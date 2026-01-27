W sobotę 31 stycznia Punkty Obsługi Pasażerów w Warszawie będą nieczynne
Na terenie Warszawy znajduje się kilkanaście stacjonarnych Punktów Obsługi Pasażerów. Część z nich jest zazwyczaj czynna również w soboty. W najbliższy weekend żadna z placówek nie będzie otwarta.
Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w sobotę 31 stycznia wszystkie POP-y będą zamknięte w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi.
Większość punktów obsługi na terenie miasta jest otwartych w dniach roboczych – od poniedziałku do piątku w godz. 7-19. W soboty pasażerowie mogą załatwić sprawy na terenie stacji Metra Młociny – linia M1 oraz Metra Dworzec Wileński – linia M2 w godz. 8-15. W najbliższy weekend punkty te będą jednak zamknięte.
Zarząd Transportu Miejskiego przypomina pasażerom, którzy chcieliby skorzystać z usług punktów obsługi w weekend, że wiele spraw mogą załatwić bez wychodzenia z domu za pośrednictwem elektronicznego Punktu Obsługi Pasażera (e-POP).
Umożliwia on m.in. całodobowe składanie wniosków, a także uzyskanie informacji oraz realizację innych, wybranych usług pasażerskich.
Spotkania informacyjne online odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-19.15.