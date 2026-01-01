Nowy etap budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej: Szansa na odciążenie stolicy

Zasady i tryb prowadzonego przetargu

Postępowanie dotyczące odcinka od węzła Przyborowice na S7 do rejonu S8 jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, co ma zapewnić transparentność i konkurencyjność wyboru wykonawcy. Informacja o zamówieniu została już oficjalnie przekazana do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Głównym zadaniem projektanta będzie wielowariantowa analiza przebiegu trasy. Inwestor dopuszcza zarówno wytyczenie drogi w zupełnie nowym śladzie, jak i wykorzystanie korytarza istniejącej drogi krajowej. Każdy z wariantów musi zostać opracowany z jednakowym stopniem szczegółowości i poddany ocenie pod kątem społecznym, środowiskowym oraz ekonomicznym.

Rola konsultacji i technologii

W procesie decyzyjnym istotną rolę odgrywają nowoczesne technologie oraz wnioski płynące z dotychczasowych doświadczeń przy budowie dróg ekspresowych. Ważnym elementem procedury są również spotkania informacyjne z mieszkańcami i władzami samorządowymi. Zebrane podczas nich uwagi są analizowane przez projektantów, a te możliwe do wdrożenia zostaną uwzględnione w finalnej dokumentacji, która trafi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.