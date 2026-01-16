Dzielnice buntują się przeciw Rafałowi Trzaskowskiemu. „Wnosimy o zakaz zwężania ulic”

Rada dzielnicy Praga-Południe wniosła o wprowadzenie zakazu zwężania ulic oraz likwidowania miejsc parkingowych na terenie dzielnicy. Za takim rozwiązaniem głosowali również rajcowie Koalicji Obywatelskiej.



Podczas wtorkowej sesji radni Pragi-Południe (Koalicja Obywatelska ma tam większość w radzie) postanowili wnieść uwagi do projektu Strategii #Warszawa2040+, czyli dokumentu określającego kierunki rozwoju miasta na najbliższe 20 lat. Ma on zastąpić obecną Strategię #Warszawa2030 i będzie współdziałać z Planem Ogólnym, skupiając się na zrównoważonym rozwoju.

Radny dzielnicy Praga-Południe Jako radni Koalicji Obywatelskiej powinniśmy wspierać prezydenta, ale pomysł zwężania ulic jest po prostu absurdalny

Radni Pragi-Południe przeciw zwężaniu ulic

Symbolem rządów Rafała Trzaskowskiego w Warszawie jest znienawidzone przez kierowców zwężanie ulic i przeznaczanie „odzyskanych” terenów na zieleń i przestrzeń dla pieszych. Popierają go w tym aktywiści miejscy i rowerowi, a krytykują nawet radni Koalicji Obywatelskiej.

„Rada dzielnicy wnosi o wprowadzenie zakazu zwężania ulic oraz likwidowania miejsc parkingowych na terenie Pragi-Południe, w szczególności w obrębie głównych ciągów komunikacyjnych, takich jak: aleja Waszyngtona, ulica Ostrobramska, ulica Grochowska, aleja Stanów Zjednoczonych oraz ulica Fieldorfa” – napisali radni w stanowisku przyjętym przez radę.

Jak tłumaczą, główne ulice pełnią kluczową funkcję komunikacyjną dla dzielnicy oraz całej prawobrzeżnej Warszawy. Ich zwężanie lub ograniczanie dostępności miejsc postojowych prowadzi do pogorszenia płynności ruchu, zwiększenia kongestii oraz przenoszenia ruchu tranzytowego na ulice lokalne.