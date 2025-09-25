Rozbudowa A2 na wschód od Warszawy. Kiedy nowe odcinki zostaną oddane do ruchu?

Trwają prace przy rozbudowie autostrady A2 na trasie Warszawa – Biała Podlaska
GDDKiA ma dobre informacje dla kierowców oczekujących lepszych warunków podróży m.in. pomiędzy Warszawą a wschodnią częścią Polski. Zgodnie z nowymi informacjami odnośnie inwestycji, prace postępują z różnym poziomem zaawansowania.
Aktualne informacje o postępie robót drogowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała w połowie sierpnia. Jak wówczas poinformowano, na odcinkach A2 pomiędzy Siedlcami a miejscowością Swory są układane kolejne warstwy nawierzchni. Prace są wykonywane na odcinkach o łącznej długości prawie 50 km, a obejmują także m.in. roboty przy obiektach mostowych. Montowane są siatki ogrodzeniowe, bariery i ekrany akustyczne.
Jak wyjaśnia GDDKiA, poziom zaawansowania prac jest różny dla poszczególnych odcinków. Najbardziej zaawansowane są prace dla odcinka Siedlce Południe – Malinowiec. W tym wypadku poziom realizacji oceniono na 83 proc. W przypadku odcinków Malinowiec – Łukowisko oraz Łukowisko – Swory ukończono 76 proc. planowanych prac.
Jednocześnie poinformowano, że procedowane są roszczenia wykonawców trzech kontraktów. Roszczenia dotyczą wydłużenia czasu prac lub uzyskania dodatkowych środków finansowych. Trwają również prace nad projektowaniem odcinka autostrady A2 od węzła Biała Podlaska do przejścia granicznego w Kukurykach (prace będą prowadzone na trzech odcinkach).
Zaktualizowane informacje o inwestycji podała 23 września rzeczniczka GDDKiA Małgorzata Tarnowska na łamach portalu slowopodlasia.pl. Według najnowszych informacji prace przy budowie A2 przyspieszyły. Poziom realizacji odcinków Siedlce Południe – Malinowiec oraz Malinowiec – Łukowisko zwiększył się o 2 proc. (w porównaniu do danych GDDKiA z połowy sierpnia).
„Niezależnie od toczących się procedur kontraktowych, mobilizujemy wykonawców, by udostępnić trasę główną wszystkich odcinków jeszcze w tym roku” – podkreśliła rzeczniczka. Aktualnie ukończono już prace zlokalizowane w rejonie Białej Podlaskiej, ale odcinek zostanie dopuszczony do ruchu dopiero po ukończeniu prac na wcześniejszych odcinkach.