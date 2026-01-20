Tragiczny wypadek na Grochowskiej. Prokuratura stawia zarzuty obojgu kierowcom

Doszło do zderzenia, w wyniku którego toyota została wytrącona z pasa ruchu i uderzyła w pieszych stojących przed przejściem. Foto: screen TVN24

Różne zachowania kierowców, wspólny skutek

Po zakończeniu przesłuchań prok. Staros poinformowała, że 48-letni kierowca toyoty nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. 28-letnia kierująca fordem przyznała się do zarzucanego czynu i złożyła wyjaśnienia. Prokurator nie zdecydował o zastosowaniu wobec żadnego z podejrzanych środków zapobiegawczych, takich jak tymczasowy areszt czy dozór policji.

– Oboje zawinili w takim samym stopniu. Naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym po obu stronach zsumowały się. Gdyby choć jedno z nich zachowało się prawidłowo, do tego zdarzenia by nie doszło – wyjaśniła rzeczniczka prokuratury. Dodała, że na obecnym etapie śledztwa nie może ujawniać szczegółowych ustaleń, jednak w rozmowie z „Gazetą Stołeczną” wskazała, że 28-latka nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu, a 48-latek nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze.

Tomasz Kucharski, burmistrz dzielnicy Praga-Południe W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, Zarządu Dróg Miejskich oraz Policji, by móc wspólnie przeanalizować przyczynę tego tragicznego wypadku

Toyota wpadła w pieszych

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Komendę Stołeczną Policji, kierująca fordem, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa nadjeżdżającej ulicą Grochowską toyocie. Doszło do zderzenia, w wyniku którego toyota została wytrącona z pasa ruchu i uderzyła w pieszych stojących przed przejściem. Poszkodowane zostały cztery osoby, w tym sześcioletnie dziecko. Oboje kierowcy byli trzeźwi.

Na miejscu zdarzenia jeden ze świadków rozpoczął reanimację dziecka jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. W rozmowie z Polsat News relacjonował, że dziecko początkowo reagowało, jednak jego stan szybko się pogorszył. – Ludzie nie wiedzieli, co robić, część nagrywała zdarzenie zamiast wezwać pomoc – mówił mężczyzna.

Od rana w miejsce tragedii mieszkańcy przynosili znicze, kwiaty i maskotki Foto: Kacper Komaiszko

Zobowiązania władz miasta i dzielnicy

Do tragedii odnieśli się przedstawiciele władz samorządowych. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski napisał w mediach społecznościowych: „Jestem głęboko poruszony tragicznym wypadkiem na ul. Grochowskiej. Składam najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego dziecka. Zrobimy wszystko, by dokładnie wyjaśnić okoliczności tej tragedii i podejmować dalsze działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na warszawskich ulicach”.

Głos zabrał także burmistrz dzielnicy Praga-Południe Tomasz Kucharski, który opublikował pełne oświadczenie: „Szanowni Państwo, pragnę przekazać najszczersze wyrazy współczucia bliskim tragicznie zmarłego chłopca – ofiary wczorajszego wypadku drogowego na ulicy Grochowskiej. Ta niewyobrażalna tragedia dotknęła całą naszą lokalną społeczność. Apeluję jednocześnie o uszanowanie prywatności oraz żałoby bliskich chłopca. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, Zarządu Dróg Miejskich oraz Policji, by móc wspólnie przeanalizować przyczynę tego tragicznego wypadku oraz znaleźć ewentualne rozwiązania, które zapewniłyby większe bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego na tym skrzyżowaniu”.

Powrót do dyskusji o Grochowskiej?

Czy tragedia ponownie uruchomi debatę o bezpieczeństwie na ulicy Grochowskiej, którą mieszkańcy od lat określają mianem „miejskiej autostrady”? W mediach społecznościowych pojawiają się głosy o nadmiernych prędkościach jakie rozwijają pojazdy na Grochowskiej i niebezpiecznych manewrach poruszających się po niej.

W tym kontekście trzeba przypomnieć stanowisko radnych Pragi-Południe dotyczącej strategii #Warszawa2040+. Większość radnych opowiedziała się przeciwko zwężaniu głównych arterii, w tym ul. Grochowskiej, argumentując to potrzebą utrzymania płynności ruchu i zachowaniem dotychczasowej puli miejsc parkingowych. Jak wskazywała radna Dorota Spyrka, odmienne zdanie mieli jedynie przedstawiciele Razem oraz Miasto Jest Nasze.

Po tragicznym wypadku nastroje wśród mieszkańców mogą ulec zmianie, zwłaszcza, że eksperci podkreśla jednak, że priorytetem powinna być ochrona pieszych, nawet kosztem przepustowości jednej z najruchliwszych ulic prawobrzeżnej Warszawy.