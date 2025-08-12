Darmowa woda na Placu Centralnym? Nowy rozdział w historii warszawskich poidełek

Nowo otwarty Plac Centralny, będący jedną z wizytówek stolicy, może zyskać kolejne udogodnienie – poidełka z darmową wodą pitną. Pomysł wpisuje się w szerszy kontekst miejskiego projektu, który ma za sobą zarówno sukcesy, jak i zawirowania.



Plac Centralny w Warszawie szybko stał się popularnym miejscem spotkań i wydarzeń kulturalnych. Odwiedzają go tysiące mieszkańców i turystów. W interpelacji skierowanej do prezydenta Rafała Trzaskowskiego, radna Martyna Jałoszyńska podkreśla, że pomimo zielonych nasadzeń, na placu panują bardzo wysokie temperatury, zwłaszcza zanim słońce schowa się za Pałacem Kultury i Nauki. Dlatego też, dostęp do darmowej wody pitnej byłby w tym miejscu dużym udogodnieniem.

Reklama

Poidełka na Placu Centralnym – apel radnej

Radna Jałoszyńska zwróciła się z prośbą o rozważenie zamontowania na Placu Centralnym poidełka z warszawską kranówką. W dokumencie zadaje konkretne pytania: czy warunki techniczne pozwalają na montaż takiego urządzenia oraz czy miasto przewiduje jego instalację w najbliższym czasie. Wskazuje, że podobne poidełka z powodzeniem działają już w innych ruchliwych punktach miasta i są chętnie używane przez mieszkańców. Zaznacza również, że dostęp do czystej i darmowej wody powinien być standardem w miejscu, które jest wizytówką stolicy i jest odwiedzane przez tysiące turystów.

Jedno z działającychc poidełek przy ulicy Wawelskiej na Ochocie Foto: Mateusz Błażkow

Inicjatywa z Budżetu Obywatelskiego

Idea poidełek z darmową kranówką w Warszawie narodziła się w dużej mierze dzięki inicjatywom z Budżetu Obywatelskiego. Poidełka są ustawiane w miejscach o dużym natężeniu ruchu, w parkach i przy popularnych deptakach. W 2025 roku, w ramach realizacji jednego z takich projektów, powstało 25 nowych poidełek w siedmiu dzielnicach. Mieszkańcy entuzjastycznie popierali te projekty, widząc w nich korzyści dla zdrowia i ekologii. Poidełka, nawiązujące stylem do stojącej w nurcie Wisły „Grubej Kaśki”, stały się stałym elementem miejskiego krajobrazu, a ich popularność pokazała, że mieszkańcy doceniają dostęp do publicznej wody.