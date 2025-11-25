Linie Corendon Airlines poinformowały o uruchomieniu nowego połączenia z Warszawy na Kretę. Loty będą się odbywać z lotniska Chopina do Heraklionu. Pierwsi turyści polecą tureckimi liniami z Warszawy do stolicy greckiej wyspy w kwietniu 2026 roku.



Linie Corendon Airlines zapowiedziały rozszerzenie swojej siatki połączeń z Polski. Przewoźnik ogłosił uruchomienie bezpośrednich lotów z Warszawy do Heraklionu - informuje portal rynek-lotniczy.pl

Nowe połączenie z Warszawy do Heraklionu. Kiedy ruszy i ile będzie kosztować?

Połączenie z Warszawy do Heraklionu będzie sezonowe. Rejsy będą odbywać się od końca kwietnia do końca października. Pierwszy samolot wystartuje z lotniska Chopina 25 kwietnia 2026 roku, ostatni 31 października. Loty z Warszawy będą się odbywać dwa razy w tygodniu, w środy i w soboty o godz. 11.05. Rejs powrotny z Heraklionu zaplanowany jest na godz. 8.00.

Lot na tej trasie potrwa około 3 godzin i 15 minut. Na stronie linii lotniczych pojawiła się już możliwość zakupu biletów. Ceny przelotu w jedną stronę z Warszawy do Heraklionu zaczynają się od około 124 euro dla jednej osoby.

Turyści polecą do Heraklionu również z Katowic

W tym samym terminie linie uruchamiają również połączenie z Katowic do Heraklionu. Pierwszy lot odbędzie się 25 kwietnia 2026 roku. Rejsy planowane są dwa razy w tygodniu, we wtorki i w soboty.