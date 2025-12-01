Ujemne temperatury groźne dla wodomierzy. MPWiK w Warszawie przypomina

Podstawowe kroki, które powinien podjąć każdy użytkownik wodomierza, zależą od miejsca jego instalacji.
Skutki uszkodzenia wodomierza mogą być poważne: rozszczelnienie instalacji wodociągowej, zalanie pomieszczeń, a nawet przerwy w dostawie wody. Warto zatem wykonać prostą profilaktykę, by uniknąć tych kłopotów oraz kosztów związanych z naprawą lub wymianą urządzenia.
Podstawowe kroki, które powinien podjąć każdy użytkownik wodomierza, zależą od miejsca jego instalacji. W przypadku wodomierza umieszczonego wewnątrz budynku należy przede wszystkim zadbać o szczelność okien i drzwi, eliminując przeciągi. Urządzenie warto owijać materiałami izolacyjnymi - starymi kocami, gazetami lub specjalistycznymi matami z wełny mineralnej, pamiętając, by nie zasłonić okienka pokazującego wskazania wodomierza. Również odsłonięte rury trzeba zabezpieczyć styropianem lub izolacyjną pianką poliuretanową.
Jeśli wodomierz znajduje się w studzience, istotne jest sprawdzenie szczelności jej pokrywy. W razie wykrycia nieszczelności należy uzupełnić ubytki pianką montażową. Studzienkę trzeba również oczyścić i usunąć stojącą wodę, a urządzenie oraz pokrywę odpowiednio zaizolować.
Dodatkowo nie wolno zapominać o zabezpieczeniu sezonowych instalacji ogrodowych. Odwodnienie i zamknięcie dopływu wody do tych sieci uchroni rury przed uszkodzeniem spowodowanym zamarzaniem, które może prowadzić do kosztownych napraw.
Ponieważ za stan instalacji wodomierzowej odpowiada klient, w przypadku jakichkolwiek awarii wodomierza należy natychmiast skontaktować się z Pogotowiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Pomoc jest dostępna całodobowo pod bezpłatnym numerem 994 lub poprzez formularz online na stronie MPWiK.
Odpowiednia ochrona wodomierza to najprostszy sposób, by uniknąć zimowych niespodzianek i niepotrzebnych wydatków. Warto zadbać o to, zanim nadejdą silne mrozy.