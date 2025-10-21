Nowy odwiert na Bielanach. Dzielnica wyremontuje nieczynną studnię oligoceńską przy Wolumenie

Studnia przy ulicy Wolumen została wyłączona z użytku w 2023 roku z powodu awarii
Bielany stawiają na usprawnianie lokalnej sieci studni oligoceńskich. Właśnie ogłoszono planowany remont i przebudowę budynku ujęcia wody przy ulicy Wolumen. Przywrócenie studni do użytku będzie procesem złożonym. Inwestycja została podzielona na dwa główne etapy: najpierw nastąpi przebudowa budynku, a następnie konieczne będzie wykonanie nowego odwiertu do podziemnego źródła wody.
Konieczność przeprowadzenia tak szeroko zakrojonych prac wynika z poważnej awarii, która uniemożliwiła eksploatację studni w 2023 roku. Usterka nastąpiła na głębokości aż 250 metrów pod ziemią, zmuszając władze do wyłączenia ujęcia z użytku. W pierwszej kolejności zlecono długotrwałe płukanie otworu studziennego, jednak podjęte działania okazały się nieskuteczne.
Ostateczną decyzję o pełnym remoncie podjęto po zleceniu badań firmie specjalizującej się w studniach oligoceńskich. Eksperci orzekli, że istniejący odwiert nie nadaje się do dalszego użytkowania. W związku z tym niezbędne stało się przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i uzyskanie zgód na wykonanie zupełnie nowego ujęcia wody. Jak zaznacza urząd, sprawa nie należała do kategorii łatwych, a procedury zajęły sporo czasu.
Pierwszy etap prac koncentruje się na przebudowie samego budynku studni. Umowa z wykonawcą została podpisana 20 października, a na przeprowadzenie prac ma on czas do końca roku. Inwestycję prowadzi dzielnicowy Wydział Ochrony Środowiska.
Zakres remontu jest kompleksowy i obejmuje zarówno prace wykończeniowe, jak i modernizację wszystkich instalacji. W kwestii estetyki, przewidziano malowanie elewacji oraz wymianę kafelków na ścianach zewnętrznych, w korycie oraz wewnątrz budynku. Wykończenia te zostaną zabezpieczone specjalną warstwą antygraffiti. Prace obejmą także wymianę pokrycia dachowego i orynnowania, a także naprawę stalowych krat znajdujących się w korycie.
Równie istotne są prace przy instalacjach. Wykonawca zajmie się wymianą opraw oświetleniowych oraz instalacją dodatkowej oprawy wiszącej w wieżyczce. W zakresie instalacji elektrycznych nastąpi zabezpieczenie gniazd, natomiast przy instalacjach sanitarnych przewidziano wymianę i uzupełnienie baterii, zabezpieczenie zaworów oraz naprawę systemu wentylacyjnego.
Kluczowym elementem przywrócenia studni do funkcjonowania jest wykonanie nowego odwiertu do podziemnego źródła wody oligoceńskiej. Jest to etap oddzielony od remontu budynku i – co należy podkreślić – wymaga ponownego przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy. Władze dzielnicy informują, że po ostatnim postępowaniu nie udało się zawrzeć umowy.
Dzielnica stawia jasny warunek: uruchomienie studni dla mieszkańców będzie możliwe dopiero po wykonaniu i pozytywnym odbiorze nowego odwiertu.
Remont obejmie również teren otaczający budynek studni. Wykonawca zajmie się uporządkowaniem najbliższego otoczenia obiektu. Uzupełnione zostaną braki w nawierzchni z kostki betonowej, a zniszczone ławki zostaną zastąpione nowymi, utrzymanymi w standardzie warszawskim. Dodatkowo odnowione zostanie ogrodzenie, a także uporządkowana zieleń przed budynkiem. Ambitny cel jest jeden – sprawić, by odnowionej studni „zazdrościło całe miasto”.