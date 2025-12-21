Bezpieczeństwo na Woli. Kampania edukacyjna dla mieszkańców

Dzielnica Wola prowadzi kampanię edukacyjną pod hasłem Każdy na Woli świadomy, bezpieczny, gotowy, której celem jest przygotowanie lokalnej społeczności na wystąpienie sytuacji kryzysowych.



W ramach inicjatywy mieszkańcy mogą skorzystać z materiałów informacyjnych w postaci plansz, plakatów oraz broszur, które ułatwiają zdobycie wiedzy niezbędnej do reagowania w trudnych warunkach. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Ochotnicza Obrona Cywilna RP przy wsparciu finansowym m.st. Warszawy.

Poradnik wydany przez wolski urząd jest wydanye w tradycyjnej formie papierowej m.in. w Urzędzie Dzielnicy Wola Foto: mat. pras.

Przygotowanie na sytuacje kryzysowe

Program skupia się na praktycznych aspektach radzenia sobie z różnymi zagrożeniami, które mogą dotknąć mieszkańców w ich codziennym otoczeniu. Do głównych sytuacji trudnych i kryzysowych, na które warto się przygotować, zaliczono między innymi długotrwały brak prądu, czyli tak zwany blackout, oraz utrudniony dostęp do bieżącej wody, żywności czy leków. Materiały edukacyjne poruszają również tematykę braku dostaw ciepła, nagłej ewakuacji oraz zagrożenia pożarowego.

Kolejne tablice w prosty i przystępny sposób pokazują jakie działania należy przedsięwziąć w obliczu zagrożenia Foto: mat. pras

Ważnym elementem kampanii jest budowanie postaw solidarności sąsiedzkiej. Wiedza zawarta w poradnikach ma pomóc nie tylko w zabezpieczeniu własnego gospodarstwa domowego, ale także w udzieleniu wsparcia osobom o ograniczonej samodzielności, samotnym seniorom oraz rodzinom z dziećmi.