Życie Warszawy

Nowy odwiert na Bielanach. Dzielnica wyremontuje nieczynną studnię oligoceńską przy Wolumenie

Publikacja: 21.10.2025 12:00

Studnia przy ulicy Wolumen została wyłączona z użytku w 2023 roku z powodu awarii

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Dzielnica Bielany rozpoczyna kompleksową modernizację studni oligoceńskiej przy ulicy Wolumen. Inwestycja obejmie gruntowny remont budynku oraz wykonanie nowego odwiertu, niezbędnego po poważnej awarii. Umowa na pierwszą część prac została podpisana 20 października.

Bielany stawiają na usprawnianie lokalnej sieci studni oligoceńskich. Właśnie ogłoszono planowany remont i przebudowę budynku ujęcia wody przy ulicy Wolumen. Przywrócenie studni do użytku będzie procesem złożonym. Inwestycja została podzielona na dwa główne etapy: najpierw nastąpi przebudowa budynku, a następnie konieczne będzie wykonanie nowego odwiertu do podziemnego źródła wody.

Awaria 250 metrów pod ziemią

Konieczność przeprowadzenia tak szeroko zakrojonych prac wynika z poważnej awarii, która uniemożliwiła eksploatację studni w 2023 roku. Usterka nastąpiła na głębokości aż 250 metrów pod ziemią, zmuszając władze do wyłączenia ujęcia z użytku. W pierwszej kolejności zlecono długotrwałe płukanie otworu studziennego, jednak podjęte działania okazały się nieskuteczne.

Ostateczną decyzję o pełnym remoncie podjęto po zleceniu badań firmie specjalizującej się w studniach oligoceńskich. Eksperci orzekli, że istniejący odwiert nie nadaje się do dalszego użytkowania. W związku z tym niezbędne stało się przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i uzyskanie zgód na wykonanie zupełnie nowego ujęcia wody. Jak zaznacza urząd, sprawa nie należała do kategorii łatwych, a procedury zajęły sporo czasu.

Gruntowny remont budynku do końca roku

Pierwszy etap prac koncentruje się na przebudowie samego budynku studni. Umowa z wykonawcą została podpisana 20 października, a na przeprowadzenie prac ma on czas do końca roku. Inwestycję prowadzi dzielnicowy Wydział Ochrony Środowiska.

Zakres remontu jest kompleksowy i obejmuje zarówno prace wykończeniowe, jak i modernizację wszystkich instalacji. W kwestii estetyki, przewidziano malowanie elewacji oraz wymianę kafelków na ścianach zewnętrznych, w korycie oraz wewnątrz budynku. Wykończenia te zostaną zabezpieczone specjalną warstwą antygraffiti. Prace obejmą także wymianę pokrycia dachowego i orynnowania, a także naprawę stalowych krat znajdujących się w korycie.

Równie istotne są prace przy instalacjach. Wykonawca zajmie się wymianą opraw oświetleniowych oraz instalacją dodatkowej oprawy wiszącej w wieżyczce. W zakresie instalacji elektrycznych nastąpi zabezpieczenie gniazd, natomiast przy instalacjach sanitarnych przewidziano wymianę i uzupełnienie baterii, zabezpieczenie zaworów oraz naprawę systemu wentylacyjnego.

Kolejny przetarg na odwiert

Kluczowym elementem przywrócenia studni do funkcjonowania jest wykonanie nowego odwiertu do podziemnego źródła wody oligoceńskiej. Jest to etap oddzielony od remontu budynku i – co należy podkreślić – wymaga ponownego przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy. Władze dzielnicy informują, że po ostatnim postępowaniu nie udało się zawrzeć umowy.

Dzielnica stawia jasny warunek: uruchomienie studni dla mieszkańców będzie możliwe dopiero po wykonaniu i pozytywnym odbiorze nowego odwiertu.

Nowe ławki i zieleń

Remont obejmie również teren otaczający budynek studni. Wykonawca zajmie się uporządkowaniem najbliższego otoczenia obiektu. Uzupełnione zostaną braki w nawierzchni z kostki betonowej, a zniszczone ławki zostaną zastąpione nowymi, utrzymanymi w standardzie warszawskim. Dodatkowo odnowione zostanie ogrodzenie, a także uporządkowana zieleń przed budynkiem. Ambitny cel jest jeden – sprawić, by odnowionej studni „zazdrościło całe miasto”.

Źródło: zyciewarszawy.pl

