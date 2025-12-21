Bezpieczeństwo na Woli. Kampania edukacyjna dla mieszkańców

Wydana przez wolski urząd broszura w przystępnej formie wyjaśnia zasady działania w obliczu niebezpieczeństwa
W ramach inicjatywy mieszkańcy mogą skorzystać z materiałów informacyjnych w postaci plansz, plakatów oraz broszur, które ułatwiają zdobycie wiedzy niezbędnej do reagowania w trudnych warunkach. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Ochotnicza Obrona Cywilna RP przy wsparciu finansowym m.st. Warszawy.
Poradnik wydany przez wolski urząd jest wydanye w tradycyjnej formie papierowej m.in. w Urzędzie Dzielnicy Wola
Program skupia się na praktycznych aspektach radzenia sobie z różnymi zagrożeniami, które mogą dotknąć mieszkańców w ich codziennym otoczeniu. Do głównych sytuacji trudnych i kryzysowych, na które warto się przygotować, zaliczono między innymi długotrwały brak prądu, czyli tak zwany blackout, oraz utrudniony dostęp do bieżącej wody, żywności czy leków. Materiały edukacyjne poruszają również tematykę braku dostaw ciepła, nagłej ewakuacji oraz zagrożenia pożarowego.
Kolejne tablice w prosty i przystępny sposób pokazują jakie działania należy przedsięwziąć w obliczu zagrożenia
Ważnym elementem kampanii jest budowanie postaw solidarności sąsiedzkiej. Wiedza zawarta w poradnikach ma pomóc nie tylko w zabezpieczeniu własnego gospodarstwa domowego, ale także w udzieleniu wsparcia osobom o ograniczonej samodzielności, samotnym seniorom oraz rodzinom z dziećmi.
Inicjatywa jest kontynuacją działań podjętych jesienią bieżącego roku, kiedy to mieszkańcy każdego rejonu Woli mogli uczestniczyć w spotkaniach edukacyjnych oraz profesjonalnych szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy. Obecnie dystrybuowane materiały mają pozwolić kolejnym osobom na poszerzenie kompetencji, a uczestnikom wcześniejszych kursów na utrwalenie zdobytych informacji.
Broszury i plakaty edukacyjne zostały udostępnione w licznych placówkach na terenie całej dzielnicy. Mieszkańcy mogą je znaleźć w następujących miejscach:
Organizatorzy zachęcają do pobierania materiałów i przekazywania ich osobom bliskim oraz sąsiadom, szczególnie tym, którzy mogą mieć trudności z samodzielnym dotarciem do placówek informacyjnych.
Dzielnica Wola zaprasza mieszkańców do dzielenia się opiniami na temat przygotowanych materiałów edukacyjnych. Osoby, które mają trudności z odnalezieniem broszur lub chciałyby umieścić plakat w swojej okolicy, mogą kontaktować się bezpośrednio z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola przy ul. Żelaznej 99. Uwagi i prośby można również przesyłać drogą elektroniczną na dedykowany adres e-mail: [email protected].