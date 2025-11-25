LOT uruchamia nowe połączenie. Z Warszawy do krainy fiordów i spektakularnych widoków

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły nowe połączenie do Norwegii. Od 24 listopada umożliwia ono pasażerom podróż z Warszawy bezpośrednio do Stavanger. To malownicza miejscowość położona na wybrzeżu, w otoczeniu gór i fiordów.



Połączenie Warszawa - Stavanger to kolejna z nowych tras PLL LOT prowadzących na północ Europy. W kwietniu uruchomione zostały połączenia do Reykjaviku, a już 27 listopada 2025 wystartuje sezonowa trasa Warszawa-Rovaniemi.

Nowe połączenie PLL LOT. Warszawa – Stavanger

Stavanger to miasto położone na południowo-zachodnim wybrzeżu Norwegii. Nowe połączenie z lotniska Chopina będzie dostępne przez cały rok. Loty z Warszawy do Stavanger będą się odbywać cztery razy z w tygodniu, w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach porannych. W tych samych dniach, przed południem zaplanowane są rejsy powrotne z Norwegii. Samolot będzie startował z lotniska Chopina o godzinie 8.10. Natomiast ze Stavanger wyruszy o godzinie 11.25.

Czas lotu na tej trasie wyniesie około 2 godzin. Rejsy będą się odbywać się na pokładzie samolotów Embraer. Ceny biletów zależą od terminu i zaczynają się od około 336 zł od osoby za podróż w jedną stronę.

Atrakcje turystyczne Stavanger. Co warto zobaczyć?

Miasto Stavanger i jego okolice to jeden z najpiękniejszych regionów Skandynawii. To propozycja zarówno dla osób szukających pomysłu na pełen atrakcji, krótki city break, jak i tych, którzy planują dłuższy wypad do krainy fiordów. W tym malowniczo położonym mieście na turystów czeka wiele ciekawych miejsc do zwiedzenia.

Miasto przyciąga także szeroką ofertą kulturalną. Znajdują się w nim nowoczesne muzea i galerie sztuki. Odbywają się liczne wydarzenia artystyczne, a także jarmarki. Spacerując po mieście można podziwiać lokalną architekturę i poczuć charakterystyczny dla tego regionu klimat. Wśród atrakcji należy z pewnością zauważyć najstarszą część miasta, urokliwą dzielnicę z drewnianą zabudową Gamle Stavanger, której uliczki prowadzą do portu. W lokalnych restauracjach czekają specjały norweskiej kuchni.