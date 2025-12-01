0.9°C
1019.2 hPa
Życie Warszawy

Ujemne temperatury groźne dla wodomierzy. MPWiK w Warszawie przypomina

Publikacja: 01.12.2025 08:55

Podstawowe kroki, które powinien podjąć każdy użytkownik wodomierza, zależą od miejsca jego instalac

Podstawowe kroki, które powinien podjąć każdy użytkownik wodomierza, zależą od miejsca jego instalacji.

Foto: Adobe Stock

rbi
Niska temperatura może spowodować poważną awarię wodomierza, szczególnie jeśli znajduje się w nieogrzewanej piwnicy lub studzience - przypomina Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Firma przypomina właścicielom mieszkań i domów, aby po pierwszym ataku zimy wykorzystali odwilż i sprawdzili stan wodomierzy.

Skutki uszkodzenia wodomierza mogą być poważne: rozszczelnienie instalacji wodociągowej, zalanie pomieszczeń, a nawet przerwy w dostawie wody. Warto zatem wykonać prostą profilaktykę, by uniknąć tych kłopotów oraz kosztów związanych z naprawą lub wymianą urządzenia.

Jak zadbać o wodomierz zimą?

Podstawowe kroki, które powinien podjąć każdy użytkownik wodomierza, zależą od miejsca jego instalacji. W przypadku wodomierza umieszczonego wewnątrz budynku należy przede wszystkim zadbać o szczelność okien i drzwi, eliminując przeciągi. Urządzenie warto owijać materiałami izolacyjnymi - starymi kocami, gazetami lub specjalistycznymi matami z wełny mineralnej, pamiętając, by nie zasłonić okienka pokazującego wskazania wodomierza. Również odsłonięte rury trzeba zabezpieczyć styropianem lub izolacyjną pianką poliuretanową.

Polecane
Urządzenia z ozonowaną wodą pojawiły się w wielu dzielnicach Warszawy
przestrzeń miejska
Nowe punkty z wodą na mapie Warszawy. Kto je instaluje i jak działają?

Jeśli wodomierz znajduje się w studzience, istotne jest sprawdzenie szczelności jej pokrywy. W razie wykrycia nieszczelności należy uzupełnić ubytki pianką montażową. Studzienkę trzeba również oczyścić i usunąć stojącą wodę, a urządzenie oraz pokrywę odpowiednio zaizolować.

Dodatkowo nie wolno zapominać o zabezpieczeniu sezonowych instalacji ogrodowych. Odwodnienie i zamknięcie dopływu wody do tych sieci uchroni rury przed uszkodzeniem spowodowanym zamarzaniem, które może prowadzić do kosztownych napraw.

Reklama
Reklama

Za stan instalacji wodomierzowej odpowiada klient

Ponieważ za stan instalacji wodomierzowej odpowiada klient, w przypadku jakichkolwiek awarii wodomierza należy natychmiast skontaktować się z Pogotowiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Pomoc jest dostępna całodobowo pod bezpłatnym numerem 994 lub poprzez formularz online na stronie MPWiK.

Polecane
Warszawska kranówkę można pić bez konieczności gotowania
ekologia
Warszawska Kranówka. Co dzieje się z niewypitą wodą z beczkowozów?

Odpowiednia ochrona wodomierza to najprostszy sposób, by uniknąć zimowych niespodzianek i niepotrzebnych wydatków. Warto zadbać o to, zanim nadejdą silne mrozy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Dla osób z niepełnosprawnościami musi być też dostępna toaleta oraz dostęp do obszarów usługowych
prawo

Miejskie imprezy dostępne dla wszystkich. Nowe przepisy ratusza

Prezydent zaktualizował wykaz dat, w których wywieszane będą flagi
rozporządzenie prezydenta

Kiedy muszą zostać wywieszone flagi na autobusach i urzędach?

Mieszkańcy mogą sprawdzić wybrany przez siebie numer online, bez konieczności wizyty w urzędzie i be
samochód

Indywidualne tablice rejestracyjne dostępne od ręki

Nie będą przyjmowane rzeczy brudne, mokre, zniszczone lub niekompletne, odpady komunalne, dywany, ma
recykling

Warszawa zbiera odzież i tekstylia. Trwają sobotnie zbiórki

Zasady aplikowania i przyznawania dotacji określa regulamin
ochrona dziedzictwa

Rusza nabór wniosków o dotacje na zabytki na rok 2026

Urząd Dzielnicy Ochota przy ul. Grójecka 17A jest jednym z tych miejsc, gdzie można złożyć wniosek o
dokumenty

Nowe Identyfikatory Strefy Mieszkańca w Dzielnicy Ochota

10 listopada mieszkańcy nie będą mogli załatwić standardowych spraw urzędowych w żadnej z placówek
godziny przyjęć

Urząd m.st. Warszawy nieczynny 10 listopada

PSZOK przy ul. Zawodzie 18 to już czwarty taki punkt w stolicy, w którym bezpłatnie można oddać odpa
recykling

Nowy PSZOK na Mokotowie

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama