Życie Warszawy
Strzały przy ulicy Marszałkowskiej. Policja zatrzymała 43-latka

Publikacja: 11.03.2026 23:30

Dzięki działaniom operacyjnym prowadzonym we współpracy z Komendą Stołeczną Policji, funkcjonariusze

Dzięki działaniom operacyjnym prowadzonym we współpracy z Komendą Stołeczną Policji, funkcjonariusze ustalili tożsamość i miejsce pobytu osoby mogącej mieć związek z tym incydentem.

M.B.
Warszawscy policjanci w ciągu zaledwie kilku godzin namierzyli i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o ostrzelanie budynku szkoły. W mieszkaniu 43-latka zabezpieczono pistolet pneumatyczny oraz metalowe kulki wykorzystywane jako amunicja.

Interwencja na warszawskim Śródmieściu rozpoczęła się dzisiaj przed godz. 10. To właśnie wtedy do funkcjonariuszy z komendy przy ulicy Wilczej dotarło zgłoszenie o uszkodzeniu szklanych elementów budynku szkoły przy ulicy Marszałkowskiej.

Na miejsce natychmiast skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą oraz technika kryminalistyki, którzy zabezpieczyli ślady i przyjęli oficjalne zawiadomienie od przedstawicieli placówki.

Szybkie namierzenie podejrzanego

Równolegle do działań na miejscu zdarzenia, pracę rozpoczęli policjanci pionu kryminalnego. Dzięki działaniom operacyjnym prowadzonym we współpracy z Komendą Stołeczną Policji, funkcjonariusze ustalili tożsamość i miejsce pobytu osoby mogącej mieć związek z tym incydentem. Po kilku godzinach od zdarzenia mundurowi zapukali do drzwi jednego z mieszkań przy ulicy Gagarina na Mokotowie.

43-latek pozostaje do dyspozycji funkcjonariuszy, a w najbliższych dniach będą z nim prowadzone dalsze czynności procesowe

Zabezpieczone dowody i dalsze kroki

W lokalu przebywał 43-letni obywatel Polski. Podczas przeszukania pomieszczeń policjanci znaleźli pistolet pneumatyczny typu wiatrówka oraz zapas metalowych kulek. Przedmioty te zostały zabezpieczone jako materiał dowodowy, ponieważ mogły posłużyć do oddania strzałów w kierunku szkoły.

Mężczyzna został przewieziony do Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. Obecnie 43-latek pozostaje do dyspozycji funkcjonariuszy, a w najbliższych dniach będą z nim prowadzone dalsze czynności procesowe, które pozwolą na dokładne wyjaśnienie okoliczności i motywów jego zachowania.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

