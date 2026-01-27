Mieszkańcy korzystający z Warszawskiego Transportu Publicznego w najbliższą sobotę nie będą mieli możliwości załatwienia spraw w stacjonarnych Punktach Obsługi Pasażerów (POP). Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że 31 stycznia wszystkie placówki będą nieczynne.



Na terenie Warszawy znajduje się kilkanaście stacjonarnych Punktów Obsługi Pasażerów. Część z nich jest zazwyczaj czynna również w soboty. W najbliższy weekend żadna z placówek nie będzie otwarta.

Dlaczego Punkty Obsługi Pasażerów 31 stycznia będą zamknięte?

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w sobotę 31 stycznia wszystkie POP-y będą zamknięte w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi.

Większość punktów obsługi na terenie miasta jest otwartych w dniach roboczych – od poniedziałku do piątku w godz. 7-19. W soboty pasażerowie mogą załatwić sprawy na terenie stacji Metra Młociny – linia M1 oraz Metra Dworzec Wileński – linia M2 w godz. 8-15. W najbliższy weekend punkty te będą jednak zamknięte.

Zarząd Transportu Miejskiego zachęca do korzystania z e-POP

Zarząd Transportu Miejskiego przypomina pasażerom, którzy chcieliby skorzystać z usług punktów obsługi w weekend, że wiele spraw mogą załatwić bez wychodzenia z domu za pośrednictwem elektronicznego Punktu Obsługi Pasażera (e-POP).