Strzały przy ulicy Marszałkowskiej. Policja zatrzymała 43-latka

Interwencja na warszawskim Śródmieściu rozpoczęła się dzisiaj przed godz. 10. To właśnie wtedy do funkcjonariuszy z komendy przy ulicy Wilczej dotarło zgłoszenie o uszkodzeniu szklanych elementów budynku szkoły przy ulicy Marszałkowskiej.
Na miejsce natychmiast skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą oraz technika kryminalistyki, którzy zabezpieczyli ślady i przyjęli oficjalne zawiadomienie od przedstawicieli placówki.
Równolegle do działań na miejscu zdarzenia, pracę rozpoczęli policjanci pionu kryminalnego. Dzięki działaniom operacyjnym prowadzonym we współpracy z Komendą Stołeczną Policji, funkcjonariusze ustalili tożsamość i miejsce pobytu osoby mogącej mieć związek z tym incydentem. Po kilku godzinach od zdarzenia mundurowi zapukali do drzwi jednego z mieszkań przy ulicy Gagarina na Mokotowie.
W lokalu przebywał 43-letni obywatel Polski. Podczas przeszukania pomieszczeń policjanci znaleźli pistolet pneumatyczny typu wiatrówka oraz zapas metalowych kulek. Przedmioty te zostały zabezpieczone jako materiał dowodowy, ponieważ mogły posłużyć do oddania strzałów w kierunku szkoły.
Mężczyzna został przewieziony do Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. Obecnie 43-latek pozostaje do dyspozycji funkcjonariuszy, a w najbliższych dniach będą z nim prowadzone dalsze czynności procesowe, które pozwolą na dokładne wyjaśnienie okoliczności i motywów jego zachowania.