Zderzenie pociągów WKD w centrum Warszawy. Poważne utrudnienia w ruchu

Na stacji Warszawa Śródmieście WKD zderzyły się dwa składy WKD
Jak przekazał rzecznik Warszawskiej Kolei Dojazdowej Krzysztof Kulesza, jeden ze składów stał pusty na torze, natomiast drugi – który chwilę wcześniej ruszył z pasażerami – z nieznanych dotąd przyczyn najechał na jego tył. Na miejscu natychmiast rozpoczęła się akcja służb ratunkowych i technicznych.
Do działań skierowano kilka zespołów ratownictwa medycznego, cztery zastępy straży pożarnej, policję oraz grupę operacyjną miasta. Straż pożarna zabezpiecza miejsce zdarzenia, natomiast policja prowadzi czynności mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności kolizji.
Z informacji przekazanych przez służby wynika, że kilka osób zostało poszkodowanych. Ranni znajdują się pod opieką ratowników medycznych. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala.
Warszawska Kolej Dojazdowa informuje o bardzo dużych utrudnieniach w ruchu. Pociągi WKD nie kursują na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów. Wszystkie składy jadące z Grodziska Mazowieckiego i Milanówka mają skrócone trasy i są zawracane w Komorowie.
Dodatkowo, do czasu wykonania awaryjnego zjazdu uszkodzonych pociągów, zamknięty został tor nr 2 (prawy w kierunku Warszawy) na odcinku Komorów – Warszawa Śródmieście WKD. Po wznowieniu ruchu pociągi będą kursowały tylko po jednym torze, co oznacza dalsze opóźnienia i ograniczoną częstotliwość kursów.
Do odwołania bilety WKD są honorowane w pociągach Spółki Koleje Mazowieckie na całym odcinku linii WKD.
WKD oraz Warszawski Transport Publiczny apelują do pasażerów o korzystanie z alternatywnych środków transportu i śledzenie bieżących komunikatów. Przewoźnik przeprasza za utrudnienia i zapewnia, że służby dokładają wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić normalne funkcjonowanie linii.
Utrudnienia na linii WKD mogą potrwać kilka godzin. Pasażerowie planujący podróż do centrum Warszawy powinni liczyć się z opóźnieniami i zmianami w organizacji ruchu.