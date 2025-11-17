Jak zarządzać miastem w czasie wojny? Warszawa uczy się od Ukrainy

Władze warszawskich Bielan uczą się od ukraińskich samorządowców. Dzielnica zorganizowała konferencję, której celem było wykorzystanie doświadczeń urzędników zza wschodniej granicy. Ukraińcy omówili m.in. swoje metody zarządzania bezpieczeństwem, wskazując na modernizację schronów i rolę sprawnej komunikacji.



W kontekście niestabilnej sytuacji geopolitycznej, gotowość lokalnych samorządów na sytuacje nadzwyczajne nabiera pierwszorzędnego znaczenia. Właśnie z tego założenia wyszły władze Bielan, organizując konferencję pod hasłem „Obrona cywilna w praktyce. Doświadczenia Ukrainy”. Wydarzenie skoncentrowane było na poznaniu realnych strategii i działań, jakie lokalne społeczności podejmują w warunkach trwającego konfliktu zbrojnego. Spotkanie zgromadziło licznych odbiorców, w tym przedstawicieli stołecznego samorządu, służb mundurowych, spółdzielni mieszkaniowych, uczelni wyższych oraz uczniów klas mundurowych.

Głównym źródłem wiedzy była delegacja z ukraińskiego miasta Bojarka, której przewodniczył burmistrz Oleksandr Zarubin, a towarzyszyli mu, m.in., zastępczyni burmistrza Tetiana Kochkova oraz dyrektor Przedsiębiorstwa Miejskiego „Bojarka-Vodokanał” Andrii Mykheienko.

Praktyczne lekcje z Bojarki

Pierwszy segment konferencji, zatytułowany „Ewakuacja, komunikacja, schrony”, został poświęcony prezentacji konkretnych rozwiązań, które sprawdziły się w Ukrainie, szczególnie w mieście Bojarka. Ukraińscy samorządowcy zaoferowali uczestnikom wgląd w metody dbania o bezpieczeństwo mieszkańców w warunkach wojennych. Wyjątkowo dużo uwagi poświęcono zagadnieniu schronów – delegacja z Bojarki wyjaśniła, że tamtejsze władze lokalne od lat prowadzą intensywne prace polegające na modernizacji i dostosowywaniu infrastruktury, by zapewnić mieszkańcom bezpieczne miejsca podczas ostrzału.

Oprócz kwestii gotowych schronów, ważnym elementem dyskusji była przyszłość budownictwa. Uczestnicy zastanawiali się, w jaki sposób projektować i wznosić nowe obiekty, aby już na etapie planowania były one bardziej odporne na potencjalne działania zbrojne. Nie mniej istotnym punktem rozmów była organizacja procesu ewakuacji ludności oraz wdrożenie skutecznej komunikacji społecznej w czasie wzmożonego zagrożenia.