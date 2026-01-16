Dzielnice buntują się przeciw Rafałowi Trzaskowskiemu. „Wnosimy o zakaz zwężania ulic”

Rada dzielnicy wniosła o wprowadzenie zakazu zwężania ulic oraz likwidowania miejsc parkingowych na terenie Pragi-Południe
Podczas wtorkowej sesji radni Pragi-Południe (Koalicja Obywatelska ma tam większość w radzie) postanowili wnieść uwagi do projektu Strategii #Warszawa2040+, czyli dokumentu określającego kierunki rozwoju miasta na najbliższe 20 lat. Ma on zastąpić obecną Strategię #Warszawa2030 i będzie współdziałać z Planem Ogólnym, skupiając się na zrównoważonym rozwoju.
Symbolem rządów Rafała Trzaskowskiego w Warszawie jest znienawidzone przez kierowców zwężanie ulic i przeznaczanie „odzyskanych” terenów na zieleń i przestrzeń dla pieszych. Popierają go w tym aktywiści miejscy i rowerowi, a krytykują nawet radni Koalicji Obywatelskiej.
„Rada dzielnicy wnosi o wprowadzenie zakazu zwężania ulic oraz likwidowania miejsc parkingowych na terenie Pragi-Południe, w szczególności w obrębie głównych ciągów komunikacyjnych, takich jak: aleja Waszyngtona, ulica Ostrobramska, ulica Grochowska, aleja Stanów Zjednoczonych oraz ulica Fieldorfa” – napisali radni w stanowisku przyjętym przez radę.
Jak tłumaczą, główne ulice pełnią kluczową funkcję komunikacyjną dla dzielnicy oraz całej prawobrzeżnej Warszawy. Ich zwężanie lub ograniczanie dostępności miejsc postojowych prowadzi do pogorszenia płynności ruchu, zwiększenia kongestii oraz przenoszenia ruchu tranzytowego na ulice lokalne.
– Rozumiemy, że jako radni Koalicji Obywatelskiej powinniśmy wspierać prezydenta, ale pomysł zwężania ulic jest po prostu absurdalny i nie chcemy tego w naszej dzielnicy – mówi jeden z rajców.
Radni wnieśli też o uzupełnienie kładek dla pieszych oraz przejść podziemnych bezkolizyjnymi naziemnymi przejściami dla pieszych, dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodzin z dziećmi.
Jak tłumaczą, kładki i przejścia podziemne stanowią barierę w codziennym poruszaniu się po mieście, obniżają poziom bezpieczeństwa oraz dostępności przestrzeni publicznej, szczególnie dla osób o ograniczonej mobilności, dlatego należy uzupełniać je lub zastępować przejściami naziemnymi.
Poprosili też o uwzględnienie w strategii właściwego lokalizowania przejść dla pieszych z oznakowaniem pionowym w obrębie ciągów pieszo-rowerowych, w szczególności poprzez wyznaczanie przejść dla pieszych w miejscach przecięcia ruchu pieszego i rowerowego, tak aby poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.
Zdaniem radnych Pragi-Południe brak czytelnego rozdzielenia i oznakowania ruchu pieszego i rowerowego prowadzi do konfliktów komunikacyjnych oraz zwiększa ryzyko wypadków, zwłaszcza w obszarach o dużym natężeniu ruchu. „Prawidłowe projektowanie przejść dla pieszych w obrębie infrastruktury rowerowej zwiększa bezpieczeństwo, czytelność przestrzeni publicznej oraz komfort poruszania się” – czytamy w stanowisku.