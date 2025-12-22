Zderzenie pociągów WKD w centrum Warszawy. Poważne utrudnienia w ruchu

W poniedziałek, 22 grudnia, o godzinie 18:05 na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej doszło do groźnego zdarzenia. Na stacji Warszawa Śródmieście WKD zderzyły się dwa pociągi – składy WKD nr 230 oraz 1105. W wyniku kolizji stacja została całkowicie zablokowana, a ruch pociągów w centrum Warszawy wstrzymany.



Jak przekazał rzecznik Warszawskiej Kolei Dojazdowej Krzysztof Kulesza, jeden ze składów stał pusty na torze, natomiast drugi – który chwilę wcześniej ruszył z pasażerami – z nieznanych dotąd przyczyn najechał na jego tył. Na miejscu natychmiast rozpoczęła się akcja służb ratunkowych i technicznych.

Do działań skierowano kilka zespołów ratownictwa medycznego, cztery zastępy straży pożarnej, policję oraz grupę operacyjną miasta. Straż pożarna zabezpiecza miejsce zdarzenia, natomiast policja prowadzi czynności mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności kolizji.

Są osoby poszkodowane

Z informacji przekazanych przez służby wynika, że kilka osób zostało poszkodowanych. Ranni znajdują się pod opieką ratowników medycznych. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala.

Poważne utrudnienia w kursowaniu WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa informuje o bardzo dużych utrudnieniach w ruchu. Pociągi WKD nie kursują na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów. Wszystkie składy jadące z Grodziska Mazowieckiego i Milanówka mają skrócone trasy i są zawracane w Komorowie.