego serwisu internetowego.
Środki z pierwszej puli można przeznaczyć przede wszystkim na remonty i dostosowanie dawnych obiektów ochronnych do dzisiejszych przepisów. Pieniądze pomogą też zaadaptować inne pomieszczenia, takie jak piwnice czy garaże, na miejsca zbiorowej ochrony.
Samorządy mogą sfinansować z tych funduszy nie tylko same roboty budowlane oraz zakup wyposażenia, ale również niezbędne ekspertyzy, opinie techniczne i projekty budowlane. Program dopuszcza także finansowanie opracowania programów funkcjonalno-użytkowych dla obiektów planowanych w kolejnych latach.
W ramach programu fundusze zostaną podzielone na różne typy konstrukcji, zależnie od ich przeznaczenia.
Drugi etap programu zostanie poświęcony edukacji oraz szkoleniom dla mieszkańców, aby każdy wiedział, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.
Na samym końcu, o ile pozwolą na to dostępne środki, planowane jest doposażenie magazynów w brakujący sprzęt ratunkowy i ochronny.