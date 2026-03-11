Strzały przy ulicy Marszałkowskiej. Policja zatrzymała 43-latka

Warszawscy policjanci w ciągu zaledwie kilku godzin namierzyli i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o ostrzelanie budynku szkoły. W mieszkaniu 43-latka zabezpieczono pistolet pneumatyczny oraz metalowe kulki wykorzystywane jako amunicja.



Interwencja na warszawskim Śródmieściu rozpoczęła się dzisiaj przed godz. 10. To właśnie wtedy do funkcjonariuszy z komendy przy ulicy Wilczej dotarło zgłoszenie o uszkodzeniu szklanych elementów budynku szkoły przy ulicy Marszałkowskiej.

Na miejsce natychmiast skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą oraz technika kryminalistyki, którzy zabezpieczyli ślady i przyjęli oficjalne zawiadomienie od przedstawicieli placówki.

Szybkie namierzenie podejrzanego

Równolegle do działań na miejscu zdarzenia, pracę rozpoczęli policjanci pionu kryminalnego. Dzięki działaniom operacyjnym prowadzonym we współpracy z Komendą Stołeczną Policji, funkcjonariusze ustalili tożsamość i miejsce pobytu osoby mogącej mieć związek z tym incydentem. Po kilku godzinach od zdarzenia mundurowi zapukali do drzwi jednego z mieszkań przy ulicy Gagarina na Mokotowie.