-3.2°C
1028.3 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Dzielnice buntują się przeciw Rafałowi Trzaskowskiemu. „Wnosimy o zakaz zwężania ulic”

Publikacja: 16.01.2026 09:45

Rada dzielnicy wniosła o wprowadzenie zakazu zwężania ulic oraz likwidowania miejsc parkingowych na

Rada dzielnicy wniosła o wprowadzenie zakazu zwężania ulic oraz likwidowania miejsc parkingowych na terenie Pragi-Południe

Foto: Adobe Stock

rbi
Rada dzielnicy Praga-Południe wniosła o wprowadzenie zakazu zwężania ulic oraz likwidowania miejsc parkingowych na terenie dzielnicy. Za takim rozwiązaniem głosowali również rajcowie Koalicji Obywatelskiej.

Podczas wtorkowej sesji radni Pragi-Południe (Koalicja Obywatelska ma tam większość w radzie) postanowili wnieść uwagi do projektu Strategii #Warszawa2040+, czyli dokumentu określającego kierunki rozwoju miasta na najbliższe 20 lat. Ma on zastąpić obecną Strategię #Warszawa2030 i będzie współdziałać z Planem Ogólnym, skupiając się na zrównoważonym rozwoju.

Radny dzielnicy Praga-Południe

Jako radni Koalicji Obywatelskiej powinniśmy wspierać prezydenta, ale pomysł zwężania ulic jest po prostu absurdalny

Radni Pragi-Południe przeciw zwężaniu ulic

Symbolem rządów Rafała Trzaskowskiego w Warszawie jest znienawidzone przez kierowców zwężanie ulic i przeznaczanie „odzyskanych” terenów na zieleń i przestrzeń dla pieszych. Popierają go w tym aktywiści miejscy i rowerowi, a krytykują nawet radni Koalicji Obywatelskiej.

„Rada dzielnicy wnosi o wprowadzenie zakazu zwężania ulic oraz likwidowania miejsc parkingowych na terenie Pragi-Południe, w szczególności w obrębie głównych ciągów komunikacyjnych, takich jak: aleja Waszyngtona, ulica Ostrobramska, ulica Grochowska, aleja Stanów Zjednoczonych oraz ulica Fieldorfa” – napisali radni w stanowisku przyjętym przez radę.

Jak tłumaczą, główne ulice pełnią kluczową funkcję komunikacyjną dla dzielnicy oraz całej prawobrzeżnej Warszawy. Ich zwężanie lub ograniczanie dostępności miejsc postojowych prowadzi do pogorszenia płynności ruchu, zwiększenia kongestii oraz przenoszenia ruchu tranzytowego na ulice lokalne.

Reklama
Reklama
Polecane
Na kierowców i pieszych czekają poważne utrudnienia
remont
Rusza wielka przebudowa ulicy Okrzei. Utrudnienia do wiosny 2026

– Rozumiemy, że jako radni Koalicji Obywatelskiej powinniśmy wspierać prezydenta, ale pomysł zwężania ulic jest po prostu absurdalny i nie chcemy tego w naszej dzielnicy – mówi jeden z rajców.

Radni Pragi-Południe za naziemnymi przejściami dla pieszych

Radni wnieśli też o uzupełnienie kładek dla pieszych oraz przejść podziemnych bezkolizyjnymi naziemnymi przejściami dla pieszych, dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodzin z dziećmi.

Jak tłumaczą, kładki i przejścia podziemne stanowią barierę w codziennym poruszaniu się po mieście, obniżają poziom bezpieczeństwa oraz dostępności przestrzeni publicznej, szczególnie dla osób o ograniczonej mobilności, dlatego należy uzupełniać je lub zastępować przejściami naziemnymi.

Polecane
Co dalej z warszawskim metrem? Plany na najbliższe dekady ujawnione
plany na przyszłość
Warszawa do 2040 roku. Jak zmieni się metro? Będą nowe trasy

Poprosili też o uwzględnienie w strategii właściwego lokalizowania przejść dla pieszych z oznakowaniem pionowym w obrębie ciągów pieszo-rowerowych, w szczególności poprzez wyznaczanie przejść dla pieszych w miejscach przecięcia ruchu pieszego i rowerowego, tak aby poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Reklama
Reklama

Zdaniem radnych Pragi-Południe brak czytelnego rozdzielenia i oznakowania ruchu pieszego i rowerowego prowadzi do konfliktów komunikacyjnych oraz zwiększa ryzyko wypadków, zwłaszcza w obszarach o dużym natężeniu ruchu. „Prawidłowe projektowanie przejść dla pieszych w obrębie infrastruktury rowerowej zwiększa bezpieczeństwo, czytelność przestrzeni publicznej oraz komfort poruszania się” – czytamy w stanowisku.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W 2025 roku na Lotnisku Chopina udaremniono przemyt kilkudziesięcu kilogramów zabronionych substancj
podsumowanie

Kokaina w puszkach po piwie i „szlak tajlandzki”. Ciemna strona sukcesu warszawskiego lotniska

W 2026 roku zostanie ukończonych wiele ważnych inwestycji w Warszawie
przestrzeń miejska

Projekty, które zmienią oblicze Warszawy. Te inwestycje mają zostać ukończone w 2026 roku

Nowy projekt zakłada wprowadzenie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, w tym parku osiedlowego,
inwestycje

Rada Warszawy wydała zgodę na mieszkaniówkę przy Jagiellońskiej

Na ferie policja przygotowałą materiał filmowy poświęcony bezpiecznej zabawie w trakcie zimowego odp
bezpieczeństwo

Apel policji na ferie. Zasady ostrożności dla podróżnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarządcy nieruchomości są zobowiązani do monitorowania stanu da
miasto zimą

Śnieg, sople, lód na chodniku. Jakie są zasady odśnieżania i podział odpowiedzialności?

Rzeźba z Parku Fosa po ataku wandali
przestrzeń miejska

Żoliborz żegna symbol Cytadeli. „Wioślarz” nie wróci do parku

W 2026 roku termin ferii zimowych dla Mazowsza to 19 stycznia – 1 lutego.
poradnik "Życia Warszawy"

Ferie 2026 w Warszawie. Gdzie zabrać dzieci? Najlepsze muzea, lodowiska i warsztaty

Powodem likwidacji przedszkoli i oddziałów przedszkolnych ma być niż demograficzny
RADA WARSZAWY

Burzliwa debata o przedszkolach. „Radni, nie zapomnijcie, kto wam płaci”

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama