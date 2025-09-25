13.9°C
Życie Warszawy

Rozbudowa A2 na wschód od Warszawy. Kiedy nowe odcinki zostaną oddane do ruchu?

Publikacja: 25.09.2025 16:10

Trwają prace przy rozbudowie autostrady A2 na trasie Warszawa – Biała Podlaska

Foto: GDDKiA

Katarzyna Pryga
Jak informuje GDDKiA, prace związane z rozbudową A2 na trasie Warszawa – Biała Podlaska przechodzą w kolejną fazę. Według aktualnych informacji poszczególne odcinki trasy mogą zostać otwarte jeszcze w tym roku.

GDDKiA ma dobre informacje dla kierowców oczekujących lepszych warunków podróży m.in. pomiędzy Warszawą a wschodnią częścią Polski. Zgodnie z nowymi informacjami odnośnie inwestycji, prace postępują z różnym poziomem zaawansowania.

Trwa rozbudowa autostrady A2

Aktualne informacje o postępie robót drogowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała w połowie sierpnia. Jak wówczas poinformowano, na odcinkach A2 pomiędzy Siedlcami a miejscowością Swory są układane kolejne warstwy nawierzchni. Prace są wykonywane na odcinkach o łącznej długości prawie 50 km, a obejmują także m.in. roboty przy obiektach mostowych. Montowane są siatki ogrodzeniowe, bariery i ekrany akustyczne.

Jak wyjaśnia GDDKiA, poziom zaawansowania prac jest różny dla poszczególnych odcinków. Najbardziej zaawansowane są prace dla odcinka Siedlce Południe – Malinowiec. W tym wypadku poziom realizacji oceniono na 83 proc. W przypadku odcinków Malinowiec – Łukowisko oraz Łukowisko – Swory ukończono 76 proc. planowanych prac.

Jednocześnie poinformowano, że procedowane są roszczenia wykonawców trzech kontraktów. Roszczenia dotyczą wydłużenia czasu prac lub uzyskania dodatkowych środków finansowych. Trwają również prace nad projektowaniem odcinka autostrady A2 od węzła Biała Podlaska do przejścia granicznego w Kukurykach (prace będą prowadzone na trzech odcinkach).

Rzeczniczka GDDKiA: Prace przy A2 postępują

Zaktualizowane informacje o inwestycji podała 23 września rzeczniczka GDDKiA Małgorzata Tarnowska na łamach portalu slowopodlasia.pl. Według najnowszych informacji prace przy budowie A2 przyspieszyły. Poziom realizacji odcinków Siedlce Południe – Malinowiec oraz Malinowiec – Łukowisko zwiększył się o 2 proc. (w porównaniu do danych GDDKiA z połowy sierpnia).

„Niezależnie od toczących się procedur kontraktowych, mobilizujemy wykonawców, by udostępnić trasę główną wszystkich odcinków jeszcze w tym roku” – podkreśliła rzeczniczka. Aktualnie ukończono już prace zlokalizowane w rejonie Białej Podlaskiej, ale odcinek zostanie dopuszczony do ruchu dopiero po ukończeniu prac na wcześniejszych odcinkach.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

