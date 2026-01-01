1.1°C
Życie Warszawy
Nowy etap budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej: Szansa na odciążenie stolicy

Publikacja: 01.01.2026 18:05

Foto: mat. pras.

M.B.
Ogłoszenie przetargu na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla odcinka drogi ekspresowej S50 to kluczowy krok w stronę domknięcia ringu drogowego wokół Warszawy.

Inwestycja ta otwiera szereg możliwości dla regionu, przede wszystkim w zakresie wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza obszar gęstej zabudowy miejskiej. Nowa trasa omijająca stolicę od północy ma szansę znacząco poprawić przepustowość lokalnych dróg oraz podnieść standard bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców aglomeracji.

Obszar po którym może zostać poprowadzony projektowany odcinek AOW

Foto: GDDKiA

Horyzont czasowy inwestycji

Proces przygotowawczy dla tak złożonego projektu jest rozłożony na najbliższe lata. Obecnie postępowanie wkracza w fazę wyłaniania wykonawcy dokumentacji projektowej.

  • Podpisanie umowy z biurem projektowym planowane jest na połowę 2026 roku.
  • Równolegle prowadzone są prace nad zachodnią częścią obwodnicy, dla której wniosek o wydanie decyzji środowiskowej ma zostać złożony w drugiej połowie 2026 roku.
  • Dopiero po uzyskaniu ostatecznych decyzji administracyjnych i zakończeniu pełnej analizy wielokryterialnej możliwe będzie przejście do fazy realizacji robót budowlanych.
Zasady i tryb prowadzonego przetargu

Postępowanie dotyczące odcinka od węzła Przyborowice na S7 do rejonu S8 jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, co ma zapewnić transparentność i konkurencyjność wyboru wykonawcy. Informacja o zamówieniu została już oficjalnie przekazana do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Głównym zadaniem projektanta będzie wielowariantowa analiza przebiegu trasy. Inwestor dopuszcza zarówno wytyczenie drogi w zupełnie nowym śladzie, jak i wykorzystanie korytarza istniejącej drogi krajowej. Każdy z wariantów musi zostać opracowany z jednakowym stopniem szczegółowości i poddany ocenie pod kątem społecznym, środowiskowym oraz ekonomicznym.

Rola konsultacji i technologii

W procesie decyzyjnym istotną rolę odgrywają nowoczesne technologie oraz wnioski płynące z dotychczasowych doświadczeń przy budowie dróg ekspresowych. Ważnym elementem procedury są również spotkania informacyjne z mieszkańcami i władzami samorządowymi. Zebrane podczas nich uwagi są analizowane przez projektantów, a te możliwe do wdrożenia zostaną uwzględnione w finalnej dokumentacji, która trafi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

