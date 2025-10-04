Rusza wielka przebudowa ulicy Okrzei. ZDM zwęża jezdnię i zamyka chodnik

Na kierowców i pieszych czekają poważne utrudnienia
Przebudowa ulicy Okrzei to jeden z kluczowych elementów projektu Nowe Centrum Warszawy. Modernizacja, która obejmie odcinek od Wybrzeża Szczecińskiego do Jagiellońskiej, ma na celu przekształcenie tej przestrzeni w miejsce bardziej przyjazne dla pieszych, rowerzystów i lokalnych mieszkańców. Już teraz jednak prace niosą ze sobą znaczące zmiany w organizacji ruchu, które będą obowiązywać do wiosny 2026 roku.
Pierwszy etap prac skupi się na fragmencie ulicy Okrzei pomiędzy Panieńską a Jagiellońską. Już w poniedziałek po godz. 16 drogowcy zamkną połowę jezdni po stronie Portu Praskiego, co sprawi, że w kierunku ulicy Targowej kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas ruchu.
Wraz z rozpoczęciem robót na całym przebudowywanym odcinku pojawi się zakaz parkowania, oznaczony specjalnymi tabliczkami informującymi o możliwości odholowania pojazdu na koszt jego właściciela. W związku z tym, Zarząd Dróg Miejskich apeluje o jak najszybsze przestawienie wszystkich zaparkowanych w tym rejonie samochodów.
Dodatkowo, utrudnienia dotkną także wjazdu na ulicę Wrzesińską, który zostanie całkowicie odcięty od ulicy Okrzei. Dojazd do Wrzesińskiej będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Kępnej. Zarząd Dróg Miejskich zapewnia jednak, że skrzyżowania z ulicami Krowią i Sierakowskiego pozostaną przejezdne.
Ograniczenia w ruchu nie ominą również pieszych. Wraz z początkiem prac zamknięty zostanie chodnik po stronie Portu Praskiego na całym przebudowywanym odcinku. Piesi będą mogli przemieszczać się wyłącznie do wysokości ulic Krowiej i Wrzesińskiej. Warto więc wcześniej zaplanować alternatywną trasę, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
Finalna wersja ulicy Okrzei ma znacząco odbiegać od dotychczasowego wyglądu. W ramach modernizacji asfalt zostanie zastąpiony wysokiej jakości nawierzchnią z kamienia. Powstanie także wygodna, dwukierunkowa droga rowerowa, a ruch samochodowy i autobusowy, tak jak dotychczas, będzie odbywał się jednokierunkowo na jednym pasie.
Inwestycja przewiduje również liczne zmiany w przestrzeni miejskiej, w tym posadzenie 74 nowych drzew oraz stworzenie nowych rabat kwiatowych. Ulica zyska również nową małą architekturę, a główny pas zieleni zostanie wzbogacony o miejsca do odpoczynku. W planach jest także wyznaczenie przestrzeni na ogródki gastronomiczne. Całość prac wykona firma Strabag.
Aktualne informacje na temat inwestycji są dostępne na specjalnie dedykowanej stronie www. Dodatkowo, Zarząd Dróg Miejskich postawił w pobliżu trzy stelaże informacyjne, na których można znaleźć kluczowe dane na temat projektu.