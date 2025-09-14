Szukanie studni jak gra w chowanego. Ujęcia wody oligoceńskiej potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej

Wola. Gdy studnią zarządza spółdzielnia

Szczególnie problematyczna okazuje się sytuacja, gdy ujęcie jest własnością prywatnego podmiotu. Doskonałym przykładem jest Wola, gdzie mieszkańcy zmagają się z nagłym problemem. Chociaż dzielnica dysponuje pięcioma czynnymi studniami, niedawno zlikwidowano popularne ujęcie przy alei Solidarności 92, które było zarządzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Starówka”.

W całej Warszawie istnieje kilkadziesiąt takich ujęć, jednak odnalezienie ich, a przede wszystkim zdobycie wiarygodnych informacji na temat ich stanu, bywa bardzo trudne

Pomimo prób interwencji ze strony Urzędu Dzielnicy Wola, który oferował pomoc w utrzymaniu studni, nie uzyskano pozytywnej odpowiedzi. PGW Wody Polskie wydały w tym roku decyzję o wygaśnięciu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z przedmiotowego ujęcia oraz udzieliło pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego. Mieszkańcy, którzy regularnie korzystali z tej studni, stracili cenne źródło wody, a w zamian otrzymali obietnicę budowy nowej, ale dopiero w odległym terminie dwóch lat.

Inne dzielnice radzą sobie różnie

Podejście Bielan to niestety wciąż rzadkość w skali miasta. W wielu innych dzielnicach sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana, a brak spójnej polityki rzuca się w oczy.

Przykładem może być Ochota, gdzie z ośmiu studni aż pięć jest wyłączonych z użytku. Powody są różne: brak funduszy na modernizację, trwające prace czy likwidacja. Tylko trzy punkty – przy ulicach Barskiej, Pasteura i Pruszkowskiej – są obecnie dostępne dla mieszkańców.

Również na Mokotowie sytuacja nie jest jednolita. Chociaż dzielnica administruje trzema ujęciami – przy ulicach Wiśniowej, Wielickiej i Górskiej – to dostępność w pozostałych trzech, nieadministrowanych przez urząd, jest kwestią zmienną. Nieaktualne informacje i brak ujednoliconego harmonogramu stawiają mieszkańców w trudnej sytuacji.

Reklama Reklama

Problem, który miasto musi rozwiązać

Rozbieżności w podejściu poszczególnych dzielnic to jedno, ale prawdziwym problemem systemowym jest brak jednej, ujednoliconej bazy danych. Dla mieszkańców oznacza to konieczność angażowania się w poszukiwania, dzwonienie do urzędów czy sprawdzanie nie zawsze aktualnych stron internetowych. To irytujące, ale w kontekście rosnących zagrożeń, o których mówi burmistrz Bielan, może stać się poważnym zagrożeniem. W sytuacji kryzysowej kluczowy jest natychmiastowy dostęp do informacji o działających źródłach wody pitnej.

Warszawa musi podjąć systemowe działania. Niezbędne jest stworzenie jednej, łatwo dostępnej i regularnie aktualizowanej mapy wszystkich ujęć oligoceńskich. Tak, jak Bielany podchodzą do tej kwestii strategicznie, tak całe miasto powinno uznać studnie oligoceńskie nie tylko za wygodę, ale za integralny element infrastruktury krytycznej, którego status musi być jasny i transparentny dla każdego mieszkańca.