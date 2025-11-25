LOT uruchamia nowe połączenie. Z Warszawy do krainy fiordów i spektakularnych widoków

Stavanger, Norwegia
Połączenie Warszawa - Stavanger to kolejna z nowych tras PLL LOT prowadzących na północ Europy. W kwietniu uruchomione zostały połączenia do Reykjaviku, a już 27 listopada 2025 wystartuje sezonowa trasa Warszawa-Rovaniemi.
Stavanger to miasto położone na południowo-zachodnim wybrzeżu Norwegii. Nowe połączenie z lotniska Chopina będzie dostępne przez cały rok. Loty z Warszawy do Stavanger będą się odbywać cztery razy z w tygodniu, w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach porannych. W tych samych dniach, przed południem zaplanowane są rejsy powrotne z Norwegii. Samolot będzie startował z lotniska Chopina o godzinie 8.10. Natomiast ze Stavanger wyruszy o godzinie 11.25.
Czas lotu na tej trasie wyniesie około 2 godzin. Rejsy będą się odbywać się na pokładzie samolotów Embraer. Ceny biletów zależą od terminu i zaczynają się od około 336 zł od osoby za podróż w jedną stronę.
Miasto Stavanger i jego okolice to jeden z najpiękniejszych regionów Skandynawii. To propozycja zarówno dla osób szukających pomysłu na pełen atrakcji, krótki city break, jak i tych, którzy planują dłuższy wypad do krainy fiordów. W tym malowniczo położonym mieście na turystów czeka wiele ciekawych miejsc do zwiedzenia.
Miasto przyciąga także szeroką ofertą kulturalną. Znajdują się w nim nowoczesne muzea i galerie sztuki. Odbywają się liczne wydarzenia artystyczne, a także jarmarki. Spacerując po mieście można podziwiać lokalną architekturę i poczuć charakterystyczny dla tego regionu klimat. Wśród atrakcji należy z pewnością zauważyć najstarszą część miasta, urokliwą dzielnicę z drewnianą zabudową Gamle Stavanger, której uliczki prowadzą do portu. W lokalnych restauracjach czekają specjały norweskiej kuchni.
To portowe miasto zachwyca także pięknem otaczającej przyrody. Stavanger stanowi świetną bazę wypadową. W jego okolicy znajdują się imponujące formacje skalne, góry i fiordy, m.in. Lysefjord ze słynną półką skalną Preikestolen. To jeden z najbardziej spektakularnych widoków w Norwegii.
Stavanger to kierunek nie tylko atrakcyjny turystycznie. Nowa trasa z Warszawy rozszerza siatkę bezpośrednich połączeń PLL LOT z Polski do Norwegii, co ma stanowić ułatwienie również dla mieszkających i pracujących w tym kraju Polaków.
„Szacuje się, że obecnie w Norwegii mieszka około 110 tys. Polaków, co czyni ich jedną z największych grup etnicznych w tym kraju. Ufam, że nasze bezpośrednie połączenie do Stavanger ułatwi podróże między Polską a Norwegią, uzupełniając ofertę dotychczasowych połączeń do Oslo. Region Stavanger i Rogaland to nie tylko jeden z najważniejszych ośrodków przemysłu naftowego w Europie - to również obszar wyróżniający się walorami turystycznymi, które systematycznie przyciągają coraz więcej podróżnych” – mówi Robert Ludera, prokurent, dyrektor Biura Siatki PLL LOT.