Życie Warszawy

Z Warszawy prosto na grecką wyspę. Nowe połączenie już od 124 euro

Publikacja: 25.11.2025 16:15

Wizytówką Heraklionu jest port wenecki. Miasto słynie również z tętniących życiem uliczek pełnych greckich tawern i restauracji.

Anna Rogalska
Linie Corendon Airlines poinformowały o uruchomieniu nowego połączenia z Warszawy na Kretę. Loty będą się odbywać z lotniska Chopina do Heraklionu. Pierwsi turyści polecą tureckimi liniami z Warszawy do stolicy greckiej wyspy w kwietniu 2026 roku.

Linie Corendon Airlines zapowiedziały rozszerzenie swojej siatki połączeń z Polski. Przewoźnik ogłosił uruchomienie bezpośrednich lotów z Warszawy do Heraklionu - informuje portal rynek-lotniczy.pl

Nowe połączenie z Warszawy do Heraklionu. Kiedy ruszy i ile będzie kosztować?

Połączenie z Warszawy do Heraklionu będzie sezonowe. Rejsy będą odbywać się od końca kwietnia do końca października. Pierwszy samolot wystartuje z lotniska Chopina 25 kwietnia 2026 roku, ostatni 31 października. Loty z Warszawy będą się odbywać dwa razy w tygodniu, w środy i w soboty o godz. 11.05. Rejs powrotny z Heraklionu zaplanowany jest na godz. 8.00.

Lot na tej trasie potrwa około 3 godzin i 15 minut. Na stronie linii lotniczych pojawiła się już możliwość zakupu biletów. Ceny przelotu w jedną stronę z Warszawy do Heraklionu zaczynają się od około 124 euro dla jednej osoby.

Turyści polecą do Heraklionu również z Katowic

W tym samym terminie linie uruchamiają również połączenie z Katowic do Heraklionu. Pierwszy lot odbędzie się 25 kwietnia 2026 roku. Rejsy planowane są dwa razy w tygodniu, we wtorki i w soboty.

Połączenia będą dostępne zarówno dla biur podróży, jak i dla klientów indywidualnych. Corendon Airlines to tureckie linie lotnicze. Rejsy tych linii odbywają się samolotami Boeing. Od 2027 roku firma planuje otworzyć w Polsce bazę operacyjną. 

Czym Heraklion przyciąga turystów? Tętniąca życiem stolica wyspy

Kreta cieszy się ogromną popularnością wśród polskich turystów. Heraklion to jej największe miasto i stolica administracyjna wyspy. Jest położony na północnym wybrzeżu, w centralnej części Krety. W tym historycznym mieście znajduje się wiele wartych odwiedzenia zabytków. Wizytówką Heraklionu jest port wenecki. Miasto słynie również z tętniących życiem uliczek pełnych greckich tawern i restauracji.

W pobliżu miasta znajduje się jeden z najbardziej znanych zabytków starożytnej Grecji – Pałac w Knossos. Położone w pobliżu Heraklionu nadmorskie kurorty stanowią świetną bazę wypadową do zwiedzania szczególnie wschodniej i centralnej Krety.

