Dwie inwestycje, jeden dialog. Deweloperzy wspólnie rozmawiają z mieszkańcami Żoliborza

Pierwsza z planowanych inwestycji obejmuje działkę przy ul. Przasnyskiej 6. Projekt zakłada budowę dwóch budynków składających się z pięciu brył oraz ok. 200 mieszkań. Na parterach mają powstać lokale usługowe o łącznej powierzchni około 1200 m2.

Najważniejszym elementem tej inwestycji ma być jednak przestrzeń społeczna. W projekcie przewidziano lokal oświatowy o powierzchni około 750 metrów kwadratowych, w którym mogłoby powstać przedszkole dla około 100 dzieci. Wraz z nim zaplanowano plac zabaw, stojaki rowerowe oraz infrastrukturę dla rodziców i pracowników placówki.

Choć inwestycje przygotowują dwie różne firmy, projekty zostały zaplanowane tak, aby tworzyły spójny fragment miasta.

Druga inwestycja planowana jest tuż obok – przy ul. Przasnyskiej 6B. W tym przypadku projekt przewiduje jeden budynek mieszkalny w kształcie litery „C”, który ma mieć od sześciu do siedmiu kondygnacji. W środku powstanie otwarty dziedziniec dostępny także dla mieszkańców okolicy.

W budynku zaplanowano 176 mieszkań o różnych metrażach – od kawalerek po duże lokale rodzinne. Parter ma zostać przeznaczony na usługi, takie jak kawiarnia, piekarnia czy apteka.

Różne projekty, wspólna wizja przestrzeni

W praktyce oznacza to m.in. otwarte przestrzenie między budynkami, nowe przejścia piesze oraz powiązania z istniejącymi terenami zielonymi i szkołą w sąsiedztwie. W obu koncepcjach pojawia się także duży nacisk na zieleń.

W przypadku inwestycji przy ul. Przasnyskiej 6B projekt realizowany jest w trybie specustawy mieszkaniowej. Oznacza to, że ostateczna decyzja o możliwości realizacji inwestycji będzie należała do radnych Warszawy.

W przypadku inwestycji przy Przasnyskiej 6B projekt zakłada znaczące „odbetonowanie” terenu. Obecnie aż 94 proc. powierzchni działki jest utwardzone. Po realizacji inwestycji udział terenów biologicznie czynnych ma wzrosnąć nawet sześciokrotnie.

Planowane jest także posadzenie ok. 120 drzew oraz licznych krzewów i roślin ozdobnych, które mają połączyć przestrzeń osiedla z pobliskim Skwerem Krasińskiego.

Nowe podejście deweloperów

Wspólne spotkanie dwóch konkurujących firm to wciąż rzadkość na rynku nieruchomości. W tym przypadku inwestorzy zdecydowali się jednak pokazać mieszkańcom cały obraz planowanych zmian w kwartale, zamiast prezentować wyłącznie swoje projekty.

Takie podejście ma pomóc lepiej zrozumieć, jak oba przedsięwzięcia będą funkcjonować obok siebie i jak wpłyną na otoczenie.

To także sygnał zmiany w podejściu branży do relacji z mieszkańcami. Coraz częściej deweloperzy starają się prowadzić dialog jeszcze przed rozpoczęciem formalnych procedur inwestycyjnych, aby uniknąć konfliktów i lepiej dopasować projekty do potrzeb okolicy.

Decyzja w rękach radnych

Do tego czasu mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i pytania podczas zaplanowanych spotkań oraz drogą mailową. Organizatorzy zapowiadają, że zebrane opinie mają pomóc dopracować ostateczny kształt inwestycji i sposób zagospodarowania całego kwartału na Żoliborzu.