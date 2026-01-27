0.2°C
Życie Warszawy
Zmiany dla pasażerów w Warszawie. Te placówki będą zamknięte w sobotę 31 stycznia

Publikacja: 27.01.2026 17:10

W sobotę 31 stycznia Punkty Obsługi Pasażerów w Warszawie będą nieczynne

Foto: mat. pras.

Anna Rogalska
Mieszkańcy korzystający z Warszawskiego Transportu Publicznego w najbliższą sobotę nie będą mieli możliwości załatwienia spraw w stacjonarnych Punktach Obsługi Pasażerów (POP). Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że 31 stycznia wszystkie placówki będą nieczynne.

Na terenie Warszawy znajduje się kilkanaście stacjonarnych Punktów Obsługi Pasażerów. Część z nich jest zazwyczaj czynna również w soboty. W najbliższy weekend żadna z placówek nie będzie otwarta.

Dlaczego Punkty Obsługi Pasażerów 31 stycznia będą zamknięte?

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w sobotę 31 stycznia wszystkie POP-y będą zamknięte w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi.

Informacje na temat zasad funkcjonowania transportu publicznego w stolicy można znaleźć na stronie w
Sprawy urzędowe
Sprawy urzędowe w Warszawie: Komunikacja miejska, Karta warszawiaka, abonament na parkowanie w strefie

Większość punktów obsługi na terenie miasta jest otwartych w dniach roboczych – od poniedziałku do piątku w godz. 7-19. W soboty pasażerowie mogą załatwić sprawy na terenie stacji Metra Młociny – linia M1 oraz Metra Dworzec Wileński – linia M2 w godz. 8-15. W najbliższy weekend punkty te będą jednak zamknięte.

Zarząd Transportu Miejskiego zachęca do korzystania z e-POP

Zarząd Transportu Miejskiego przypomina pasażerom, którzy chcieliby skorzystać z usług punktów obsługi w weekend, że wiele spraw mogą załatwić bez wychodzenia z domu za pośrednictwem elektronicznego Punktu Obsługi Pasażera (e-POP).

Foto: mat. pras.

Umożliwia on m.in. całodobowe składanie wniosków, a także uzyskanie informacji oraz realizację innych, wybranych usług pasażerskich.

Za pośrednictwem e-POP-u można złożyć wniosek o:

  • Warszawską Kartę Miejską,
  • Warszawską Kartę Miejską z uprawnieniami Karty Warszawianki / Karty Warszawiaka lub Karty młodej Warszawianki / Karty młodego Warszawiaka,
  • nadanie uprawnień Karty Warszawianki / Karty Warszawiaka lub Karty młodej Warszawianki / Karty młodego Warszawiaka,
  • spotkanie informacyjne dotyczące Warszawskiego Transportu Publicznego.

Spotkania informacyjne online odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-19.15.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

