Ursynów stawia na kulturę. Setki tysięcy złotych na projekty dla mieszkańców

Utrzymanie budżetu na poziomie z ubiegłego roku pozwala na kontynuację sprawdzonych działań oraz wdrażanie nowych pomysłów artystycznych. Pieniądze zostały rozdzielone w ramach dwóch odrębnych konkursów ofert, które przyciągnęły niemal sześćdziesiąt propozycji od stowarzyszeń i fundacji. Ostatecznie wsparcie otrzymało osiemnaście podmiotów, których projekty najlepiej wpisały się w potrzeby lokalnej społeczności.
Pierwszy z rozstrzygniętych konkursów skupia się na edukacji kulturalnej oraz promowaniu amatorskiego ruchu artystycznego. Na ten cel zarezerwowano 170 tys. zł. Zainteresowanie było bardzo duże, ponieważ do oceny merytorycznej zakwalifikowało się aż 27 ofert.
Komisja konkursowa wyłoniła osiem organizacji, które zrealizują swoje pomysły jeszcze w tym roku. Dzięki tym funduszom mieszkańcy będą mogli rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności praktyczne oraz brać udział w zajęciach przybliżających świat sztuki. Oficjalne wyniki tego naboru zostały zatwierdzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy z 6 marca 2026 roku.
Druga pula środków, wynosząca 230 tys. zł, trafi do organizacji zajmujących się szeroko pojętym upowszechnianiem kultury oraz ochroną lokalnej tradycji. W tym przypadku konkurencja była jeszcze większa – o dotacje ubiegało się 31 oferentów. Wsparcie finansowe przyznano dziesięciu wybranym organizacjom.
Działania realizowane w ramach tego koszyka mają na celu nie tylko dostarczanie rozrywki, ale również dbanie o tożsamość i historię Ursynowa. Projekty obejmują różnorodne dziedziny i formy artystyczne, co gwarantuje bogatą ofertę dla osób w każdym wieku.
Władze dzielnicy zaznaczają, że regularne wspieranie organizacji pozarządowych jest kluczowym elementem polityki kulturalnej Ursynowa. Dzięki takiemu modelowi współpracy oferta trafiająca do mieszkańców jest różnorodna i odpowiada na realne potrzeby społeczne.
Przyznane dotacje pozwolą na realizację programów, które sprzyjają integracji sąsiedzkiej i aktywizacji różnych grup wiekowych. Mieszkańcy zyskają dostęp do wydarzeń promujących sztukę, ochronę dóbr kultury oraz wiedzę o dziedzictwie narodowym w przystępnej i atrakcyjnej formie.