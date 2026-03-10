11.2°C
1019.5 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Wypadek na Grochowskiej. Miało być bezpieczniej, ale na razie nic się nie zmieniło

Publikacja: 10.03.2026 18:00

Grochowska - miejsce po tragicznym wypadku siedem tygodni póżniej

Grochowska - miejsce po tragicznym wypadku siedem tygodni póżniej

Foto: Janina Blikowska

Janina Blikowska
Siedem tygodni po tragicznym wypadku na skrzyżowaniu Grochowskiej i Zamienieckiej, w którym zginął sześcioletni chłopiec, a trzy inne osoby zostały ranne – nic się tam nie zmieniło. Nie rozpoczęto jeszcze montażu fotoradaru.

– Trwają ostatnie ustalenia szczegółów. Tej wiosny powinien zacząć działać – zapewnia nas Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

GITD nie widzi przeszkód dla fotoradaru

W poniedziałek, 19 stycznia, po godzinie 15 na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej zderzyły się dwa samochody osobowe – ford i toyota.

Polecane
Wybita z osi jazdy toyota dachowała i sunąc na nim wpadła w oczekujących na zielone światło pieszych
bezpieczeństwo ruch drogowego
Tragiczny wypadek na Grochowskiej. Prokuratura stawia zarzuty obojgu kierowcom

W wyniku kolizji jedno z aut wjechało w grupę pieszych oczekujących przed przejściem. Cztery osoby zostały ranne i trafiły do szpitali. Życia sześcioletniego chłopca, mimo reanimacji i intensywnej pomocy medycznej, nie udało się uratować.

Prokurator zdecydował się na przedstawienie zarzutów obojgu kierowcom. – Oboje nie zachowali ostrożności wymaganej w ruchu drogowym, dlatego usłyszeli zarzuty spowodowania wypadku komunikacyjnego skutkującego śmiercią jednej osoby oraz obrażeniami trzech innych – przekazywała Karolina Staros, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Reklama
Reklama

Kierowcy usłyszeli zarzuty z art. 177 Kodeksu karnego. Paragraf 1 dotyczy nieumyślnego spowodowania wypadku, a paragraf 2 – wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Za taki czyn grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Szczegóły zarzutów różnią się, ponieważ – jak zaznaczyła prokuratura – każde z kierujących naruszyło inne przepisy.

Ściana Budynku przy Grochowskiej, gdzie mieszkańcy zostawiali maskotki i palili znicze

Ściana Budynku przy Grochowskiej, gdzie mieszkańcy zostawiali maskotki i palili znicze

Foto: Janina Blikowska

Po tragedii Zarząd Dróg Miejskich wystąpił do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD) z wnioskiem o instalację fotoradaru na skrzyżowaniu ul. Grochowskiej i ul. Zamienieckiej.

– Po jego analizie, w tym analizie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Komendy Stołecznej Policji, wydaliśmy zgodę na instalację urządzenia na tym skrzyżowaniu – przekazał nam Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Inspektorzy dodali, że same prace związane z instalacją fotoradaru prowadzi Zarząd Dróg Miejskich, a urządzenie zostanie przeniesione z innej lokalizacji – z mostu Poniatowskiego.

Reklama
Reklama

Ostatnie ustalenia w sprawie placu Szembeka

Tymczasem minęło już siedem tygodni od tego tragicznego wypadku i na feralnym skrzyżowaniu nic się nie zmieniło – nie licząc uprzątnięcia zniczy, kwiatów i zabawek, które upamiętniały zabitego w wypadku chłopca.

– Nie znam konkretnego terminu, kiedy fotoradar będzie tam fizycznie ustawiany. Trwają ostatnie ustalenia szczegółów. Tej wiosny powinien zacząć działać – zapowiada Jakub Dybalski z ZDM.

Polecane
Po likwidacji fotoradarów na Moście Poniatowskiego jedno z urządzeń zostanie zamontowane na ul. Groc
bezpieczeństwo ruch drogowego
Fotoradar z Poniatoszczaka trafi na Grochowską. Po koszmarnym wypadku

Jak poinformował nas GITD, termin uruchomienia urządzenia zależny jest od postępu prac ZDM. – Dokładne usytuowanie fotoradaru zależy od warunków technicznych i infrastruktury drogowej. Te warunki, na etapie realizacji, określi również ZDM. Po zamontowaniu urządzenia niezwłocznie zostanie ono włączone do systemu CANARD GITD – przekazał Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Jakub Dybalski z ZDM zdradził, że fotoradar będzie sprawdzał prędkość pojazdów jadących od ronda Wiatraczna.

Na Grochowskiej, na wysokości placu Szembeka, nie będzie odcinkowego pomiaru prędkości, o czym wcześniej donosiły warszawskie media. – Nie mamy takich planów – przekazał nam GITD.

Reklama
Reklama

ZDM chce więcej fotoradarów w mieście

Jakub Dybalski przypomina, że w ciągu ostatnich kilku lat ZDM zwracał się do GITD o zamontowanie takich urządzeń także w innych lokalizacjach w Warszawie.

Listę lokalizacji przedstawiono m.in. w listopadzie 2023 roku. ZDM wystąpił także o prawo do samodzielnego montażu urządzeń i przekazywania ich następnie w użytkowanie GITD.

Polecane
Od rana w miejsce tragedii mieszkańcy przynoszą znicze, kwiaty i maskotki
bezpieczeństwo ruchu drogowego
Nowe informacje po tragicznym wypadku w Warszawie. Co czeka oboje kierowców?

Chodzi m.in. o ul. Wóycickiego – ZDM dostał zgodę na jedno z dwóch urządzeń – ale też o ul. Kijowską, gdzie GITD się nie zgodził. ZDM wnioskował również o odcinkowy pomiar prędkości w tunelu Wisłostrady oraz na moście i wiadukcie Poniatowskiego.

W obu tych przypadkach ZDM otrzymał zgodę. Dzięki temu na moście Poniatowskiego odcinkowy pomiar prędkości zastąpi fotoradary.

Reklama
Reklama

– Skrzyżowanie ulicy Grochowskiej z ulicą Zamieniecką jest jednym z co najmniej kilkudziesięciu miejsc w stolicy, gdzie tego rodzaju urządzenie mogłoby poprawić bezpieczeństwo – uważa Jakub Dybalski.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Skala Roma Tower niezaleznie od tego, że ten kształt budynku jest już nieaktualny, będzie zaznaczał
inwestycje

Potęga włoskiego stylu. Pininfarina zaprojektuje wnętrza Roma Tower

Zatrzymany mężczyzna usłyszał już dwa zarzuty kradzieży z włamaniem
bezpieczeństwo

Seryjny złodziej motocykli w rękach policji

Sabina to wiekowa mieszkanka ogrodu zoologicznego, która cieszy się obecnie zasłużonym odpoczynkiem.
zwierzę warszawskie

Zwierzęca miss lutego. Zwyciężyła niedźwiedzica Sabina

Podczas akcji "Trzeźwy poranek" policjanci sprawdzili trzeźwość dokładnie 25 924 osób.
bezpieczeństwo ruchu drogowego

Trzeźwy poranek na stołecznych drogach pod lupą policji

Projekt uchwały w sprawie dalszej pomocy obywatelom Ukrainy został złożony przez stołeczny ratusz.
budżet miasta

Warszawa chce nadal finansować Ukraińców. „Z własnej inicjatywy i z własnych środków”

42 proc. badanych podkreśla, że kluczowy jest sam czas spędzony z bliską osobą
Dzień Mężczyzn

Panowie zamiast przedmiotów wybierają emocje

Służby zostały wezwane na pomoc przez załogi samolotów, które nie były w stanie poradzić sobie z oso
bezpieczeństwo

Mieli lecieć, poszli posiedzieć. Awanturnicy na lotniskach

Fundacja Beksiński zdołała zgromadzić w jednym miejscu prace pochodzące z dziesięciu prestiżowych in
wystawa

Obraz Beksińskiego odnaleziony po pół wieku do obejrzenia tylko przez kilka dni

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA