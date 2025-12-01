Ujemne temperatury groźne dla wodomierzy. MPWiK w Warszawie przypomina

Niska temperatura może spowodować poważną awarię wodomierza, szczególnie jeśli znajduje się w nieogrzewanej piwnicy lub studzience - przypomina Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Firma przypomina właścicielom mieszkań i domów, aby po pierwszym ataku zimy wykorzystali odwilż i sprawdzili stan wodomierzy.



Skutki uszkodzenia wodomierza mogą być poważne: rozszczelnienie instalacji wodociągowej, zalanie pomieszczeń, a nawet przerwy w dostawie wody. Warto zatem wykonać prostą profilaktykę, by uniknąć tych kłopotów oraz kosztów związanych z naprawą lub wymianą urządzenia.

Jak zadbać o wodomierz zimą?

Podstawowe kroki, które powinien podjąć każdy użytkownik wodomierza, zależą od miejsca jego instalacji. W przypadku wodomierza umieszczonego wewnątrz budynku należy przede wszystkim zadbać o szczelność okien i drzwi, eliminując przeciągi. Urządzenie warto owijać materiałami izolacyjnymi - starymi kocami, gazetami lub specjalistycznymi matami z wełny mineralnej, pamiętając, by nie zasłonić okienka pokazującego wskazania wodomierza. Również odsłonięte rury trzeba zabezpieczyć styropianem lub izolacyjną pianką poliuretanową.

Jeśli wodomierz znajduje się w studzience, istotne jest sprawdzenie szczelności jej pokrywy. W razie wykrycia nieszczelności należy uzupełnić ubytki pianką montażową. Studzienkę trzeba również oczyścić i usunąć stojącą wodę, a urządzenie oraz pokrywę odpowiednio zaizolować.

Dodatkowo nie wolno zapominać o zabezpieczeniu sezonowych instalacji ogrodowych. Odwodnienie i zamknięcie dopływu wody do tych sieci uchroni rury przed uszkodzeniem spowodowanym zamarzaniem, które może prowadzić do kosztownych napraw.