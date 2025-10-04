Rusza wielka przebudowa ulicy Okrzei. ZDM zwęża jezdnię i zamyka chodnik

W poniedziałek 6 października, od godz. 16, Zarząd Dróg Miejskich rozpocznie przebudowę ulicy Okrzei. Na odcinku od ulicy Panieńskiej do Jagiellońskiej kierowców czekają poważne utrudnienia, a ruch pieszy zostanie częściowo ograniczony. Całość prac potrwa rok i pięć miesięcy.



Przebudowa ulicy Okrzei to jeden z kluczowych elementów projektu Nowe Centrum Warszawy. Modernizacja, która obejmie odcinek od Wybrzeża Szczecińskiego do Jagiellońskiej, ma na celu przekształcenie tej przestrzeni w miejsce bardziej przyjazne dla pieszych, rowerzystów i lokalnych mieszkańców. Już teraz jednak prace niosą ze sobą znaczące zmiany w organizacji ruchu, które będą obowiązywać do wiosny 2026 roku.

Zmiany dla kierowców i pasażerów

Pierwszy etap prac skupi się na fragmencie ulicy Okrzei pomiędzy Panieńską a Jagiellońską. Już w poniedziałek po godz. 16 drogowcy zamkną połowę jezdni po stronie Portu Praskiego, co sprawi, że w kierunku ulicy Targowej kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas ruchu.

Wraz z rozpoczęciem robót na całym przebudowywanym odcinku pojawi się zakaz parkowania, oznaczony specjalnymi tabliczkami informującymi o możliwości odholowania pojazdu na koszt jego właściciela. W związku z tym, Zarząd Dróg Miejskich apeluje o jak najszybsze przestawienie wszystkich zaparkowanych w tym rejonie samochodów.

Dodatkowo, utrudnienia dotkną także wjazdu na ulicę Wrzesińską, który zostanie całkowicie odcięty od ulicy Okrzei. Dojazd do Wrzesińskiej będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Kępnej. Zarząd Dróg Miejskich zapewnia jednak, że skrzyżowania z ulicami Krowią i Sierakowskiego pozostaną przejezdne.