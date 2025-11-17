Jak zarządzać miastem w czasie wojny? Warszawa uczy się od Ukrainy

Spotkanie zgromadziło szerokie grono odbiorców służb mundurowych
W kontekście niestabilnej sytuacji geopolitycznej, gotowość lokalnych samorządów na sytuacje nadzwyczajne nabiera pierwszorzędnego znaczenia. Właśnie z tego założenia wyszły władze Bielan, organizując konferencję pod hasłem „Obrona cywilna w praktyce. Doświadczenia Ukrainy”. Wydarzenie skoncentrowane było na poznaniu realnych strategii i działań, jakie lokalne społeczności podejmują w warunkach trwającego konfliktu zbrojnego. Spotkanie zgromadziło licznych odbiorców, w tym przedstawicieli stołecznego samorządu, służb mundurowych, spółdzielni mieszkaniowych, uczelni wyższych oraz uczniów klas mundurowych.
Głównym źródłem wiedzy była delegacja z ukraińskiego miasta Bojarka, której przewodniczył burmistrz Oleksandr Zarubin, a towarzyszyli mu, m.in., zastępczyni burmistrza Tetiana Kochkova oraz dyrektor Przedsiębiorstwa Miejskiego „Bojarka-Vodokanał” Andrii Mykheienko.
Pierwszy segment konferencji, zatytułowany „Ewakuacja, komunikacja, schrony”, został poświęcony prezentacji konkretnych rozwiązań, które sprawdziły się w Ukrainie, szczególnie w mieście Bojarka. Ukraińscy samorządowcy zaoferowali uczestnikom wgląd w metody dbania o bezpieczeństwo mieszkańców w warunkach wojennych. Wyjątkowo dużo uwagi poświęcono zagadnieniu schronów – delegacja z Bojarki wyjaśniła, że tamtejsze władze lokalne od lat prowadzą intensywne prace polegające na modernizacji i dostosowywaniu infrastruktury, by zapewnić mieszkańcom bezpieczne miejsca podczas ostrzału.
Oprócz kwestii gotowych schronów, ważnym elementem dyskusji była przyszłość budownictwa. Uczestnicy zastanawiali się, w jaki sposób projektować i wznosić nowe obiekty, aby już na etapie planowania były one bardziej odporne na potencjalne działania zbrojne. Nie mniej istotnym punktem rozmów była organizacja procesu ewakuacji ludności oraz wdrożenie skutecznej komunikacji społecznej w czasie wzmożonego zagrożenia.
Burmistrz Zarubin i jego współpracownicy przedstawili metody, jakimi posługują się, aby reagować na kryzys, jak przygotować całą społeczność oraz w jaki sposób zapewnić wsparcie psychologiczne i logistyczne w sytuacjach nadzwyczajnych.
Drugi panel, „Samorządy w czasach kryzysu”, skupił się na roli lokalnych władz w przygotowaniu wspólnoty na trudne scenariusze. W rozmowie z burmistrzem Oleksandrem Zarubinem oraz dziennikarzem „Polski Zbrojnej” Marcinem Ogdowskim, poruszono szereg działań, które polskie samorządy mogą wdrażać już teraz. W tym miejscu głos zabrał gospodarz spotkania, burmistrz Bielan, Grzegorz Pietruczuk, który przedstawił konkretne, lokalne inicjatywy zwiększające gotowość dzielnicy.
Burmistrz Pietruczuk wskazał na program renowacji i przywracania do pełnej sprawności studni oligoceńskich. Jest to przedsięwzięcie o fundamentalnym znaczeniu dla zapewnienia mieszkańcom dostępu do wody pitnej w przypadku awarii sieci wodociągowej lub innych zdarzeń kryzysowych. Podkreślił on również, że równolegle do renowacji istniejących ujęć, władze dzielnicy prowadzą prace nad przygotowaniem gruntu pod uruchomienie kolejnych studni.
Drugim filarem strategii Bielan jest edukacja, a dokładniej budowanie świadomości z zakresu obrony cywilnej, co jest realizowane między innymi za pośrednictwem dzielnicowej gazety.
Burmistrz Grzegorz Pietruczuk skierował obszerne podziękowania w stronę partnerów z Bojarki za gotowość do współpracy i możliwość bezpośredniego poznania sytuacji na miejscu, co było możliwe dzięki wcześniejszym wizytom w Ukrainie. Pietruczuk mocno zaakcentował, że współpraca samorządowa z ukraińskimi miastami ma ogromną wartość – zarówno pod względem praktycznym, dostarczając gotowych rozwiązań dla Warszawy, jak i symbolicznym, stanowiąc wyraz solidarności.
Burmistrz wyraził także głęboką nadzieję, że następna wizyta przedstawicieli Bielan w partnerskim mieście odbędzie się już w okolicznościach świętowania wygranej przez Ukrainę wojny.