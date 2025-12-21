2.6°C
1023.1 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Bezpieczeństwo na Woli. Kampania edukacyjna dla mieszkańców

Publikacja: 21.12.2025 16:35

Wydana przez wolski urząd broszura w przystępnej formie wyjaśnia zasady działania w obliczu niebezpi

Wydana przez wolski urząd broszura w przystępnej formie wyjaśnia zasady działania w obliczu niebezpieczeństwa

Foto: mat. pras.

M.B.
Dzielnica Wola prowadzi kampanię edukacyjną pod hasłem Każdy na Woli świadomy, bezpieczny, gotowy, której celem jest przygotowanie lokalnej społeczności na wystąpienie sytuacji kryzysowych.

W ramach inicjatywy mieszkańcy mogą skorzystać z materiałów informacyjnych w postaci plansz, plakatów oraz broszur, które ułatwiają zdobycie wiedzy niezbędnej do reagowania w trudnych warunkach. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Ochotnicza Obrona Cywilna RP przy wsparciu finansowym m.st. Warszawy.

Poradnik wydany przez wolski urząd jest wydanye w tradycyjnej formie papierowej m.in. w Urzędzie Dzi

Poradnik wydany przez wolski urząd jest wydanye w tradycyjnej formie papierowej m.in. w Urzędzie Dzielnicy Wola

Foto: mat. pras.

Przygotowanie na sytuacje kryzysowe

Program skupia się na praktycznych aspektach radzenia sobie z różnymi zagrożeniami, które mogą dotknąć mieszkańców w ich codziennym otoczeniu. Do głównych sytuacji trudnych i kryzysowych, na które warto się przygotować, zaliczono między innymi długotrwały brak prądu, czyli tak zwany blackout, oraz utrudniony dostęp do bieżącej wody, żywności czy leków. Materiały edukacyjne poruszają również tematykę braku dostaw ciepła, nagłej ewakuacji oraz zagrożenia pożarowego.

Kolejne tablice w prosty i przystępny sposób pokazują jakie działania należy przedsięwziąć w obliczu

Kolejne tablice w prosty i przystępny sposób pokazują jakie działania należy przedsięwziąć w obliczu zagrożenia

Foto: mat. pras

Ważnym elementem kampanii jest budowanie postaw solidarności sąsiedzkiej. Wiedza zawarta w poradnikach ma pomóc nie tylko w zabezpieczeniu własnego gospodarstwa domowego, ale także w udzieleniu wsparcia osobom o ograniczonej samodzielności, samotnym seniorom oraz rodzinom z dziećmi.

Reklama
Reklama

Edukacja i szkolenia w dzielnicy

Inicjatywa jest kontynuacją działań podjętych jesienią bieżącego roku, kiedy to mieszkańcy każdego rejonu Woli mogli uczestniczyć w spotkaniach edukacyjnych oraz profesjonalnych szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy. Obecnie dystrybuowane materiały mają pozwolić kolejnym osobom na poszerzenie kompetencji, a uczestnikom wcześniejszych kursów na utrwalenie zdobytych informacji.

Polecane
Przenośne urządzenia AED są obecnie zamontowane między innymi na peronach stacji metra, a teraz poja
pierwsza pomoc
Nowe defibrylatory AED w Warszawie. Gdzie można je znaleźć?

Dostępność materiałów informacyjnych

Broszury i plakaty edukacyjne zostały udostępnione w licznych placówkach na terenie całej dzielnicy. Mieszkańcy mogą je znaleźć w następujących miejscach:

  • Urząd Dzielnicy Wola oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.
  • Biblioteka Publiczna, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Wolskie Centrum Kultury.
  • Miejsce Aktywności Lokalnej Kotłownia przy ul. Olbrachta 7a.
  • Placówki ochrony zdrowia, w tym wszystkie poradnie SPZOZ Wola – Śródmieście, Centrum ATTIS przy ul. Górczewskiej 89 oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne przy ul. Zawiszy i ul. Karolkowej.

Organizatorzy zachęcają do pobierania materiałów i przekazywania ich osobom bliskim oraz sąsiadom, szczególnie tym, którzy mogą mieć trudności z samodzielnym dotarciem do placówek informacyjnych.

Polecane
Spotkanie zgromadziło szerokie grono odbiorców służb mundurowych
bezpieczeństwo
Jak zarządzać miastem w czasie wojny? Warszawa uczy się od Ukrainy
Reklama
Reklama

Możliwość zgłaszania uwag i opinii

Dzielnica Wola zaprasza mieszkańców do dzielenia się opiniami na temat przygotowanych materiałów edukacyjnych. Osoby, które mają trudności z odnalezieniem broszur lub chciałyby umieścić plakat w swojej okolicy, mogą kontaktować się bezpośrednio z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola przy ul. Żelaznej 99. Uwagi i prośby można również przesyłać drogą elektroniczną na dedykowany adres e-mail: [email protected].

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Zaświadczenie o niekaralności przedstawiane przez kandydata na ławnika nie może być wystawione wcześ
wymiar sprawiedliwości

Warszawa ogłasza nabór uzupełniający na ławników sądowych

Dni wolne w Urzędzie m.st. Warszawy w okresie świąteczno-noworocznym
godziny pracy

Dni wolne w Urzędzie m.st. Warszawy w okresie świąteczno-noworocznym

Rafał Trzaskowski wielokrotnie deklarował wsparcie dla społeczności osób LGBT, m.in. poprzez udział
administracja

Warszawa uzna małżeństwa jednopłciowe. Urzędy czekają na zmianę w przepisach po wyroku TSUE

O zasiłek celowy pokrywający przynajmniej połowę kosztów odbioru śmieci można ubiegać się w ośrodkac
gospodarka odpadami

Ci warszawiacy mogą liczyć na dopłaty do kosztów odbioru śmieci

Podstawowe kroki, które powinien podjąć każdy użytkownik wodomierza, zależą od miejsca jego instalac
konserwacja sieci

Ujemne temperatury groźne dla wodomierzy. MPWiK przypomina

Dla osób z niepełnosprawnościami musi być też dostępna toaleta oraz dostęp do obszarów usługowych
prawo

Miejskie imprezy dostępne dla wszystkich. Nowe przepisy ratusza

Prezydent zaktualizował wykaz dat, w których wywieszane będą flagi
rozporządzenie prezydenta

Kiedy muszą zostać wywieszone flagi na autobusach i urzędach?

Mieszkańcy mogą sprawdzić wybrany przez siebie numer online, bez konieczności wizyty w urzędzie i be
samochód

Indywidualne tablice rejestracyjne dostępne od ręki

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama